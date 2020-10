Ruedan cabezas en el IMSS

Resulta que hay mucho nerviosismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige el chipaneco Zoé Robledo, por las investigaciones que se llevan a cabo.

Le refería hace un par de días que son pesquisas de la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, y en la Secretaría de la Función Pública, que comanda Irma Eréndira Sandoval.

Se indaga la desaseada licitación pública electrónica internacional para la contratación del servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico de todos los hospitales de la dependencia.

Las razones no son menores: se trataría de un quebranto para el estado mexicano de más de 800 millones de pesos por la contratación de un servicio que ha sido cumplido en apenas un 20%.

A tan solo cuatro meses de haber iniciado, presenta graves deficiencias que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Por este caso ya empezaron a rodar cabezas.

La primera fue la del titular de la Unidad de Infraestructura y Adquisiciones del IMSS, Ulises Morales, seguido de Juan Pablo Villa, Coordinador de Planeación e Infraestructura Médica.

Y seguirán más renuncias en el área de adquisiciones del IMSS por las graves inconsistencias en este procedimiento de contracción, que hoy tiene en jaque a los servicios de laboratorio.

Se sabe que en la FGR se judicializó la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000508/2020 y, en una primera fase, se iniciará proceso penal en contra de dos altos funcionarios del IMSS.

Mientras tanto, en la Función Pública, la inconformidad está ya en periodo de alegatos y en breve se emitirá el fallo que iría en contra de las empresas adjudicadas en abril, léase Hemoser, Centrum e Impromed.

Asimismo, las quejas presentadas en contra de los servidores públicos empezarán a rendir frutos, ya que los sabuesos de Irma Eréndira preparan las sanciones correspondientes.

Tras haber ganado un negocio por más de 7 mil millones de pesos las empresas de Ignacio Higadera, Fernando Chaín y Valentín Campos no han puesto en marcha los equipos y sistemas de laboratorio.

Hay equipos de prueba desconfigurados que arrojan resultados de pruebas que salen con códigos de barra que confunden nombres de pacientes y que no pueden ser leídos por los sistemas de cómputo.

El enojo entre los médicos del IMSS es mayor, ya que no están dispuestos a cargar con la responsabilidad de los estudios de laboratorio deficientes, con información errónea y nombres cambiados.

Al final pueden poner en riesgo la vida de miles de derechohabientes.

EL LITIGIO QUE Angélica Fuentes inició contra la sucesión de Jorge Vergara nada tiene que ver con el finiquito que en su momento celebraron ambos con relación a su divorcio y el enorme pleito mercantil que lo rodeó. La batalla legal que le adelanté aquí la semana pasada y así se lo especifiqué es por la herencia de sus hijas que, sobra decirlo, no fue ni pudo ser materia de convenio alguno con Vergara en vida. Se ha hablado de cifras imaginarias de 100 millones de dólares, lejanísimas a la realidad. A quienes quieren confundir un finiquito o transacción mercantil con el tema sucesorio, vale recordarles en los tribunales que todos los códigos civiles indican que es nulo cualquier contrato o convenio sobre la herencia de una persona viva. Así que no prosperarán como elementos de defensa los convenios que en su momento alcanzaron Vergara y Fuentes. El hecho central que, nos aseguran, será público próximamente, es el testamento de Vergara en el que desheredó a sus dos hijas dejándoles una pensión mensual irrisoria, mientras que el grueso de su patrimonio lo distribuyó entre sus demás hijos. Ya el tema se está ventilando en tribunales en lo que será un largo litigio. En todo ello habrá que subrayar el tema de las niñas menores de edad, que no han recibido ni siquiera la pensión simbólica que dejó su padre. Ahí deberá tener cuidado el albacea de la sucesión para no incurrir en responsabilidad, dados los precedentes que hay desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el interés superior del niño.

EL ABOGADO ÁNGEL Junquera inició una venta de garage. El afamado litigante, sobre quien pesa una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero en el caso de la Cooperativa Cruz Azul, empezó a colocar en el mercado del arte 420 obras gráficas, pinturas y fotografías, así como 142 esculturas y objetos ornamentales de autores como Salvador Dalí, Andy Warhol, José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Francisco Toledo, José Clemente Ángel Orozco Flores, Roberto Cortázar, Paul Rousso, Parravicini, Decoupage, Malevich Kazimir, Luis Nishizawa Flores, Mark Khaisman, Sebastián, Xawery Wolski, Phil Kelly Noé Kartz, Anish Kapoor, Ignacio Gurruchaga, Jean-Paul Goude, Francisco Zúñiga, Héctor Aristo, Gabriela Sánchez Apodaca, Alexander Barrios, Sofía Bassi, Yoakim Bélanger, Aristeo Becerra Maldonado, Bloek Bloek, Liu Bolin, Britto Romero, Alexis Caballero, Eduardo Capilla, Jorge Cabrera, Gabriel Ramírez Aznar, Rafael Cauduro, Pedro Coronel, Vicente Rojo Almazán, Fernando Andriacci, Alvaro Aguilar Mercado, Miguel Castro Leñero, Omar Barquet, Gregory Colbert, Manolo Chrétien, Etienne Chambaud, Hernán Cédola, Jesús Cepeda, Pablo Atchugarry, Sylvia Cárdenas, Leslie Gabaldon, Karim Ghidinelli, Per Fronth, entre otros. Agregue también 29 vehículos, de los cuales 9 son blindados, diez clásicos y 9 deportivos.

ALFONSO ROMO INAUGURÓ ayer la Convención Nacional de la Canifarma, que preside Patricia Faci. Lanzó un mensaje alentador y desafiante para la industria al mencionar que en esta crisis sanitaria por Covid-19 la producción de medicamentos y dispositivos médicos es esencial para el país y que este sector es responsable del 90% de lo que se consume en el mercado mexicano. Que es la séptima actividad manufacturera del país, demanda insumos de 161 sectores, genera más de 90 mil empleos directos y casi 600 mil indirectos. Destacó que el gobierno y la iniciativa privada deben ser aliados y así disminuir la dependencia de los principios activos que vienen del extranjero. Reconoció que la Cofepris, de José Novelo, es una parte central en ese proceso, por lo que debe cooperar con la industria farmacéutica.

LE COMENTÉ LOS señalamientos de irregularidades, que de acuerdo a los concursantes, existe para favorecer a Sixsigma Networks, de María Asunción Aramburuzabala, en la licitación del Registro Nacional de Población (Renapo). En teoría su propuesta de 254 millones de pesos es la más económica. Fue la única que ofertó equipo de computación reciclado. Sin embargo, revisando a detalle se puede concluir que además de utilizar hardware usado la propuesta puede llegar a ser más costosa. Si se considera la contratación del Renapo a 36 meses y al menos un período de 24 meses para la Secretaría de Gobernación, se pagaría por su servicio 461 millones 955 mil 982 pesos. Pero si la contratación para ambas es de 36 meses su costo sería de 571 millones 623 mil 534 pesos, según el acta.