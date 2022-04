PABLO GÓMEZ, EL histórico luchador de la izquierda mexicana, se convirtió en el instumento de la radicalización de Andrés Manuel López

Obrador, tras de que la oposición le frustró su contrarreforma eléctrica. Si la alianza PRI, PAN, PRD está envalentonada de cara a las elecciones de junio, en la que cambiarán seis gobernadores, que sus integrantes ponga las barbas a remojar porque el tabasqueño va con todo.

Y es que el inquilino de Palacio Nacional va contraatacar con toda la fuerza del Estado: López Obrador instruyó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar a una treintena de políticos. La lista la encabezan los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Asimismo, connotados militantes del PRI, PAN, PRD y hasta Partido Verde.

Gómez ya empezó a requerir todos los movimientos financieros de los últimos años de esos actores, para lo cual ya se dio vista también a los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En la instrucción presidencial a la UIF figuran nombres como losde Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Miguel Ángel Osorio Chong, Alejandro “Alito” Moreno y Roberto Madrazo.

También gobernadores del tricolor actualmente en funciones, como el de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solis, y el de Oaxaca, Alejandro

Murat Hinojosa, incluido en este caso su padre, José Murat Casab. Otro también bajo escrutinio financiero es el de San Luis Potosí, José

Ricardo, “El Pollo”, Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista, así como su antecesor, el priísta, Juan Manuel Carreras López.

Otros ex gobernadores investigados son los perredistas Graco Ramírez y Silvano Aureoles, los panistas Francisco “Pancho” Domínguez y

Marco Adame, y el priísta Héctor Astudillo.

De los verdes ecologistas apunte al “Niño Verde”, Jorge Emilio González, a Pablo Escudero, Arturo Escobar y Carlos Sesma. Otros

panistas son Roberto Gil Zuarth y Santiago Creel Miranda.

Aunque la UIF no solicitó a la CNBV, de Jesús de la Fuente, información de Ricardo Monreal, sí están rastreando la de su hija, Eldaa Catalina

Monreal Pérez, cercana a Víctor Manuel Álvarez Puga. La orden a Pablo Gómez es tener una radiografía de los movimientos financieros de estos actores en el próximo mes, para ir preparando una ofensiva político-electoral no solo hacia junio, sino también para el 2024.

La información, auténticas balas de plata, estarán igualmente a la disposición de Claudia Sheinbaum, pues la Jefa de Gobierno de la CdMx mantiene fortísimos nexos con el legendario militante comunista.

OTRA MUESTRA MÁS de que ya todo se mueve en el ámbito político, es la denuncia que los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio

y César Omar González Hernández promovieron, el miércoles de la semana pasada, contra Juan Collado Mocelo, sus hermanos Antonio y

María Julia, así como sus hijos Juan Ramón y María del Mar Collado Dot. Los litigantes, que enfrentan a su vez una denuncia de aquéllos por supuesta extorsión, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, contraatacan acusando ahora a sus acusadores de haber mentido a una autoridad ministerial. Araujo y González sostienen en su denuncia,

dirigida a la agente del Ministerio Público que lleva su mismo caso, María Eugenia Castañón Osorio, la fabricación de una narrativa falsa que se basa en tres mentiras fundamentales: la recepción de González de 10 millones de pesos en efectivo el 18 de junio de 2019 en el Hotel Four Seasons; la entrega de un cheque en España por un millón 381 mil 851 euros en el Hotel Wellington de Madrid mediante

inexistentes amenazas e intimidaciones, y presión para que vendiera Caja Libertad, argumentos que servirían para la indebida obtención de un criterio de oportunidad de parte del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a cambio de que los litigantes pudieran ser encarcelados al igual que quien fuera su socio, el ex consejerero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Por cierto que éste también denunció este viernes al mismo Gertz ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.

La denuncia alcanza a la misma MP, Castañón Osorio, así como los fiscales Juan Ramos, Adriana Campos y Manuel Granados, brazos

derechos de Gertz Manero. La guerra, total.

EL GOBIERNO DEL Presidente Andrés Manuel López Obrador convocó la semana pasada a representantes de Coca-Cola, Bimbo, Lala,

Grupomar, Walmart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana y otras empresas más para que apoyen un programa que está por anunciarse en cosa de días.

Su objetivo es mitigar la inflación, que en la primera mitad de abril se aceleró a 7.72%, su mayor nivel en 21 años. En Palacio Nacional hay

mucha preocupación por ese impacto en el bolsillo de la población, máxime de cara a las elecciones de junio y el golpe que puede significar a Morena y sus candidatos. Las secretarías de Economía que menejan Tatiana Clouthier y de Hacienda al mando de Rogelio Ramírez de la O, les están pidiendo esfuerzos para no incrementar e incluso tratar de bajar en la medida de sus posibilidades el precio

de 24 artículos de mayor consumo de la canasta básica.

EL GRUPO DE inversionistas interesados en Banamex que está armando Antonio del Valle Ruiz, en el que se han invitado a capitanes como

Alfredo Harp, Roberto Hernández, Carlos Slim, Alonso de Garay, Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo, entre otros, le decía que también

ya está en contacto formalmente con Citi. Un personaje clave de Del Valle en este proceso de compra que no debe perder de vista es Tomás Ehrenberg. Se trata del director general del Grupo Bx+, que sería desde donde se busca decantar la compra.

Ehrenberg desarrolló una larga carrera dentro de Banamex. En 2014, siendo Director Corporativo de Crédito de Consumo, fue candidato para suceder a Javier Arrigunaga en la dirección general pero le ganó la partida Ernesto Torres Cantú y buscó nuevos derroteros.

FUERON ONCE EMPRESAS las que presentaron la semana pasada al IMSS ofertas para la distribución de unas 565 millones de cajas de medicamentos en el periodo mayo-diciembre, proceso que le he venido refiriendo aquí. La compañía preponderante que entregó ofertas por las once partidas en juego fue Almacenaje y Distribución Avior. Esta firma le ofreció al instituto dirigido por Zoé Robledo mil 585 millones 961 mil 290 pesos. El segundo más importante fue CIMSA, de Gerardo Morán, que cotizó mil 398 millones 894 mil 787 pesos

por las partidas 2, 5, 7, 8 y 9. Birmex, que dirige el general Jens Pedro Lohmann, presentó una propuesta de 169 millones 155 mil 36 pesos por una sola partida, la 7. Los fallos son el próximo 4 de mayo.



LOS TIGRES DE la Universidad de Nuevo León se convirtieron en el primer club de futbol nacional en contar con una sede “cero residuos” y lograr la neutralidad de los desechos generados en el Estadio Universitario. Los desechos no reciclables se utilizarán como combustible

alterno para la elaboración de cemento en las instalaciones de Cemex. Pro Ambiente, compañía líder en el manejo integral de residuos

y empresa filial del consorcio que preside Rogelio Zambrano, hará posible ese objetivo mediante el acopio, traslado y reciclaje energético

de desechos como vasos de plástico, envolturas, servilletas y empaques de alimentos.

EL VIERNES GRUPO Prisa y Grupo Coral llegaron a un acuerdo, tal cual le adelanté la semana pasada, que pone fin a sus disputas legales de los dos últimos años. Básicamente las partes se desistieron de sus respectivas demandas abriendo con ello una ruta para la venta del 100% del sistema Radiópolis, que dirige Francisco Cabañas. También en los próximos días se firmará un acuerdo mediante el cual Crédito Real, que preside Ángel Romanos, toma un asiento en el consejo de administración.