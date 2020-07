La cuarta transformación

Mediaron Scherer, Garzón y Navalón por Lozoya

Como le adelanté, hoy estará llegando a México Emilio Lozoya Austin. Terminó cediendo a la presión que sobre su familia ejerció el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Una operación quirúrgica en la que intervino su abogado Baltasar Garzón; su socio aquí, Antonio Navalón, y el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, permitiría que Lozoya no pise la cárcel.

A cambio, el ex director de Pemex prometió entregar pruebas que inciminarían a personajes de la vida nacional. Vamos a ver, porque el cohecho que añora la 4T es un delito de realización oculta. No hay testigos.

Se afirma que Lozoya sobornó a políticos para que aprobaran la Reforma Energética. Tendrá que probar a quién hizo los pagos, cómo, dónde y cuándo. Será su palabra contra la de los incriminados.

En el gobierno se asegura que existen 18 horas de grabaciones que probarían esos pagos. No se vaya a decepcionar. Lo más que habría es un video breve sin audio donde no se identifica a una persona recibiendo algo.

Pero más allá del fiasco que pudieran llevarse en el gobierno, lo que sí va tener oportunidad de aclarar Lozoya es su participación en la compra de Agro Nitrogenados y el alcance de ese frustrado proyecto.

Lozoya quiere desmarcarse de Alonso Ancira y endosárselo al ex presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray como pago de favores. Se le olvida que era su amigo, antes de aquéllos.

Contra lo que se dice, Pemex no compró precisamente chatarra. Cierto, la planta estaba en desuso, pero era parte de un complejo que incluía otros activos y empresas. Un puerto, vías férreas, depósitos.

Peña, como ahora Andrés Manuel López Obrador, quiso rescatar la alicaída industria de fertlizantes para potenciar a la agricultura. Por eso la compra de Agro Nitrogenados se complementaría con la de Fertinal.

Es falso que se haya adquirido la primera sin un avalúo: el mismo Videgaray lo encargó al Indaabin que arrojó un valor real de 181 millones de dólares y un valor de 293 millones como negocio en marcha.

De acuerdo con las proyecciones que hizo Lozoya y que notificó a Peña y a Videgaray, Agro Nitrogenados iba a alcanzar una producción anual de 600 mil toneladas de fertilizantes tipo UAN-32.

El fertilizante líquido, de gran asimilación para el cultivo, contendría nitrógeno en tres diferentes estados: uréico, amoniacal y nítrico. La planta empezó a correr las pruebas en julio de 2018, hoy hace dos años.

Agro Nitrogenados iba a tener una capacidad para producir 990 mil toneladas anuales de urea, 270 mil toneladas de nitrato de amonio y 215 mil toneladas de ácido nítrico. Por eso Peña y Videgaray la promovieron.

Pero al final Videgaray y Lozoya romperían lanzas y Peña terminó apoyando al primero. El proyecto de recuperar la autosuficiencia de la producción de fertilizantes naufragó en medio del enfrentamiento.

Videgaray mató el plan cuando puso a José Antonio González Anaya como director de Pemex. Lo primero que hizo fue cerrarle a Agro Nitrogenados el abasto de gas, insumo esencial para que volara.

Agro Nitrogenados, una historia que se actualizará. Vienen otras más que le vamos a contar después. La compra de los astilleros Hijos de J. Barrera, en Galicia, y la desinversión de las acciones de Repsol.

UNA SEÑAL QUE daría luz de cómo Emilio Lozoya Austin pudo haberse lanzado al vacío, confiando en un trato privilegiado al acogerse al criterio de oportunidad para ayudar a la 4T con supuestamente información que es muy “valiosa”, es una orden de aprehensión que ya se le tiene preparada a su esposa. A la par de que desde Palacio Nacional se diseñó una estategia para procurarle al ex director de Pemex un entorno más amigable, que como le informé el lunes, implicaría que no pisara la cárcel y se le ubicara en otro lugar con un brazalete electrónico, a Marielle Helene Eckes le fincaron cargos por defraudación fiscal. ¿Entonces? Van a ayudar al ex funcionario o lo van a hundir más. El acoso de la FGR no solo es contra Lozoya Austin, es contra su padre, madre, hermano, hermana y esposa.

UN GRUPO DE bonistas de Aeroméxico que representa poco más de la mitad de tenedores de papel acaba de fichar como su representante en la reestructura en el Chapter 11 al banco BTG, que representan aquí el ex secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, y el financiero Javier Artigas. En la parte litigiosa llevan al afamado bufete de Washington Akin Gump Strauss Hauer & Felp, de Robert Strauss y Richard Gump. Estamos hablando de aguerridos fondos como Macquire, Black Rock, TCW, Amundi y BR Capital. La aerolínea que preside Javier Arrigunaga está concentrado en obtener financiamiento fresco. Van a ser alrededor de 500 millones de dólares divididos en dos tramos. El primero de 200 millones donde estos bondholders serán claves en el consentimiento.

LAS EMPRESAS DE Grupo Salinas han estado muy activas en esta emergencia sanitaria a través de programas sociales y causas sociales como los programas A Quien Corresponda, Juguetón y Vive sin Drogas de la televisora que comanda Benjamín Salinas y que han recaudado donativos en beneficio de unas 600 mil personas y unas mil 500 instituciones como hospitales, casas hogar, asilos, comunidades y familias. El grupo de Ricardo Salinas lanzó cinco programas desde marzo en alianza con empresas farmacéuticas, de higiene personal y abarroteras para apoyar a los afectados por la pandemia del coronavirus.

REUNIÓN AYER DE los cuatro operadores a los que les pidieron suspender servicios de conectividad satelital con Emiliano Calderón y David Pantoja, responsables de la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia. Les ofrecieron pagar lo que deben en un mes, pero con un descuento. Los funcionarios argumentaron que los recursos los irán a pedir a la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera, cuando deben salir de la bolsa de Telecomm, que dirige Sergio Viñals, o de la SCT de Javier Jiménez Espriú. Los afectados son StarGo, Elara, AI Telecomm y Ubix.

SI BIEN EL Banco del Bienestar, que dirige Diana Ávarez Maury, canceló la compra y la distribución de los ocho mil cajeros que había asignado a Alejandro del Valle y a Carlos Cabal Peniche, hay un cláusula en el contrato en el que se establece que les tienen que pagar los gastos no recuperables. El convenio se da por concluido de manera oficial exactamente en una semana, pero la empresa ganadora, Vivcolmex, terminó el mes pasado de inslatar al menos todos los dispositivos asignados al estado de Chiapas, que gobierna Rutilio Escandón.

OTRO NOMBRE EMPIEZA a sonar cada vez más fuerte en los pasillos de Palacio Nacional. Un personaje que se coloca en las antípodas de Andrés Manuel López Obrador y que en los últimos años estuvo agazapado. A pesar de haber estado alejado de los reflectores nunca dejó de capitalizar sus relaciones políticas y económicas. Se llama Roberto Madrazo Pintado y también es hijo pródigo de Tabasco, igual que el Presidente y que Carlos Cabal Peniche. Le pedimos que no lo pierda de vista.