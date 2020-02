“La carne es débil”, dice maestro ante denuncias de acoso

Redacción

Ciudad de México.- Un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México justificó los casos de abuso que presuntamente cometía contra sus alumnas diciendo de “la carne es débil”, reconociendo que siempre lo han atacado por su comportamiento.

“Siempre han dicho eso de mí, lo que a mí me preocupa, digo, no me preocupa mucho… porque pues soy hombre, como los varones de aquí, y ustedes las mujercitas, son mujercitas, y la carne es débil, la tentación es grande, decía mi compadre”, comentó el docente frente a sus alumnos.

Fue uno de los estudiantes quien se atrevió a grabar a su profesor para tener evidencia de su comportamiento y después subirlo a redes sociales para exhibirlo.

Al parecer el profesor comenzó con dicho discurso luego de que su nombre fuera repetido durante las protestas por acoso en la institución. Alumnas llenaron tendederos con hojas en las que escribieron denuncias contra maestros, conserjes, encargados de servicios y compañeros.

“Llamó una de mis sobrinas para decirme ‘oye tío fíjate que hay un problema, esto está grave, hay unos carteles que aparecieron por ahí pegados donde te mencionan como que acosas muchachas’”, resaltó el profesor.

