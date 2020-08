La cuarta transformación

TRESE: otra de jueces

En la denuncia penal que ante la Fiscalía Geneal de la República presentó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, uno de los tantos que salen mencionados es el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

De él dice que operó como cabildero de uno de sus hijos, específicamente en la gestión de un pago por 15 millones de dólares a la empresa TRESE, contratista de la que aquí le hemos referido en el pasado.

Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (TRESE), es otro contratista que se quedó entrampado con negocios poco claros en las pasadas administraciones de Pemex.

Fue concesionaria de la petrolera que dirige ahora Octavio Romero en la explotación de una plataforma de extracción de gas en Campeche. Fue declarada en quiebra apenas en agosto de 2018.

A esta compañía propiedad de Ricardo Alfredo Silva Padilla le cancelaron un contrato de una plataforma marina, en la que fallecieron trabajadores por una explosión motivada por la falta de mantenimiento.

En el contexto de los dichos de Lozoya, trascendió que la juez Séptimo de Distrito en Materia Civil, María Concepción Martín Argumosa, se ha empeñado en mantener a flote a la controvertida TRESE.

Por octubre del año pasado le informé que mediante órdenes judiciales presionó a Pemex para que entregaran más de 110 millones de pesos a Silva Padilla, acción en la que salió a relucir Carlos Sotelo García.

Sucede que como parte del concurso mercantil TRESE fue declarada en quiebra y el ex senador perredista fue designado síndico de la misma. Pero su actuación no fue imparcial.

No salvaguardó los intereses de los acreedores, sino todo lo contario, dando pie a que Silva siguiera beneficiándose. La jueza Martín mantuvo a Sotelo como depositario, figura que no existe en los concursos.

Sotelo se hizo acompañar en el proceso por otro connotado personaje, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, quien fungió como abogado y acreedor del propio Silva Padilla.

Así, TRESE, una empresa fantasma: sin empleados, ingresos ni operación, que no paga impuestos y que además ha sido declarada en quiebra, sigue obteniendo cantidades millonarias de Pemex.

Lo anterior a través de órdenes judiciales con aval de una juez que ya tiene más de una denuncia y llamada de atención del Consejo de la Judicatura Federal, que preside el ministro Arturo Zaldívar.

LOS 13 MIL millones de pesos que hace exactamente una semana Hacienda anunció que se empezaron a canalizar a los 32 estados del país, forman parte de la bolsa de 80 mil millones de pesos que le informé la misma dependencia de Arturo Herrera levantó de la subasta privada que ganaron 13 bancos. Es la primera vez que la 4T hace este ejercicio. Los recursos se fueron a fortalecer el Fideicomiso de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, el cual se creó en la crisis económica mundial de 2008, en el gobierno de Felipe Calderón y cuanto el titular de las finanzas era Agustín Carstens. En esta primer subasta Banobras de Jorge Mendoza le metió 25 mil millones, Inbursa de Carlos Slim 20 mil millones, BBVA de Eduardo Osuna 15 mil millones, BanBajío de Salvador Oñate 5 mil millones, Santander de Héctor Grisi 4 mil 250 millones, Banorte de Carlos Hank 3 mil 500 millones, Multiva de Olegario Vázquez Aldir, Azteca de Ricardo Salinas y HSBC de Jorge Arce mil 500 millones cada uno, Intercam de Eduardo García y Monex de Héctor Lagos mil millones cada uno, Bx+ de Antonio del Valle 500 millones y Afirme de Julio Villarreal 250 millones de pesos. La bolsa quedó en un fideicomiso que administra CI Banco, de Jorge Rangel de Alba y que capitanea Salvador Arroyo. Para los bancos es compra de papel que está garatizado con las participaciones estatales y su ganancia está en la tasa. Le decía que fue una tasa ponderada de TIIE más 2.5.

LE PLATICABA DE Granos de Sinaloa. Santiago Gómez. Es sin duda uno de los empresarios del campo más influyentes del Noroeste. Su empresa hace esfuerzos para no ahogarse con deudas que rondan los 3 mil millones de pesos. La intención es crear un sindicato de bancos para reestructurar el pasivo. No está fácil porque algunos tienen garantías y otros no, lo que hace más difícil el consenso. No se descarta un concurso mercantil, aunque la última palabra no está dicha. Considere a Banorte de Carlos Hank González, Scotiabank de Adrián Otero, BBVA de Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi, HSBC de Jorge Arce, Monex de Héctor Lagos y ED&F que dirige Man Luke Ellis, amén de diversos brokers.

YA CAYERON MÁS más solicitudes de concurso mercantil, con todo y que los jueces se han mostrado reacios a admitirlos. Además de Famsa, de Humberto Garza, que está en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil y del Trabajo de Nuevo León, apunte también en el Juzgado Segundo Civil de San Luis Potosí el de Challenger Fabrication and Distribution de México, donnde ya fue designado como visitador Salvador Larrea. En Tamaulipas están en el Juzgado Tercero de Distrito los de Trans Logística Simplificada y Soluciones Integrales de Comercio Exterior, y en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil de la CDMX Distribuidora Sharom. Así que el Ifecom, de Edgar Bonilla, empieza a moverse.

LA SCT POR lo pronto guardó en el cajón la licitación para auditar 11 concesiones carreteras que expidieron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Como le adelanté hace unos días la Subsecretaría de Infraestructura, de Cedric Escalante, consideró que ninguno de los cinco consorcios que presentaron ofertas eran técnicamente solventes. ¿La razón?, tan simple como que quienes serán objeto de revisiones ahora, fueron en su momento clientes de los que serán sus auditores. Hablamos de OHL ahora aléatica, Pinfra, ICA, Aldesa, GBM, IDINSA, Globalvía, Invex, GIA, Rubau y Gami. El punto es que lo más seguro es que la 4T vaya recurrir a auditores que trabajarán bajo consigna.

GENERAMAS ES UNA Fintech que busca alianzas con diferentes Sociedades Financieras Populares para ofrecer a clientes portafolios de inversión diversificados, minimizando riesgos para ahorradores y aumentando rendimiento del dinero. Actualmente trabaja con Caja de la Sierra Gorda, cuyos activos rondan los 166 millones de pesos. En los últimos tres trimestres Generamás, de Enrique Levín, reportó un crecimiento del 100% en cada uno. Tan solo de abril a junio de este año logró captar alrededor de 20 millones de pesos y se tiene proyectado cerrar el año con una captación de entre 60 y 70 millones de pesos.