La cuarta transformación

Corrupción en las aduanas

El tráfico de drogas y armas, la subfacturación en operaciones de comercio exterior, la piratería y el contrabando que pasa por las aduanas cuestan al gobierno mexicano 200 mil millones de pesos cada año.

En 25 años el TLCAN no pudo acabar con la corrupción aduanera entre México y Estados Unidos y en lo que va del gobierno de la 4T ya desfilaron dos directores de aduanas.

Pero la corrupción goza de cabal salud y ahora es el turno del T-MEC y sus controles, sobre todo los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que encabeza Mark Morgan.

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Cámara Americana de Comercio estiman que por las aduanas mexicanas pasan mercancías de contrabando y productos pirata que menoscaban al erario público.

Operaciones de comercio exterior que por tarifas incorrectas generan una sangría al SAT por unos 65 mil millones de pesos, y transacciones de lavado de dinero que generan otro boquete de 145 mil 687 millones.

Las nuevas Reglas de Carácter General en materia aduanera del T-MEC refuerzan los mecanismos de verificación de mercancías y la cooperación para atacar los ilícitos en las aduanas.

Se trata también de facilitar el trámite aduanero y darle seguridad a los exportadores e importadores acerca del tratamiento que tendrán sus mercancías y reducir el costo de las gestiones aduaneras.

Sin embargo el tema de corrupción en las aduanas no se resuelve con las nuevas reglas del tratado renovado porque es un delito previsto y sancionado en la legislación penal.

En ese contexto, dos de los temas que más preocupan a los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador es el paso de drogas a Estados Unidos y el ingreso de armas a México.

En los dos flagelos están involucrados, tanto los aduaneros estadounidenses, como los mexicanos.

EL CONFLICTO ENTRE la estadounidense Clearwire y Grupo MVS, de Joaquín Vargas Guajardo, no había dado mayores señales hace meses. El litigio lo iniciaron los de Clearwire después de la fallida asociación con MVS para hacer una red carrier de carriers con las frecuencias de 2.5 GHz que tenía Grupo MVS. El entonces presidente Felipe Calderón y su equipo les cerraron las puertas y el proyecto fracasó. Las empresas se distanciaron a la hora de pagar un crédito que había financiado parte importante de las operaciones de aquella filial. Ya hace más de cinco años que Clearwire demandó la nulidad de los contratos firmados con MVS en un litigio muy sonado. La noticia es que, después de que un Tribunal Colegiado de Circuito falló a favor de MVS, la Primera Sala de la Suprema Corte se pronunció al respecto la semana pasada. Primero el presidente Arturo Zaldívar desechó el recurso de revisión de Clearwire por improcedente, decisión que la Sala confirmó por unanimidad, bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena. Con ello queda firme la decisión del Tribunal Colegiado y la validez de los contratos que Clearwire intentó anular. Como en tantos conflictos, al parecer todo el litigio se dio porque a la hora de aplicar las cláusulas pactadas, a los norteamericanos no les pareció el resultado y quisieron anular sus propios compromisos. Y la Corte no avala este tipo de litigios, dado que solo debe conocer de cuestiones constitucionales que sí revistan interés y trascendencia. Otro punto a favor del estado de derecho en el tribunal constitucional.

AYER QUEDÓ CERRADO el proceso de inscripción para la nueva dirección general de la Organización Mundial del Comercio. Se inscribieron 7 candidatos: Ngozi Okonjo-Iweala de Nigeria, Abdel-Hamid Mamdouh de Egipto, Tudor Ulianovschi de Moldavia, Yoo Myung-Hee de Corea, Amina C. Mohamed de Kenya, Mohammad Maziad Al-Tuwaijri del Reino de Arabia Saudita y Jesús Seade de México. A partir de ahora el el actual director, Roberto Azevedo, distribuirá a los miembros del Consejo General que representan a igual número de países una lista consolidada de los candidatos, quienes se reunirán del 15 al 17 de julio con los consejeros para exponer opiniones y de responder a las preguntas. Los 171 países emitirán su voto a más tardar la tecrera semana de agosto. Así que Seade y la 4T tienen casi mes y medio para hacer lobbing. Vamos a ver hasta dónde está dispuesto a empujar Donald Trump y Robert Lighthizer.

AMADO YÁÑEZ NADA tuvo que ver para que el Tribunal del Décimo Primer Circuito (apelación número 18-12663) determinara competente al Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida en la controversia de Citi y Oceanografía. El recurso lo ganaron los acreedores de la naviera, léase Candies Mexican Investments y fondos como Megeve, Ice Canyon y Moneda, entre otros. El revés contra el grupo financiero que preside Michal Corbat fue un logro del avazado bufete Quinn Emanuel que comanda Juan P. Morillo. Yáñez también trae una demanda contra Citi pero en Nueva York. Su representante legal es Maney & González-Felix.

LA SECRETARÍA DE la Defensa, que capitanea Luis Crecencio Sandoval, va entrar a una segunda ronda de recepción de cotizaciones para asignar la póliza de seguros de su flota área, contrato que ronda los 50 millones de dólares. Hace unos días entregaron propuestas Afirme de Julio Villarreal, Azteca de Ricardo Salinas, GMX de José Luis Llamosas y Seguros Atlas de Rolando Vega. No se descarta que en esta vuelta se sumen más interesados. Podrían ser Inbursa de Carlos Slim y Banorte de Carlos Hank González. Se entregarían en las próximas dos semanas. La cobertura es para 255 aviones, 124 helicópteros y 21 drones.

TRAS VARIOS AÑOS de escribir de emprendedores que contribuyeron a forjar México, el tijuanense y vicepresidente de Relaciones Institucionales de Grupo Vidanta, Carlos Mora, concluyó un trabajo dividido en dos tomos que rinde homenaje a los hombres y mujeres que engrandecieron a Baja California y al país. “Los Dones” es el resultado de un compendio de muchos de esos escritos que en el tiempo el ex vicepresidente y ex director de la Concanaco elaboró y ahora ofrece a manera de legado a las nuevas generaciones para que no olviden su aportación. Incluye a personajes como Bill Clinton, Carlos Slim, Lorenzo Servitje y Gilberto Borja.

PUES NADA, QUE la arrendadora de General Electric le retiró ayer a Interjet uno de los nueve aviones con los cuales reinició operaciones hace poco más de tres semanas. Se trata de un Airbus 320 matrícula XA-FUA que despegó por la mañana del aeropuerto de Toluca a la terminal Juan Santamaría de San José, Costa Rica, donde fue tomado por GECAS. A la aerolínea de Miguel Alemán Magnani le restan aún cinco Airbus que le rentan Aircastle, ACG, Avolon, Carlyle y Macquarie, amén de tres Sukhois propios.