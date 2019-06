“La CNDH no hace nada, solo simulación” madre de desaparecido

Durante la presentación del informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda, por parte del presidente AMLO, varios familiares de mexicanos desaparecidos se hicieron presentes

Notimex

México.- María Ignacia González, madre de un joven desaparecido, demandó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Luis Raúl González Pérez, actuar y dejar de simular.

La madre de familia, residente en Puebla, estuvo presente en Palacio Nacional y fue de las que coreó a todo pulmón “¿dónde están, dónde están? ¿nuestros hijos, dónde están?”, durante la presentación del informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda.

Andrés Ascención Téllez González, el hijo de María Ignacia, desapareció en marzo de 2011 junto con su amigo Braulio Hernández en la carretera que lleva a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces tenían 37 y 22 años, respectivamente.

“La CNDH no ha dicho nada, nada, nada, nada hacen. No sé qué está pasando ¿esto es simulación? ¿qué está pasando con México? Por favor hagamos conciencia ¿ustedes tienen hijos o nietos? Por favor hagan conciencia, no esperen a vivir esta pesadilla”, manifestó.

“Es un dolor que no tiene nombre, no tiene nombre perder a un hijo que se perdió por las manos de los malditos delincuentes”, sentenció la señora González en entrevista.

Varias organizaciones se congregaron hoy afuera de Palacio Nacional para atestiguar la presentación del informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de desparecidos.