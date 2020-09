La cuarta transformación

Agárrese: viene aumento en tarifas de celulares

El Paquete Económico presenta modificaciones y adiciones a la Ley Federal de Derechos que encarecen sustancialmente las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Especialmente sobre las que corren los servicios de banda ancha móviles, hoy día con un potencial impacto en los bolsillos de los abonados de las redes celulares que en realidad somos todos los mexicanos.

El mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones había recomendado bajar los derechos y no aumentarlos, como contrariamente el paquete que entregó el secretario Arturo Herrera lo plantea.

Igualmente, las bandas que permitirán el despliegue de las redes 5G que posibilitarán los servicios de internet de las cosas y mejoras a la vida, seguridad, educación y salud de las personas, están siendo gravadas.

El derecho inhibirá más el apetito de invertir en ellas por parte de los operadores que ya de por si ven en este despliegue una inversión enorme, cuya rentabilidad vendrá varios años después de su inicio de servicios.

Ya le adelantábamos ayer que se prendieron las alarmas en América Móvil de Carlos Slim, AT&T que preside Mónica Aspe, Telefónica-Movistar que dirige Camilo Aya e Izzi que comanda Salvi Folch.

Un primer análisis financiero de bote pronto arroja que en la banda de 850 megahertz, que hoy se usa para prestar servicios móviles de banda ancha, el costo por megahertz/Pop se encarecerá alrededor de 56%.

Así, se estará colocando en 1.56 pesos, lo que para un bloque de 50 megahertz en esa banda a nivel nacional puede representar la friolera de 8 mil millones de pesos anuales, o 363 millones de dólares.

Ese aumento puede afectar las tarifas al consumidor y representa en los hechos un incremento en impuestos (derechos de explotación) a los operadores y uno indirectamente aplicado a los usuarios.

Asimismo se ve afectada la banda de 3.5 gigahertz que sirve para el despliegue de la la red de nueva generación 5G, que ahora al ser utilizada en servicios móviles empieza a costar 0.18 pesos el megahertz/Pop.

Pero lo que para un bloque de 30 megahertz a nivel nacional representará 540 millones de pesos anuales o 24 millones de dólares adicionales, que lo más probable es que sean repercutidos a los consumidores. Hoy esa banda en uso fijo no genera derechos.

La banda de 600 megahertz, que es ideal para la 5G, ahora le imponen un costo por megahertz/Pop igual al que ya se paga por la banda de 1.9 gigahertz, que equivale a 0.53 pesos.

Así, lo que en un bloque de 30 megahertz con cobertura nacional va a costar mil 590 millones de pesos anuales, o 72 millones de dólares, cuando la de 700 megahertz, que es prácticamente para el mismo uso y es explotada por la red compartida, cuesta solo 0.10 pesos el megahertz/Pop.

Con estas medidas recaudatorias sí se están aumentando los impuestos y de manera indirecta afectando los bolsillos de los millones de abonados de servicios móviles de banda ancha.

LA DIPUTADA FEDERAL por Morena, Tatiana Clouthier, se comunicó personalmente con este reportero para rechazar tajantamente lo que aquí publicanos en la víspera. “He visto tres veces a Ricardo Peralta. Dos públicamente y una en los pasillos de la Secretaría de Gobernación. Nunca he estado en la casa de avenida Las Palmas y menos me he reunido con él en Monterrey. Yo no me presto a esos movimientos. Ha sido precisamente contra lo que he luchado”. No obstante, la ex coordinadora de la campaña presidencial del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, conoce de los servicios que el ex subsecretario de Gobernación y compañía están ofreciendo a una red de políticos del partido en el gobierno. “Investiga a Alfredo Treviño y a Yeidckol Polevnsky”, surigió.

SOBRE SOFTTEK, LE comento que fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que capitanea Santiago Nieto, negaron ayer que exista alguna querella por lavado de dinero en contra de esa empresa que dirige Blanca Treviño y contra sus directivos. Se enfatizó que no existe tampoco ninguna investigación en curso que tenga que ver con evasión en el pago del Impuesto sobre la Renta a través de la figura de asimilados a asalariados. Accionistas y directivos de la compañía especializada en el desarrollo de tecnologías de la información, también están abiertas a la colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la instancia que preside Raquel Buenrostro.

EN EL INSTITUTO Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) acaba de haber un cambio en su Junta Directiva. Salió el vocal jurídico, Leopoldo Burruel Huerta, y su lugar fue ocupado por María Isabel Almarraz Guzmán. Nos dicen que aquél se le quiso subir a las barbas al director, Edgar Bonilla, y terminó siendo removido. Había denuncias de abuso de autoridad y uso de información confidencial. Lo trajo el ex consejero del Consejo de la Judicatura Federal, Felipe Borrego, quien durante la presidencia de Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia, tuvo una fuerte ascendencia en las plazas de ese instituto. Almarraz viene de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

LA FISCALÍA GENERAL de la República libró el No Ejercicio de la Acción Penal contra Blue Propane, de Jorge Alberto Elías. Se declaró válida la documentación que presentó para operar en el mercado de Baja California. La Fiscalía General del Estado tendrá que acusar recibo para evitar que su Unidad de Delitos Patrimoniales siga clausurando a la gasera y sus estaciones de servicio. Revés para el alcalde de Tijuana, Arturo González, quien promovió un reglamento que invade las facultades de la CRE e impide la operación de nuevos proveedores de insumos energéticos. Blue Propane ya denunció penalmente al edil y a todo su Cabildo por considerar que los reglamentos benefician al que se considera el monopolio de la región: Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza.

DEL 18 AL 20 de noviembre en Tijuana se celebrará el

“Encuentro Nacional de Turismo”, organizado por Carlos Mora Alvarez. Ya confirmaron el secretario del ramo, Miguel Torruco, y los gobernadores Carlos Mendoza de Baja California Sur y Carlos Joaquín González de Quintana Roo, principales cabezas de la Comisión de Turismo en la Conago. También los alcaldes de Cancún, Mara Lezama; de Mazatlán, Luis Guillermo Benitez; de Los Cabos, Armida Castro, y de Acapulco, Adela Román. Incluso la Unión de Secretarios de Turismo de México accedió a llevar ahí su sesión anual de renovación de dirigencia.

JONES LANG LA Salle, que preside Pedro Azcué, envió a sus asociados y clientes un dossier en el que destaca el modelo de construcción y diseño del aeropuerto de Cancún. La firma de corretaje inmobiliario asegura que la terminal que ha desarrollado Asur, de Fernando Chico Pardo, es hoy por hoy la mejor equipada para hacer frente a las medidas de distanciamiento social en la nueva normalidad. Tras el Covid-19 se implementaron estrictos protocolos de desinfección y atención especial a los pasajeros para protegerlos de contagios. El aeropuerto de Cancún es el que más vuelos internacionales opera en América Latina.