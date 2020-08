La cuarta transformación

Reforma Laboral: no es lo mismo, pero es igual

Es presentado por la 4T como el brazo protector de la libertad y democracia sindical y podrá ser la espada de Damocles del viejo sindicalismo, éste que por décadas utilizó el PRI.

En lo hechos será el organismo que “dé y quite” tomas de nota, un órgano transexenal controlado por la familia Alcalde: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

La instancia tiene tres padres: fue concebido en la Reforma Laboral de Felipe Calderón, se gestó en la adminsitración de Enrique Peña Nieto y nació como tal en el régimen de Andrés Manuel López Obrador.

Esta dependencia surgió de una exigencia de Estados Unidos y Canadá, ya que las centrales sindicales presionaron a sus partidos para que se hicieran los cambios como requisito para aprobar el T-MEC.

De este modo se esperaba que las reglas del nuevo sindicalismo permitieran la democratización de estas agrupaciones y se terminara con el viejo control corporativista del Estado.

Hasta ahora los sindicatos con registro local tienen un avance, en la modificación de sus estatutos, de sólo 13.4%, poco más de mil 343 de los 14 mil; a su vez las organizaciones federales presentan ya 85% de adelanto, mil 738 organizaciones sindicales de 2 mil 25.

Sólo hay 211 contratos colectivos registrados en la plataforma de la Secretaría del Trabajo y se han realizado 340 consultas de legitimación, en las que participaron más de 71 mil 500 trabajadores.

Por si fuera poco, las huestes de Luisa María Alcalde dieron una prórroga a las directivas o dirigentes que hubiesen perdido vigencia con motivo de la emergencia por el Covid-19 hasta el 30 de septiembre de este año para ponerse en orden.

Supuestamente la libertad sindical y la representatividad serían las dos grandes transformaciones. Pero tras bambalinas, se muestra todo lo contrario: como quien dice, cambió todo para que todo siga igual… o peor.

Una de las variantes más importantes en las nuevas reglas es la creación de ese centro que ya dirige Alfredo Domínguez y que contará con autonomía y presupuesto propio.

Va concentrar todo el poder de decidir qué sindicatos sí y cuáles no tienen registro y por lo tanto, la titularidad de los jugosos contratos colectivos de todas las industrias del país.

A quién le dará la toma de nota de las dirigencias y si en cuatro años se portan bien, podrá refrendar esta prerrogativa, pero si no, como en los viejos tiempos: a los amigos justicia y gracia y a los enemigos, justicia a secas.

Por ello fue que a la cabeza de este nuevo organismo, que por lo pronto duplicará las funciones y el presupuesto de las juntas de conciliación y arbitraje, se puso a un incondicional de los Alcalde.

Domínguez, amigo de Arturo Alcalde, papá de la secretaria, aunque pueda presumir de pedigree sindicalista, está puesto ahí para ser el puente entre Morena, cuya secretaria de organización es la mamá y esposa de aquéllos, Bertha Luján, y los nuevos poderes fácticos corporativos.

Lo único que en verdad será diferente en el nuevo esquema es que ahora quienes demanden por una contratación colectiva o individual, deberán pasar 45 días en “conciliación”, después de lo cual, si no hay acuerdo, podrán recurrir a los juzgados que ya estarán bajo la autoridad del poder judicial.

Otra modificación importante es que en los estados hasta el día de hoy las juntas locales de conciliación y arbitraje dependían de los ejecutivos estatales y ahora responderán al centro y los jueces encargados de definir las controversias judiciales estarán adscritos al poder judicial.

Así se le quita poder a los gobernadores y se le traslada al presidente López Obrador, con lo cual regresaremos a los años 60, donde la cercanía de los líderes obreros con el poder en turno significaba todo.

LA HISTORIA DEL famoso Gulfstream 550 de la familia Alemán sigue dando de qué hablar. Y es que al Bank of America, que dirige aquí Emilio Romano, se le complicó todo. Si bien aseguraron desde el viernes el aparato en un hangar del aeropuerto de Toluca, no se lo pudo llevar a Dallas. Sucede que los banqueros no han podido conseguir a un par de pilotos mexicanos que tengan licencia y estén certificados por Gulfstream Aerospace. Bank of America está ofreciendo hasta 25 mil dólares a cada piloto, pero éstos hicieron mutis. Por ahí se dice que los patrones con aviones de ese modelo le prohibieron a sus pilotos tomar tan jugosa propuesta en solidaridad con Miguel Alemán Velasco. ¿Quiénes tienen Gulfstream 550? Apunte a la Presidencia, las secretarías de Defensa que comanda Luis Cresencio Sandoval y Marina que capitanea José Rafael Ojeda. También Carlos Slim de Telmex, Ricardo Salinas de TV Azteca, Carlos Hank González y su papá Carlos Hank Rohn de Banorte, Juan Beckman de Tequila Cuervo, Carlos Laviada del Grupo Aeroportuario del Pacífico y FEMSA, que preside José Antonio Fernández Carbajal, entre otros.

LA PRIMERA ALIANZA post Covid-19 en la industria de la aviación la están concretando Interjet, que dirige Carlos Rello, y Aeromar, que lleva Danilo Correa. Y es que a partir de hoy arrancan una sociedad comercial con el objetivo de reforzar y aumentar las opciones de conectividad aérea en el país. Con esta jugada de Alejandro del Valle y Carlos Cabal, por parte de la primera, y Zvi Katz, por la segunda, los pasajeros de negocios y placer tendrán más y mejores opciones para viajar. Desde este miércoles se podrán reservar o combinar vuelos de Aeromar con destinos operados por Interjet, conectando CDMX, desde y hacia Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Puerto Vallarta, Villahermosa, Mérida y Chetumal. Asimismo, Interjet participará en la venta de destinos de Aeromar como Acapulco, Oaxaca, Puerto Escondido, San Luis Potosí, Veracruz, Ixtapa/Zihuatanejo y la ruta Guadalajara-Puerto Vallarta. De manera inicial se estarán comercializando las rutas mencionadas, pero se espera que en el corto plazo se amplíe el acuerdo para cubrir toda la red de rutas de ambas aerolíneas.

PUES LO QUE parecía increíble sucedió: el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio ooootra prórroga más a Disney para que desincorpore los canales de Fox Sports. Apenas le decía el lunes, día en que venció el primer aplazamiento, que ya entraba en funciones el fideicomiso liquidador porque no se concretó la venta. Pero sorpresa, ayer en un pleno los comsionados resolvieron por mayoría dar una segunda prórroga ahora de dos meses que concluirá el próximo 5 de octubre. Lamentable el papel que el regulador que preside interinamente Adolfo Cuevas está dando. Ya pasó por encima de sus propias resoluciones, se deja presionar por los abogados de la multinacional que preside Bob Chapek, se cree el cuento de que “ya merito sale la oferta” y, con el pretexto del Covid-19, vuelve a extender plazos.

EN EL PLEITO que sostienen Braintivity y Tecnocen en torno al sitio visitmexico.com, lo último es que Sergio Loredo y su hermano Gonzalo, socios de la segunda, se ampararon contra una orden de aprehensión. El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo les dio el recurso de cara a la denuncia que hiciera ante la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero la compañía de Marcos Achar. Le adelanto que esta historia todavía tiene mucha cuerda. Gonzalo Loredo, además de tener los poderes de administración de Tecnocen, trabaja en la subdirección de Bienes Tangibles del gobierno de Claudia Sheinbaum en la CDMX. Va ver qué historia hay atrás del golpe que sufrió el principal motor de promoción de la actividad turística del país.

RADIO CENTRO AMORTIZÓ ayer parcial y anticipadamente 200 millones de pesos de los certificados bursátiles de tres de sus emisiones. El grupo que preside Francisco Aguirre y que dirige Juan Aguirre Abdó, comprobó así que eran falsas las repetidas versiones acerca de su supuesta quiebra. Con la transacción garantizan la extensión del vencimiento de sus deudas hasta el año 2028.