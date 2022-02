Diputados discuten sobre las problemáticas en Guanajuato

CLARO. Una cosa es el debate apasionado de ideas y argumentos y otra el intercambio de epítetos en donde los protagonistas solo buscan salvar su propio pellejo partidista.

VELETAS. Esto último es lo que atestiguamos durante los últimos días en el país.

PAN y PRD apedreando con todo el rancho de la 4T mientras los legisladores de este partido asumen la defensa a ultranza del presidente mostrando una lealtad a toda prueba pero una escasa congruencia con lo que abanderaban cuando estaban en el lado opositor al PRI y al PAN como gobierno.

CON TODO. Hace unos días le platicaba aquí de la forma en la que el panista Ector Jaime Ramírez Barba embestía contra los gastos y el uso de la ivermectina, medicamento usado contra la covid-19 no aprobado por la Organización Mundial de Salud en el gobierno de la Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum mientras en Guanajuato, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, no sabía que en hospitales covid del estado se seguía recetando este medicamento prohibido.

PENDIENTE. Le pregunté hace unos días por mensaje al doctor sobre lo que procedía y solo dijo que no quitaría el dedo del renglón. Ya veremos si eso es cierto.

EN LA RAYA. Pero anteayer vimos la defensa apasionada de las senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Antares Vázquez Alatorre con el tema de la casa en Houston del hijo del presidente y que en el Congreso local, Ernesto Prieto Gallardo decía que hasta metía las manos al fuego por José Ramón López Beltran.

PATALEOS. Cuesta escuchar a la senadora Micher Camarena alegar que los medios se meten con la vida personal del hijo del presidente cuando lo que se ha hecho es una pregunta válida por la relación de su esposa con empresas que tienen trato con Pemex y del sustento ético que tiene que José Ramón López trabaje para una empresa cuyo dueño es un personaje cercano al presidente.

TOMA Y DACA. No se trata solo de los temas que antes la aguerrida senadora haya cuestionado a sus adversarios políticos. Pero es evidente que los partidos políticos no suelen razonar cuando se trata de defender a los de casa y embestir a los contrarios solo por razones de lealtad partidista.

EL RIESGO. Lo realmente peligroso, más allá de esos apasionamientos es que desde el poder se pretenda presionar a instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) para dar a conocer información sobre particulares.

LO DESEABLE. No puede ser tomado solo como un desliz sino como un intento claro de rebasar una línea indeseable en nuestra crispada política. Todos tienen que serenarse y moderar sus pasiones.

LA DEL ESTRIBO…

Hace un año cuando apenas se perfilaba la estrategia de vacunación con todo y las consabidas contradicciones de la 4T, Guanajuato peleaba vacunas para la población de la entidad. Y así todos los gobernadores.

Ayer el ejecutivo estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo subió un video a Twitter en el que invitaba a los de 30 a 39 años de edad a inmunizarse. No había filas. Ahora se ofrecen dosis para rezagados y la demanda está lejos de los primeros meses cuando se peleaban las dosis.

Está claro que la pandemia entra en una nueva fase y que la estrategia de vacunación entra en la fase en la que los menores de edad son el foco de atención. El sector de la población que falta para dar el paso decisivo. Tan cerca y tan lejos.

Ver nota: FGE debe fortalecerse para recuperar confianza, urgen diputados

TERESA MATAMOROS: EL YERRO DE DIEGO

Varios relevos han habido en el gabinete de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a lo largo de este sexenio pero ninguno tan exigido y demandado como el de la secretaria de Turismo, Teresa Matamoros, que se concretó apenas a unos meses de haber arrancado el sexenio.

Se fue Luis Ernesto Ayala de la Secretaría de Gobierno, Yoloxóchitl Bustamante, de Educación; Gerardo Morales, de la Secretaría de Desarrollo Social. Pero ningún relevo tan aclamado como el de Matamoros que unió hasta a los panistas en su contra.

La secretaria de Turismo, Teresa Matamoros Montes, se presentaba hace tres años ante los diputados de la Comisión de Turismo del Congreso local y no le iba tan bien por su estilo para responder preguntas. Así lo dejaba ver el presidente de la misma, el diputado leonés Miguel Angel Salim quien cuestionó a la funcionaria sobre varios temas y literalmente le daba el avión.

El estilo peculiar de Matamoros que no respondía con puntualidad a los panistas, exasperó al exdirector del ISSEG cuando le preguntó qué haría con los 68 millones de pesos del presupuesto de esa dependencia, destinados a tres rubros, entre ellos la ‘Marca Guanajuato’ y la promoción. Matamoros nada más respondió “sí”, lo que desató el enojo del legislador.

– Pues sí, aquí están, lo estoy viendo, pero quería que le explicara en qué los estaba utilizando o qué iba a hacer con ellos.

– Allí se incluye la difusión de eventos y las campañas- dijo la funcionaria.

-Con todo respeto, secretaria, no me dice nada. Contestarme que sí es para eso, sí, aquí está, pero no me está diciendo ¿para qué? Tenemos cuatro meses en este gobierno y no veo ninguna meta.

Y arremetió:

-Usted me dice que tenemos el 3% del PIB del año pasado (que aporta el turismo en el estado). ¿Y a qué PIB vamos a llegar con 347 millones de pesos? Sí sé que está, pero no sé por qué ni para qué.

La funcionaria se quedó impávida y no respondió más.

Fue una señal inequívoca de que no iba a poder con el paquete en una dependencia que había sido una de las consentidas del sexenio de Miguel Márquez bajo el mando de un encantador de serpientes como Fernando Olivera Rocha, quien fue un profesional de la venta de espejitos pero que tenía tablas en el ejercicio de su chamba.

Ver note: Guanajuato es el cuarto estado con mayor presencia de la Guardia Nacional

LÓPEZ SANTILLANA: EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

S e viene ya el programa anual de auditorías de la Auditoría Superior del Estado y veremos cuál va a ser la postura de la aplanadora azul en el Congreso local frente a la solicitud que hicieran por separado, PRI y Verde para auditar el segundo trienio de Héctor López Santillana en el gobierno municipal de León.

Nada tiene que ver una cosa con la otra en principio. Ayer, el presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local, Víctor Zanella, informó que en unos días más tendrá que estar lista esa agenda que nada tiene que ver con temas partidistas o por lo menos, en el papel así se cree.

Lo de León es un trompo que tendrá que echarse a la uña la Comisión de Hacienda frente a la petición que hacen dos fracciones que representan 10 de los 36 votos en el Congreso local.

No hay que olvidar que hoy están ya en la parte final las auditorías que hizo la Contraloría Municipal de León a los tres temas calientes que tienen en el banquillo de los señalados al ahora director de Guanajuato Puerto Interior; la desafectación del predio aledaño al kínder en Refugio del Campestre, el descuento al Club Campestre y las famosas contraprestaciones por los convenios que solían hacer la dirección de Desarrollo Institucional con empresas privadas y en las que aparecía inexplicablemente, dinero en efectivo.

La lógica de repliegue de Acción Nacional nos llevaría a pensar que se va a negar la bancada mayoritaria en el Congreso local a una nueva revisión a menos que recurran a la gustada y gastada estrategia de pretender empatar el marcador con auditorías a administraciones encabezadas por otros partidos, particularmente de los arriba solicitantes.

El lance de Morena y Verde tiene en lo inmediato un tinte eminentemente mediático porque el tema está de moda y López Santillana se ha ayudado poco con sus declaraciones y un poco menos, Enrique Sosa, uno de los principales colaboradores históricos del exalcalde leonés y que está directamente vinculado en dos de los tres procedimientos que están en la Contraloría Municipal.

Pero el funcionario leonés parece estar resguardado en un buen árbol porque ya el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, declararon que ven al exedil leonés como un funcionario probo.

¿Qué nos expliquen esa sana distancia entre gobierno y órganos de fiscalización?