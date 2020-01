La cajeta de Celaya es 100% natural

Los fabricantes indicaron que el producto cumple con todas las normas, esto lo aclararon luego de la alerta que emitió la Profeco de las marcas comerciales

Luz Zárate

Celaya.- La presidenta de Fabricantes de Cajetas de Celaya A.C., Silvia Narváez Pantoja aseguró que el producto fabricado en la localidad es artesanal, cumple con los parámetros de higiene, buen sabor y calidad, y es un producto elaborado 100% con leche de cabra.

Luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertara sobre algunas marcas de cajeta que no cumplen con ciertos requisitos nutricionales y además no informan en sus etiquetas la veracidad de sus ingredientes,

Producto saludable

Ante los señalamientos que hizo la Profeco sobre el hecho de que algunas marcas no informan de manera veraz el porcentaje de azúcar que contienen, Silvia Narváez aseguró que una cajeta elaborada en la ciudad es muchísimo más sana y saludable que una realizada a granel, pues la local no lleva conservadores ni gran cantidad de glucosa, además de que se realizan de manera casera y no con maquinaria.

“Habemos muchos productores que la hacemos 100% artesanal, debe de llevar leche de cabra en su totalidad, azúcar, carbonato y sus saborizante natural ya sea envinada, vainilla o natural. Hay variedad de calidades, está la casera artesanal, la típica que viene con poca glucosa y la económica que es más glucosa que leche, pero esas también están hechas artesanalmente, con su cazo de cobre, pala de madera, hornillas y todas son más nutritivas que una industrializada”, señaló.

La Profeco informó que en un estudio del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, encontró que algunas marcas de cajeta industrializada no cumplieron con ciertos requisitos: no estuvieron dentro de la fecha de caducidad o los empaques presentaron deterioro; otras no cumplieron con el mínimo de proteína que pide la norma, u ostentaron en etiqueta leche de cabra y se encontró que es de vaca.

“La fórmula de la Vencedora es la misma desde que inició la marca, siempre hemos tenido estándares de calidad muy altos y no usamos conservadores para no quitarle el sabor original”, dijo Silvia Narváez, dueña de La Vencedora

Los sabores que desde siempre han manejado son vainilla y natural, y hasta la fecha los conservan, pues prefieren mantenerse como una de las más tradicionales a diversificar y expandirse.

“Para no alterar la receta original, la vida de anaquel es corta, sólo de un mes, porque no tiene conservadores para no quitarle el sabor, que además es lo que la hace diferente”.

Aquí se trabaja con 300 litros diarios de leche de cabra en hornillas de tabique con cazos de cobre y palas de madera, lo que ellos consideran es artesanal.

La competencia de otras cajeteras, que además ofrecen variedad no les afecta, pues dicen ha sido tanto el tiempo que tienen como empresa que la gente ya conoce su sabor y la prefieren.

