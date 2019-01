La civilidad le gana al desabasto: investigador

De acuerdo al académico, “existe una sociedad ordenada pese a la falta de información”; Efraín Delgado indicó que pese a que “no nos lo han pedido, nos autorregulamos”

León.- Para el académico e investigador Efraín Delgado, la ciudadanía ha logrado tener un cierto equilibrio para enfrentar el desabasto de combustible, lo cual deja ver que hay una sociedad ordenada, sobre todo por la falta de información y atención del gobierno federal.

La muestra está en que hace dos años, con el ‘gasolinazo’, mismo que se dio en la administración de Enrique Peña Nieto, sí existió un gran psicosis, motivada por el coraje de la sociedad por el alza del precios del combustible y que incluso causó que varios grupos ciudadanos saquearan y vandalizaran centros comerciales, y ahora al ser un problema mayor el desabasto, no se ven estas amenazas en la sociedad.

“Eso habla de un buen proceso civilizatorio, es decir: pese a que no nos han dicho, nos estamos autorregulando de una manera muy apropiada, porque en otros lados, en muchos países, sí hay mucha violencia de inmediato”.

“Yo me esperaba algo como el gasolinazo, me esperaba que hubiera ataque a las tiendas y eso no ha pasado, que es una crisis muchísimo mayor que a la de hace dos años”, destacó.

Esto es una vertiente positiva, opinó, pues el comportamiento del ciudadano leonés, que tiene una careta de ser brava y agresiva, se ha visto ejemplar, no sólo por parte de algunos usuarios, sino de los mismos despachadores, pese a la desinformación que hay por parte de las autoridades, aplicando una ‘ingeniería social’ para adaptarse a la situación.

Consideró que las compras de pánico es un tema “más mediático”, aseguró que las personas que están formadas en las largas filas realmente necesitan del combustible para no interrumpir su vida diaria, no para almacenarlas “porque el mundo se va a acabar”.

Llegan pipas

León.- El gobierno de León informó durante la tarde de ayer sobre la llegada de alrededor de 85 pipas con combustible a la capital zapatera, con lo que se espera mejorar las condiciones de abastecimiento.

Esto lo dio a conocer Héctor López Santillana, presidente municipal, en la sesión de Ayuntamiento de ayer.

De acuerdo con el alcalde, la madrugada del jueves contaban con gasolina 44 estaciones de servicio, por lo que con estas pipas se espera reestablecer el servicio (hoy) en 85 de los 196 puntos que existen en León.

“Platicando con el secretario de Gobierno (Luis Ernesto Ayala Torres), pudimos tener acceso a la programación (…), nos pasaron información de las 44 gasolineras que iban a ser suministradas”, expuso el mandatario.

