“Desde la creación de este consejo electoral, la presidencia ha sido ocupada por hombres y por tanto considero que la autoridad electoral encargada de exigir a los partidos políticos el cumplimiento de los principios de paridad en la postulación de sus candidaturas, así como de garantizar la integración paritaria de los órganos de elección popular, incluso de que los partidos políticos conformen paritariamente a sus órganos de dirección, es responsable cuando tiene esa oportunidad como es el caso de aplicar el principio de paridad para que por primera vez encabece el órgano de dirección una mujer, insisto, aunque ello sea de forma provisional”. Sandra Liliana Prieto

El alcalde de León Héctor López Santillana se despide del cargo que ocupó por 6 años con la ciudad que gobierna como la única en el corredor industrial que no logró revertir o al menos detener el crecimiento de la violencia provocada por el crimen organizado en este 2021 con respecto a lo ocurrido en el mismo período 2020.

Septiembre ya cerró con 88 homicidios dolosos y es el segundo mes en la historia con más asesinatos en León.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presume que el estado que gobierna ya redujo la comisión de asesinatos del año pasado en la comparación con el año en curso.

En realidad, poco debe preocuparle esta situación a López Santillana que ya se va. Su partido ganó la elección municipal con amplio margen tanto en 2015 como en 2018. Ya rindió su informe y está a punto de entregar la estafeta a Alejandra Gutiérrez que es quien debe estar más preocupada y ocupada.

Es a ella a quien le tocará enfrentar las consecuencias de esta nueva crisis entre grupos del crimen organizado que operan en la ciudad. Ya se sabe que no es la autoridad municipal la principal responsable de combatir a los grupos criminales pero a partir del siguiente domingo, la alcaldesa enfrentará la realidad de un problema que por diversas circunstancias no ha podido remontar León mientras otras ciudades como Celaya, Irapuato y Salamanca que no tenía policía municipal por lo menos lo han contenido.

Septiembre ya fue, junto a julio, el segundo mes en la historia de León con más homicidios. 88 en cada uno de esos meses, solo debajo de los 90 de este año.

Según cifras del Municipio, hasta septiembre de 2020, se habían registrado 631 asesinatos en León y ahora son 653 lo que representa 23 asesinatos más.

El crecimiento en comparación con el año pasado es de 3.6%. En la comparación al corte de agosto era de 2.2 puntos porcentuales por lo que en León el crecimiento ha sido más acelerado

En días pasados le había comentado que la reducción de 800 homicidios que presume el gobernador de este año con respecto al anterior es motivado por lo que ocurre en otros municipios pero no en León que ya vimos, va a la alza.

En la contabilidad nacional, hasta agosto según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se habían registrado 2 mil 383 homicidios dolosos en el estado lo que representa un promedio de 297 homicidios. En los primeros 6 meses del sexenio de Diego Sinhue se registró un promedio de 294 asesinados en la entidad.

Es decir, la reducción ha servido apenas para contener el delito casi a los niveles de 2018. Y en León, obviamente, ni siquiera se ha llegado a la contención. Es su municipio natal y si aquí no baja la incidencia, no hay ni siquiera poquito que festejar.

Y esta ciudad, donde vive la cuarta parte de los que habitan el estado, está muy lejos de salir del atolladero.

Ayer fue reelecto Marko Cortés como dirigente nacional del PAN. Un líder de estatura política muy pequeña en comparación con algunas figuras que han dirigido a Acción Nacional como Carlos Castillo Peraza o Luis H. Alvarez.

Uno no imagina a alguno de estos personajes en su discurso de presentación, destapando personajes a diestra y siniestra como lo hizo ayer el panista. Hasta al gobernador de Guanajuato Diego Sinhue destapó. Marko dirige un partido que hoy es la segunda fuerza política en el país pero que está lejos de ser el adversario temible de la 4T. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene fijación por Felipe Calderón o Ricardo Anaya. El líder nacional del PAN no pinta.

DE GURAIEB A GERARDO GONZÁLEZ: LOS CONTRAPESOS SE ENDULZAN

Esta semana, fue ratificado como dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de León, el empresario zapatero Luis Gerardo González. Una noticia que pasó casi inadvertida. No hubo gritos y sombrerazos.

Cero grillas empresariales ni estridencias mediáticas y menos, preocupaciones del gobierno.

La realidad es que en Guanajuato, el entorno político nacional ha terminado por contribuir a suavizar los contrapesos empresariales a las autoridades locales. Y es así que las sucesiones en estos cargos se han vuelto, digamos, menos emocionantes.

Hace 5 años, los empresarios leoneses ratificaban a Gustavo Guraieb Ranth como su líder. Guraieb tenía una virtud irrefutable.

Su verticalidad y su autonomía y distancia con el poder político. Un hombre de una sola pieza y a quien no se le puede cuestionar su independencia. Pero solía aparecer muy aislado.

Pocas veces se le vio, un pronunciamiento de este organismo avalado con la presencia de todos sus miembros. Eso, le restaba “punch” a sus posicionamientos que no gustaban al gobierno estatal pero que eran ignorados por esa misma falta de acompañamiento.

Llegó luego José Arturo Sánchez Castellanos quien representó un refresco para el perfil crítico empresarial a tal extremo que era el único que se moría en la raya con los cuestionamientos a la autoridad.

Eso lo supieron de manera natural los hombres fuertes del gabinete de seguridad del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa quienes se enfrentaron ácidamente al hoy síndico electo.

Pero a la par de los cuestionamientos en seguridad al Estado, aumentó el enfrentamiento del gobierno estatal con la 4T y de manera clara el de los empresarios, afectados directamente eb sus intereses por el gobierno federal.

Y fue entonces que pesó más ese antilopezobradorismo que cualquier crítica al estado de cosas en Guanajuato. La misma seguridad y los funcionarios de Guanajuato comenzaron a ser blanco de las críticas del gobierno federal y vino entonces la mutación empresarial.

En un principio se decía que Sánchez Castellanos podría ser diputado federal panista pero no aceptó por cuestiones familiares. Aceptó ser parte de la planilla de Alejandra Gutiérrez Campos mientras los empresarios de León elegían como su líder a alguien con perfil técnico y lejos de apasionamientos políticos.

El gobierno azul y el entorno, neutralizan el contrapeso empresarial local. El PAN-Gobierno gana.

IEEG: CUANDO LA PARIDAD “ENFRENTA” A LAS PROPIAS MUJERES

¿Había algún tipo de obligación moral o al menos, solidaridad de género de las consejeras Concepción Aboites y Maricela García Huitrón para aprovechar el momento y garantizar la llegada por primera vez en la historia del Instituto Estatal Electoral a la presidencia del consejo de una mujer?

Tanto Beatriz Tovar Guerrero como Sandra Liliana Prieto lamentaron en la sesión extraordinaria del pasado viernes del IEEG que las mujeres no aprovecharan que eran mayoría para llevar a una de ellas a ese cargo provisionalmente, a lo mucho, 29 días, mientras el Instituto Nacional de Elecciones decide quien será el o la nueva presidenta del instituto.

Las otras 2 consejeras que recién tomaron su encargo no lo juzgaron igual y nombraron a Antonio Ortiz como presidente provisional. El tono del reclamo de Tovar y Prieto dejó claro que no tenía nada en contra de Ortiz y de sus capacidades pero sí de la falta de solidaridad de sus 2 compañeras Concepción Aboites y Maricela García.

La aprobación de este consejero como presidente tuvo cuatro votos a favor de Aboites Sámano, García Huitrón, el propio Antonio Ortiz Hernández y Luis Gabriel Mota; y dos en contra de las ya citadas Sandra Liliana Prieto de León y Beatriz Tovar Guerrero.

Incluso, Beatriz Tovar felicitó a varias consejeras electorales en otros institutos estatales que estaban en la misma situación que el de Guanajuato y ellas sí fueron favorecidas por el apoyo de sus compañeros.

La paridad en candidaturas, cargos de elección popular, cargos de designación ha evolucionado de manera importante en los últimos años. No hay gobernante de cualquier partido, sea de izquierda o derecha, que niegue o cuestione la paridad. Es lo políticamente correcto.

Desde luego que las que se quejan están en su derecho de hacerlo pero tampoco puede ponerse en el banquillo de las acusadas a quienes no las apoyaron.

En el caso del IEEG, hay un conocimiento y un reconocimiento de los consejeros y consejeras hacia sus pares porque han sido a lo largo del tiempo, compañeros que han trabajado juntos. No hay secretos entre ellos. Conocen sus fortalezas y debilidades.

Concepción Aboites explicó que apoyó a Antonio Ortiz porque había trabajado previamente con él y conoció de manera más directa su perfil y la calidad de su trabajo.

La paridad se abre paso en leyes y decisiones de legisladores y gobernantes pero si un organismo con mayoría de mujeres opta por un varón no necesariamente atenta o frena la batalla de cientos de mujeres. Mesura y prudencia.