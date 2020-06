La Cuarta Transformación

Pierden Nestlé y Herdez marca Danesa 33

Tras 7 años de litigio en diversas instancias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dejar en firme la sentencia que ordena declarar la caducidad del registro de la marca Danesa 33.

Con ello, la máxima instancia de justicia del país asestó un duro golpe a la multinacional suiza Nestlé, que preside Fausto Costa, que pierde los derechos sobre esa icónica denominación que adquirió en 1988.

En 2013 la empresa mexicana Helados Vida invocó la figura de la caducidad, ya que de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, cuando una marca deja de explotarse tres años caduca y pierde el registro.

El 22 de abril el órgano que preside Arturo Zaldívar resolvió negar el amparo a Nestlé y dejó en firme la sentencia que ordena declarar la caducidad del registro de marca Danesa 33.

Helados Vida removió el último registro de Nestlé y espera que en los próximos meses el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) le conceda el registro que solicitó desde el año 2012.

La historia va tomar otro giro con Herdez, el grupo de Héctor Hernández Pons, pues en 2016 esta compañía había anunciado un acuerdo con Nestlé para adquirir licencias de su negocio de helados.

La marca que a Herdez le resultó más interesante fue Danesa 33, para la que anunció una inversión de mil millones de pesos para reposicionarla en un mercado dominado por Unilever.

Pero en el reporte de la operación de compra-venta a la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José Oriol Bosch, nunca dio cuenta de que Danesa 33 estaba en litigio desde 2013.

Nestlé presentó facturas en las que supuestamente mostraba ventas del helado a restaurantes en México, pero Helados Vida demostró con actas notariales que los restaurantes no ofrecían la marca al público.

A diferencia de Nestlé, Helados Vida no sólo busca vender helado, sino que ahora planea abrir heladerías en las principales plazas del país, recuperando el toque de los 80.

LA LLEGADA DE Diana Álvarez Maury no fue precisamente la mejor noticia para quienes empujan el proyecto de modernización del Banco del Bienestar. La hasta ayer subsecretaria de Gobernación no tiene relación ni con Gabriel García, el jefe de los superdelegados, ni mucho menos con el proveedor de la tecnología, Alejandro del Valle. Vamos, ni remotamente con Carlos Cabal, socio del último y que juntos compraron a la coreana Hyosung alrededor de 8 mil cajeros automáticos. Rabindranath Salazar fue el que en todo caso hizo los tratos con todos ellos y pavimentó la ruta de la automatización y negocios asociados. Álvarez va ser un alfil ni más menos que del fiscal general Alejandro Gertz Manero. No sabemos si el presidente Andrés Manuel López Obrador así decidió jugarla para amarrarle las manos a sus cercanos colaboradores.

COMO LE ADELANTÉ, ayer Minera del Norte y Corporativo Industrial Coahuila confirmaron la suspensión del concurso mercantil que el Juez Tercero de Distrito de Coahuila les concedió apenas el 4 de junio. Bastaron 15 días para que Alonso Ancira firmara el desestimiento por la primera y Alejandro Casas por la segunda. Con ello quedaron sin efecto las medidas cautelares contra sus acreedores que prestaron más de 575 millones de dólares. Hablamos de Cargill de David MacLennan, Afirme de Julio Villarreal, Actinver de Héctor Madero, Unifin de Rodrigo Lebois, Madisa que conduce Martín Dieck, Pemex de Octavio Romero y CFE de Manuel Bartlett, principalmente. Tanta maroma que hizo la acerera que dirige Luis Zamudio, incluido un primer intento fallido de concurso mercantil en otro juzgado, para que al final se rajaran.

FEMSA COLOCARÁ ESTA semana 700 millones de dólares en notas senior, recursos que de acuerdo con la agencia calificadora Standard & Poor´s podrían utilizarse para fortalecer su posición en efectivo. Y es que ante el impacto por el Covid-19 la liquidez será vital para las empresas. El conglomerado regiomontano que capitanea José Antonio Fernández Carbajal lleva como colocadores de esta emisión a Citi que preside aquí Manuel Romo, Morgan Stanley que conduce Jaime Martínez-Negrete y Goldman Sachs que encabeza Manuel Camacho.

EL PRÓXIMO 30 de junio Posadas, que comanda José Carlos Azcárraga, debe pagar intereses por 15.75 millones de dólares de su bono de 450 millones que vence en 2022. Hay apuestas en el mercado respecto a qué ruta seguirá el principal grupo hotelero. Unos creen que caerá en default, pero otros aseguran que sí pagará. Si es lo segundo la caja de la empresa se va erosionar, justo en momentos en que la liquidez es el nombre del juego. DD3 Capital, de Martín Werner y Jorge Combe, está a todo lo que da para lograr una reestructura con sus bondholders.

SON CUATRO AVIONES Sukhoi con los que está reiniciando operaciones Interjet, que dirige William Shaw. Hasta ahora ningún Airbus. La aerolínea de Miguel Alemán está alineándose a las condiciones del mercado. El último SuperJet ruso que incorporaron a su flota retomó el vuelo el 18 de junio, luego de 445 días de haber estado guardado en un hangar. En esa tesitura American Express, que dirige Santiago Fernández-Vidal, informó que a partir del próximo 30 de agosto quedará sin efecto la tarjeta The Gold Card American Express Interjet y sus respectivos beneficios.

LA SECRETARÍA DE la Defensa, de Luis Cresencio Sandoval, recibió ayer cotizaciones de las aseguradoras que buscan quedarse con la póliza de las aeronaves. Al parecer se presentaron Azteca de Ricardo Salinas, Afirme de Julio Villarreal, GMX de José Luis Llamosas y Seguros Atlas de Rolando Vega, actualmente poseedora del contrato que se renueva en agosto y que obtuvo vía el broker TBS, de Alejandro Serrano. Le referí que el valor ronda los 50 millones de dólares y cubre 255 aviones y 124 helicópteros. La cotización es para iniciar el estudio de mercado.