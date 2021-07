NI SABE. Como era de esperarse, el expresidente que no se iba a quedar callado y se pondría respondón en redes sociales es Vicente Fox Quesada que anteayer prendió a los morenistas con la crítica a la consulta popular que se llevará a cabo el domingo entrante.

PASIONAL. “Es el sexenio del atole”, escribió el exmandatario luego de cuestionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador use este ejercicio solo como maniobra distractora como ha ocurrido con otros temas como la rifa del avión.

INCENDIARIO. Y para pronto que saltaron los de la 4T para tundirle a Fox y hasta de responsabilizarlo del eventual fracaso del ejercicio. Y ahí se equivocan porque en realidad le da más promoción.

¿SERA? El punto es que ayer, el dirigente estatal morenista Ernesto Prieto Gallardo anunció que ya tiene lista la denuncia penal contra Fox Quesada apenas pase este domingo. El también diputado local electo incluso dijo que irá hoy a San Cristóbal, comunidad donde vive el expresidente.

EN SALUD. A 3 días de que se celebre este ejercicio de participación ciudadana, los de Morena alegan que el INE en lugar de promover, boicotea y apuesta al fracaso de la consulta.

EL RESTO. Y mientras él y los diputados Emanuel Reyes y Enrique Alba, se plantan en plazas públicas con megáfono a promover el ejercicio de este domingo, los panistas parecen retraerse y suspenden conferencias de prensa para evitar ser sancionados.

PRETEXTO. Cosas que no se entienden a menos que estén preparando algún recurso en contra de los morenistas por violar la veda electoral, a veces su repliegue se podría confundir con la baquetonería y la búsqueda de un pretexto para no trabajar.

Y COSTOSO. Como quiera que sea, será un domingo diferente para quienes están a favor y quienes están en contra. Todos querrán jalar agua para su molino. La empresa de la 4T de convocar a más votantes que tuvo López Obrador hace 3 años y completar los 40 millones de participantes parece un sueño imposible.

VEREMOS. Sea cual sea el resultado, habrá reacciones desde ambos frentes porque desde cada frente saldrán tesis sobre las razones de los pocos o muchos participantes.

LA DEL ESTRIBO…

Mientras se llega la hora de las definiciones, el infectólogo Juan Luis Mosqueda propuso en un hilo de Twitter muy interesante una suerte de catálogo para configurar un regreso seguro a clases presenciales.

Uso de cubrebocas, aforos en salones más en función de la sana distancia y la ventilación que en un porcentaje predeterminado de asistencia serán 2 elementos básicos pero insuficientes.

El tema de la buena ventilación será fundamental por lo que la única forma de garantizarla es medirla adecuadamente y para ello, se requerirá que las escuelas compren medidores de dióxido de carbono que ayudarán a saber la cantidad de gas que hay en un espacio cerrado y con ello, las decisiones pertinentes para cada grupo de alumnos.

El doctor incluye una serie de recomendación adicionales: reducir los tiempos de clase estancia de grupos en clase o dividirla en parte para entrar y salir y favorecer la ventilación o de plano reducir el número de alumnos por salón.

En otras palabras, en la variedad de la situación, equipamiento y diseño de escuelas públicas y privadas de nuestro estado, la complejidad.

LA AGONÍA DE ESCUDO CUANDO LA VIOLENCIA SE INCUBABA

“El arrendamiento de Escudo ronda en 2 mil 700 millones de pesos, no debiera ser el único tema cuestionable en materia de seguridad sino la efectividad de las acciones y la comunicación que deben tener en conjunto todos los municipios, de no ocurrir así, quiere decir que hay fallas, desde la licitación, los contratos, la selección, entrenamiento y/o capacitación sobre todo en derechos humanos de los 46 cuerpos locales de policía”.

Así decía un análisis del Observatorio Ciudadano de León difundido hace exactamente 4 años, todavía en el sexenio de Miguel Márquez cuando en Guanajuato comenzaba a despuntar violencia criminal.

En un reporte titulado “Escudo: de la emoción al cuestionamiento”, el OCL mostraba un comparativo de la incidencia de homicidios dolosos tanto a nivel Guanajuato como en León de 2012 a 2017.

En el caso estatal, del decremento que hubo en 2013 de 17%, 641 homicidios contra 771 de 2012 al incremento del 25% en 2016 cuando se registraron 961. Los 530 homicidios registrados en los primeros 6 meses de 2017 representaban un 37% por encima de los de 2012 en el mismo lapso.

“La gran responsabilidad de diputados y gobernador y los secretarios responsables de seguridad es que se trate como un tema que debe ser totalmente transparente ahora que deberá votarse por el Congreso al término del contrato: ¿Con qué nos quedaríamos en caso de que Seguritech ya no continúe?”, decía la publicación del OCL.

Hace 3 años, en plena transición, tras la elección ganada por el PAN en el estado, el entonces presidente de la comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Guillermo Aguirre admitió que Escudo no estaba dando los resultados esperados y que era necesario replantear los instrumentos que iba a utilizar el gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Hoy Escudo es parte del pasado. El proyecto millonario fue sepultado por el gobierno dieguista.

Y mire lo que son las cosas. Hoy se celebra la disminución de homicidios dolosos de 2 mil 283 del primer semestre de 2020 a mil 808 en la primera mitad de este año cuando en todo el 2016 se habían cometido 941, poco más de la mitad de los que van medio 2021.

En 2017, a mitad de año iban 530. Menos de un tercio de los cometidos en 6 meses de 2021 y menos de una cuarta parte de los que se cometieron de enero a junio de 2020. De ese tamaño el desplome y lo poco que representa la disminución 2021-2020.

LAS DISCULPAS DEL SECRETARIO: UN PASO ADELANTE

No han sido pocas las ocasiones en los que el gobierno de Guanajuato, este y los anteriores han tenido que aguantar vara con recomendaciones de Derechos Humanos que representan errores y excesos de funcionarios estatales.

De las más recordadas, cuando el gobierno de Juan Manuel Oliva tuvo que liberar mujeres presas por haber abortado ya hace más de una década. Una humillación para los ultras dentro del PAN. De hecho, fue uno de los primeros lances complejos que le tocó ya a Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal del estado.

Recientemente, la administración de Diego Sinhue tuvo que acatar recomendaciones por los excesos cometidos en la detención de mujeres integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en una manifestación en julio de 2020.

Y ayer, se da la más reciente en la que alcanza a librar el escollo el gobierno estatal incluso con reconocimiento de una destacada activista, Verónica Cruz de Las Libres que ya agitaba las aguas a favor de los derechos humanos de las víctimas desde aquel episodio de las mujeres presas por abortar.

Sorprendió el pronunciamiento de Cruz al señalar que es la primera vez que funcionarios y gobernantes en Guanajuato ofrecían disculpas públicas lo cual dijo, es un buen principio para reconocer un problema.

Y es que el gobierno estatal tuvo que rehacerse y hacer de tripas, corazón tras el papelón del pasado 12 de julio cuando no solo no acudió el secretario de Salud a ofrecer las disculpas sino que quienes lo hicieron, intentaron exhibir a las víctimas. De hecho lo hicieron y al final todo fue una burla para ellas.

Aquél lance además dejó ver una falta de control del secretario Daniel Díaz porque los que diseñaron “las disculpas” se fueron por la libre e intentaron reivindicar al exdirector del Hospital Pediátrico.

En las últimas 2 semanas debió hacer mucha talacha al interior de la secretaría porque es evidente que esas resistencias a justificar, ocultar y proteger el acoso sexual y laboral no son exclusivas de la secretaría de Salud sino que están presentes en instituciones públicas y privadas de todos niveles.

Ayer, no hubo reparo de ninguna de las partes involucradas. El secretario ofreció la disculpa sin tapujos; una de las víctimas que ofreció un mensaje también habló pero no hubo concesiones para la autoridad. “Queda claro que no estaba mintiendo”. Y lo de Verónica Cruz ahí queda.

Y todo lo anterior en el entendido de que la disculpa es solo el reconocimiento de una falla. Es solo el arranque. Queda claro que frente a acciones más recurrentes de lo que uno piensa (acoso laboral y sexual), la diferencia la hace la voluntad política para reconocer los yerros.