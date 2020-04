La cuarta transformación

Coronavirus mata seguridad social de la 4T

La 4T no podrá cumplir su promesa en materia de seguridad social, debido al derrumbe de la economía, la falta de inversión productiva que genere nuevos empleos, la política gubernamental por el raquítico apoyo a las empresas y la ausencia de un pacto político nacional.

Los expertos opinan que la pérdida de hasta 1.5 millones de empleos, el desbordamiento de la informalidad y el que no existan condiciones políticas para una reforma fiscal, hacen que el gobierno federal no tenga recursos suficientes para garantizar derecho a la salud, pensiones dignas, seguro de desempleo y vivienda.

El Covid-19 vino a echar por tierra los planes del gobierno para hacer una revolución en materia de seguridad social: la informalidad va aumentar, el empleo se va a desplomar, la economía va a decrecer y la recaudación fiscal también va a caer. El sintesis la 4T no va a tener recursos suficientes para programas sociales.

Unos datos para visualizar lo difícil que será en los próximos años llegar a la reforma en materia de seguridad social en el mediano plazo.

El país tendrá un decrecimiento del PIB este año de entre 6% y hasta 10%. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, que dirige Luis Alberto Moreno, la pandemia podría dejar desempleados al 7.7% de la PEA, es decir que 4 millones 435 mil personas podrían irse a la informalidad y dejar de cotizar en el IMSS.

México tiene una PEA (población económica activa) de 57.6 millones de personas, pero los que están en la informalidad son 31.3 millones, esto es 54.3% de los que tienen un empleo pero no tienen seguridad social.

En el 2005, la tasa de informalidad laboral según el INEGI era de 59.1% y el año pasado el nivel era casi igual: 56.9%. En este mismo periodo (2005-2019) el número de trabajadores con seguridad social pasó de 36.4% a 37.6%, es decir un aumento de 1.2 puntos de cobertura en 14 años.

Entre los países de la OCDE México es el que menos gasto como porcentaje del PIB destina a seguridad social, pues sólo representa el 7.5%, en tanto que Francia canaliza el 31.2, España 23.7, Estados Unidos, 18.7 y Canadá 17.3%

Entre 1980 y 2016, las muertes asociadas a enfermedades cardiovasculares aumentaron 34%, por tumores malignos 71% y por diabetes 296%, por ello, advierte Santiago Levy, somos una sociedad madura que requiere servicios de salud complejos y costosos.

Y como postre, el comparativo de apoyos que otros gobiernos otorgan para reactivar la economía con relación a su PIB: Alemania 32.0%, Reino Unido18.8%, Estados Unidos 12.4%, Italia 12.5%, Perú 12.0%, Brasil 10.2%, Canadá 8.4%, Corea del Sur 7.4%, Chile 5.5%, Guatemala 2.8%, India 0.8% y México 0.3%.

En resumen, y a juicio de muchos expertos nacionales y extranjeros, el capital político que Andrés Manuel López Obrador está perdiendo aceleradamente, lo dejará sin herramientas ni propuestas que permitan rehacer el apoyo que llegó a tener para alcanzar la presidencia en el 2018.

EN SU CRUZADA por ordenar las operaciones fiscales en el país e incorporar la mayor cantidad de recursos a las finanzas de la 4T, el SAT de Raquel Buenrostro puso finalmente un freno a las comercializadoras que, por medio de amparos, se dedican a importar vehículos usados. Tal es el caso de A&B Automotriz de Luis Antonio Ley, sobre quien existe ya una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, por un detrimento al fisco federal cercano a los 300 millones de pesos. Según las operaciones a las que ha dado seguimiento la autoridad fiscal, la empresa con sede en Baja California ha realizado un total de 32 mil 134 pedimentos de importación sin dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias e, incluso, con severas inconsistencias en la documentación, como la presentación de facturas emitidas por empresas que no fueron encontradas en Estados Unidos o con descripción de vehículos muy diferentes a los que se importaron en realidad.

HOY ES EL fallo del Tramo 1 del Tren Maya. Trascendió que la pelea se va dar entre la segunda y la tercera propuesta económica más baja de las 14 que recibió el Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons. Hablamos de los grupos que comandan José Miguel Bejos y Carlos Hank Rohn, respectivamente. El primero representa a la portuguesa Mota Engil que va de la mano del China Communications. El segundo preside a La Peninsular que va asociada con la brasileña Camargo Correa. Miguel ofreció 13 mil 394 millones de pesos y Hank 13 mil 849 millones. Tampoco pierda de vista a los paisanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, un consorcio de pequeñas empresas tabasqueñas lideradas por Grupo Vázquez del Sur, de José Manuel Aranguren, un empresario que tiene intereses también en el sector petrolero y muy amigo del gobernador Adan Augusto López. Fue la propuesta más baja, de 12 mil 925 millones de pesos.

HACE UNA SEMANA la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que encabeza Alexandre de Juniac, la Cámara Nacional del Aerotransporte que dirige Luis Osorio y la SCT de Javier Jiménez Espriú, iniciaron pláticas para analizar posibles medidas para apoyar a la industria del transporte aéreo. Los privados no piden dinero en efectivo, a pesar de que Estados Unidos destinó 50 mil millones de dólares y la Unión Europea una cantidad similar, además de otro tipo de apoyos para salir adelante de la crisis. Pero en México las aereolíneas se van a topar con pared porque Hacienda, de Arturo Herrera, tiene la instrucción de no utilizar recursos públicos para salvarlas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene contemplado recursos para este sector, ni apoyos directos, ni créditos, ni descuentos en bienes y servicios que presta la administración. El dinero es para los programas sociales.

MAÑANA ESTÁN CITADOS a la conferencia mañanera los funcionarios del sector energético. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue empeñado en echarle dinero bueno al malo y va dar a conocer lo que pomposamente se va denominar Plan de Rescate del Sector Energético. Hasta donde supimos, no es el paquete aquel de proyectos de in

fraestructura energética que se viene queriendo lanzar desde noviembre pasado y del cual ya nadie se acuerda en Palacio Nacional, con todo y que el tabasqueño todavía lo volvió a mencionar hace dos domingos como inminente. Al parecer el anuncio del viernes se trata de más parches para la empresa que dirige Octavio Romero a fin de tapar los hoyos que se le multiplicaron con la debacle de los precios del petróleo.

LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Integral de Veracruz adjudicó ayer a Inbursa el contrato de aseguramiento de bienes inmuebles y obras portuarias concesionadas tras haber presentado la oferta más solvente, en este caso 366.7 millones de pesos. La propuesta de Carlos Slim dejó en el camino a la de Alberto Baillères, cuyo Grupo Nacional Provincial puso en la mesa 372.5 millones de pesos. El contrato tendrá una vigencia de un año.