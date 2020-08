La cuarta transformación

Multan al cártel de los Chupasangre

A la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Alejandra Palacios, le tomó, nada más, cuatro años emitir las sanciones al cártel de los laboratorios de diagnóstico y bancos de sangre.

La denuncia por colusión que en 2016 promovió el entonces director del IMSS, Mikel Arriola, contra seis grandes grupos, por fin le llegó a las once empresas y a los 14 ejecutivos que las encabezan.

Hablamos de Selecciones Médicas de Francisco Pérez Fayad, Falcón de Noé Ramírez, Dicipa de Francisco Pallach, Impromed de José Fernando Cheín, Hemoser de Ignacio Higadera y Centrum de Valentín Campos.

De acuerdo con la resolución C031/2020, el importe total de la multa asciende a 626.4 millones de pesos. De ese monto, 105.1 millones, que fue la sanción más alta, se aplicó por igual a cuatro laboratorios.

Para el organismo antimonopolios, las compañías que más incurrieron en la falta y por ello tendrán que resarcir más, son precisamente Falcón, Centrum, Dicipa y Selecciones Médicas del Centro.

La Autoridad Investigadora de la misma Cofece encontró responsables de las colusiones, además, a los propietarios y accionistas principales en lo individual de cada agente económico.

El caso de Pérez Fayad es el que más llama la atención, pues a este empresario el regulador le impuso la pena económica más grande: 14.4 millones de pesos, lo que habla del grado de daño que se le fincó.

El directivo también es cabeza de Fármacos Especializados, el segundo grupo distribuidor de medicamentos que más contratos ganó en los dos últimos sexenios a manos del mismo IMSS.

También fueron multados con cantidades que van de 2.1 millones a 126 mil 582 pesos los otros dueños de los principales laboratorios. Apunte a Francisco Pallach por Dicipa y a Ignacio Higareda por Hemoser.

Asimismo, considere a Valentín Campos Ramírez y Valentín Campos Gudiño por Centrum, a Noé Ramírez Garza, Rolando Ramírez Garza y Alejandro Bolín por Equipos Falcón.

Por Selecciones Médicas agregue a José María Lorenzo Gutiérrez y a Eduardo Mayorca, mientras que José Fernando Cheín y Guillermo Hermosillo por Impromed.

Y otro ejecutivo de un séptimo laboratorio, Jaime Cervantes, de Grupo Vitalmex, junto con sus filiales Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico, también fue denunciado, sancionado y multadoMás vale tarde que nunca.

SI NO SUCEDE nada extraordinario, el próximo lunes debería entrar en funciones el fideicomiso liquidador de Fox Sports México, con lo que en automático se abre la que va ser la última ventana de oportunidad para que el manager de la venta designado, Benjamín Pyne, concrete la desincorporación de los canales deportivos. Ese periodo podría ser no mayor a los dos meses. Si el ING Bank, que preside Ralph Hamers, no consigue comprador, dicho fideicomiso tendrá que vender los activos por partes. El asunto es que Disney, que comanda Bob Chapek, se quiere quedar con todo sin vender, independientemente de que haya o no ofertas, motivo por el cual su abogado general, Alan Braverman, ha presionado en las últimas semanas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que lleva Adolfo Cuevas, para lograr ese objetivo. En Brasil Disney aplicó una estrategia similar y se terminó quedando con los contenidos deportivos.

CON LA NOVEDAD de que a Concesionaria Mexiquense (Conmex) le van autorizar un incremento de tarifas en los próximos días, con la condición de que mantenga el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) arriba de los 450 puntos. Es un compromiso adoptado entre el hasta hoy director de la ex OHL y ahora Aleática, Sergio Hidalgo, y el gobierno del Estado de México que encabeza Alfredo del Mazo Maza. Las mejoras que hará la empresa a la carretera de 113 kilómetros, y que podrían llevar la calificación de la autopista hasta los 470 puntos, son limpieza de derechos de vía, reparación de pavimentos en tramos largos, señalizaciones y estaciones de peaje. Hasta antes de la pandemia del Covid-19 el CEM manejaba un aforo cercano a los 320 mil vehículos diarios.

LA LICITACIÓN QUE probablemente se declare desierta es la de las auditorías legales, técnicas y financieras de 11 autopistas que se asignaron en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña. Están en manos de precisamente Aleática, Pinfra, Aldesa, GBM, Invex, GIA, Rubau, IDINSA, Globalvia, ICA y Gami. El proceso lo arrancó hace más de un mes Cedric Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura, que ya fue ratificado por Andrés Manuel López Obrador. El fallo ya se difirió dos veces. Participan 5 consorcios de despachos, pero se detectó que algunos incurren en conflicto de interés porque trabajaron para los concesionarios. Se habla de KPMG de Víctor Esquivel, Noriega-Escobedo de Sergio Olivar, Ríos Ferrer de Ricardo Ríos Ferrer y G.I. Moen de Juan Montero.

QUE NO SERÁ consejero delegado. Pedro Cerisola formará parte del consejo y será asesor de Interjet, que dirige ya Carlos Rello. El ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Vicente Fox no tendrá ninguna responsabilidad ejecutiva y solo aportará toda su experiencia y conocimientos que adquirió cuando dirigió Aerovías de México, tras la quiebra de Aeroméxico en 1988. Recuerde que fue él quien autorizó la operación de la empresa de Miguel Alemán Magnani, así como Volaris, entonces de Pedro Aspe, y Viva Aerobús, de Roberto Alcántara.

CON TODO Y los embates del Covid-19, TMM logró mantener ingresos acumulados por 635.3 millones de pesos al cierre del segundo trimestre del año. La posición en efectivo de la naviera suma 324.3 millones y, lo más importante, no presenta deuda neta, ya que sus pasivos totales financieros son menores a las posiciones en efectivo. El capital contable reportado en ese lapso asciende a 2 mil 388.5 millones y la deuda financiera representa 10.4% del capital contable. Así que en medio de este vendaval muy buenos números muestra el grupo José Serrano Segovia.