La cuarta transformación

Pacto Nacional para la Recuperación Económica y el Empleo

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de Luis Alberto Moreno, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de Carlos Salazar, están convencidos que solo unidos México podrá salir adelante.

Expertos laboralistas y académicos coinciden que los motores para la recuperación económica y detención de la caída del empleo surgirán de un pacto político nacional entre gobierno, sector privado y sector social.

El representante del BID, Tomás Bermúdez, dice que para salir de la crisis México debe aplicar programas de protección de ingreso para los trabajadores y subsidios condicionados a la capacitación laboral.

Asimismo, programas de empleo temporal, subsidios al salario directos por parte del gobierno y una reducción temporal a las contribuciones fiscales de las empresas.

Es inevitable que los gobiernos y las empresas salgan con mayores niveles de deuda de la pandemia. Advierte que la deuda externa mexicana subirá alrededor de 30%, debido a la depreciación de la moneda local.

Adelanta que habrá rubros como el restaurantero y el turístico que se verán mucho más afectados por el impacto del coronavirus, por lo que se tienen que diseñar programas de apoyo focalizados.

Sin embargo, el éxito de las medidas dependerá de la capacidad de cada gobierno para reaccionar rápidamente a la emergencia económica.

Para el BID, los países que se recuperarán más rápidamente serán aquellos que implementen políticas públicas adecuadas para salvar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los empleos.

El director de Políticas Públicas del CCE, Javier Treviño, planteó la urgencia de crear un Acuerdo Nacional para la Reactivación Económica, en donde en la toma de decisiones esté presente el sector privado.

COCONAL, DE HÉCTOR Ovalle, se adjudicó el martes por la noche el paquete Noreste de Banobras, que consiste en la modernización, operación, conservación y mantenimiento por 10 años de unos 348.5 kilómetros de autopistas en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Hablamos de las carreteras Cadereyta-Reynosa, Monterrey-Nuevo Laredo, Matamoros-Reynosa, el Libramiento Sur II de Reynosa y los acesos a los puentes internacionales Reynosa-Pharr e Ignacio Zaragoza. La compañía ofertó 8 mil 777 millones de pesos más IVA y dejó en el camino a los consorcios de ICA de Guadalupe Phillips, La Peninsular de Carlos Hank Rohn, Omega de Jorge Melgarejo, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir y Gami de Manuel Muñozcano.

LE INFORMÉ AYER de esta iniciativa que empuja la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que preside Héctor Herrera, para incluir en la Ley de Concursos Mercantiles un ajuste para un Régimen Concursal de Emergencia en el contexto de la crisis pandémica. La idea es agilizar los procesos y evitar quiebre generalizado de negocios. La propuesta la diseñaron abogados corporativos liderados por Alejandro Sainz del despacho Cervantes-Sainz y Diego Sierra de la firma Von Woberser y Sierra. La iniciativa la va impulsar la senadora del PRI Claudia Anaya.

Y A PROPÓSITO de concursos mercantiles, le decía hace unos días que Interjet ya está evaluando ese camino. En el último año y medio el abogado de Miguel Alemán Velasco, Javier Mondragón, se opuso enfáticamente, pero con la llegada de Amado Yáñez al primer círculo del exgobernador de Veracruz el enfoque cambió. Le reporté que el de Oceanografía tomó ya un papel protagónico en la conducción de la aerolínea que dirige William Shaw en respaldo a Miguel Alemán Magnani. Quien lleva la batuta es Ángel Junquera, su asesor legal, cercano por cierto a Julio Scherer.

HACE UNOS DÍAS le comenté que la venta de los canales de Fox Sports en México está prácticamente muerta. El tiro de gracia se lo dio el Covid-19. No hay oferta económicamente viable. Le cuento esto porque ayer el equivalente a la Comisión de Competencia de Brasil dio luz verde a Disney para adquirir Twenty-First Century Fox a pesar de que no cumplió el compromiso de desinvertir Fox Sports. La decisión inmediatamente rebotó en México. A reserva de que le daré los detalles, le adelanto que el conglomerado que preside Bob Chapek no podrá replicarlo aquí.

EL PRÓXIMO 18 de mayo Pemex, que dirige Octavio Romero, va recibir ofertas para el Paquete 5 de la refinería de Dos Bocas. Es el pendiente para almacenamiento de petrolíferos que se procesarán allí. Es un contrato de unos 400 millones de dólares. La Secretaría de Energía, que maneja Rocío Nahle, preseleccionó 27 empresas. Apunte a Tarsco, Heavy Industries, American Petroleum, Tradeco, Construcciones Garza, Consorcio Industrial Cadereyta, Covaydo y Trekant, entre otras. Se construirán alrededor de 90 tanques subdivididos en 7 subpaquetes.

POR LO MENOS en lo que hace a camiones pesados el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los proveedores mexicanos de las fábricas estadounidenses abrirían 5 días antes, ya no se cumplió. International, Paccar, Freigthilner, Volvo y Cummins reiniciaron allá actividades y sus proveedores locales aquí siguen detenidos por órdenes del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El impacto es para Metalsa de Enrique Zambrano e Inmagusa de Jesús Sanmiguel. Pero también apunte las plantas de Cummins, ZF, Eaton y Hendrickson.

EN MEDIO DE la pandemia de Covid-19, y como medida preventiva, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas recibe hoy propuestas para la licitación LA-007HXA001- E43-2020, correspondiente al suministro de artículos funerarios. El fallo del concurso que contempla una sola partida para la adquisición de casi 180 ataúdes estándar económicos, así como urnas de madera y mármol, será el 15 de mayo. No pierda de vista a la mexiquense Litomexa, de Pedro Jaramillo, compañía que opera en este mercado desde hace unos 60 años.