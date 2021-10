UN CLÁSICO. La investigación que sigue la Contraloría municipal a dos temas de presunta corrupción o irregularidades al cierre de la administración que encabezó Héctor López Santillana en León, tiene todos los ingredientes de ser la típica acción de legitimación que ejecuta un nuevo gobierno para ganar imagen de que es consecuente con su voluntad de hacer la diferencia y castigar presuntas conductas anómalas de su antecesor, aunque sea de su propio partido.

UNA MÁS. La investigación sobre la desafectación de un predio en agravio de un kínder y en beneficio de un empresario poderoso y la del descuentazo en el pago del predial en un presunto terreno agrícola (en realidad, un campo de golf) del Club Campestre, pegan en la línea de flotación del eterno cuestionamiento del poder económico ligado al poder político.

PROTAGONISTAS. En este último caso, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos está resuelta a que la investigación llegue a donde tope. El que da entrada a la petición del Club Campestre -que pide se catalogue el campo de golf como zona agrícola- es el exdirector de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce, pero quien conoce también de la solicitud es el extesorero municipal, Enrique Sosa.

LA BOLITA. Ponce no ha hablado públicamente. Sosa dice que sólo ejecutó un trámite que le solicitó otro funcionario. Es evidente que ambos sabían que se trataba de una petición de un club privado y que ahí no podía haber un predio con vocación agrícola.

COMÚN. En otras palabras, que, como lo dijo Ismael Plascencia Núñez (socio del club y habitante del fraccionamiento) no es una buena señal que los que más tienen sean los que menos quieren pagar.

DE LAS ENTRAÑAS. Un dato adicional: el abogado que hace el trámite es Arturo Zapien quien fue director de Ingresos en la administración de Bárbara Botello. Otro dato típico en León, exfuncionarios asesorando a hombres de dinero para obtener beneficios fiscales o ventajas en negocios inmobiliarios.

DE PROFESIÓN, AGITADOR. Un par de casos de irrefutable impacto mediático y morbo en los altos círculos del poder político y económico en León. Porque la pregunta suena natural: ¿es este un caso aislado o sólo el que pudo ser catapultado a los medios de comunicación por un síndico como José Arturo Sánchez Castellanos (de extracción empresarial, que para algunos no deja de ser temerario)?

TOMA Y DACA. No es muy común que sea un exdirigente del ramo el que patee ese pesebre de intereses y búsqueda de beneficios. Habrá, desde luego, consecuencias y reacciones. Será un tema que seguirá dando mucho de qué hablar.

LA DEL ESTRIBO…

Justo unos días después de que se dio a conocer que Guanajuato es una de las entidades con mayor rezago en la estrategia de vacunación en el país, el gobierno federal anuncia la llegada -de golpe y porrazo- de 800 mil dosis de la vacuna Sputnik V.

Y es así que la 4T puede decir: ‘misión cumplida’ y responder así a la embestida del PAN ayer en el Congreso local, que ya había tenido algunos pincelazos previos del gobierno estatal con diplomacia y moderación, pero que dejaban claro que el abandono en Guanajuato tenía sustento.

Los números de la pandemia en la entidad parecen haberse estancado en las últimas semanas y las autoridades locales atribuyen en parte esa meseta al retraso en la vacunación a la población más joven, sobre todo en las grandes ciudades como León.

De cualquier manera, la llegada de 800 mil dosis este fin de semana representa el cumplimiento de una palabra, pero todavía está lejos lo que algunos expertos quisieran empezar a ver, un franco descenso en la pandemia.

Y ahora menos será fácil con el arranque de la temporada de influenza estacional y la llegada del invierno.

A PROPÓSITO DE DELFINES AZULES…

L o que ha ocurrido en los dos sexenios anteriores nos dice que aún es demasiado pronto para saber quién es el delfín de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para la gubernatura en 2024.

Hace exactamente 11 años, los operadores del entonces secretario de Desarrollo Social y Humano, Miguel Márquez le armaron un evento en el Club Empress de León al que acudieron unas dos mil personas entre representantes populares del blanquiazul, empleados públicos y simpatizantes del partido. Faltaban 20 meses para la elección constitucional.

Unos días antes, Miguel Márquez había hecho su histórica declaración de “Más PAN y menos Yunque” que se convirtió en toda una definición de aquél momento, pero sobre todo de la configuración del pleito en la familia que fue un asunto pasajero.

La parafernalia que rodeó ese acto en aquel domingo no dejaba lugar a dudas de su naturaleza. Pollos, carnitas, cervezas. La cargada azul a la máxima potencia.

“Mucho, más y mejor” se podía leer en varios puntos del lugar atiborrado de feligreses que saludaban al delfín. El juego futurista con las iniciales del ungido.

Jorge Estrada Palero, entonces alcalde de Irapuato, no se andaba por las ramas: “La batalla está allá afuera. Faltan 757 días para un proceso en el que hay que marcar la Marca Márquez. ¡Vamos Miguel!”, arengaba en un discurso en el que no apareció el pudor o el cuidado de las formas.

Seis años después, en 2016, el gobernador Miguel Márquez avanzaba en su estrategia para imponer a quien aspirará a sucederlo como candidato del PAN a la gubernatura.

En el entorno del oficialismo azul trataban de ser cautelosos. Todas las señales hacia afuera indicaban que el delfín del gobernador Miguel Márquez era el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhue Rodríguez.

Por esas fechas, se daba a conocer una encuesta difundida por consulta Mitofsky que posicionaba a Rodríguez Vallejo como uno de los punteros.

Hoy, a 31 meses de las elecciones constitucionales, no está claro todavía ni quien quiere ni a quién se prefiere.

JESÚS OVIEDO: AJUSTES DE UN GOBERNADOR SIN EQUIPO

En nuestra política suele ocurrir así. A la mitad de sus respectivos mandatos, gobernadores y presidentes de la República hacen cambios en sus gabinetes que poco o nada tienen que ver con las capacidades de sus protagonistas, sino de los cálculos políticos de los mandatarios en turno y las compensaciones a quienes quedan sin cargo.

Ayer, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció el arribo del excoordinador de la bancada del PAN en el Congreso local Jesús Oviedo Herrera a la Secretaría de Desarrollo Social. Un relevo que estaba cantado.

Oviedo ha sido alcalde Cortazar, diputado federal y diputado local. No tiene experiencia en el ramo. No buscó la reelección para diputado porque sabía que ya no sería coordinador y es beneficiario de un cargo que fue ocupado por quien ahora es jefe del ejecutivo estatal. ¿Es un dieguista de muchos años? No.

Solo un dato. Los últimos secretarios de Desarrollo Social que llegaron o estaban como titulares de la Sedeshu tras las elecciones intermedias, se convirtieron en candidatos y luego gobernadores.

es. De hecho, Gerardo Morales que llegó el primero de agosto de 2017 al cargo para relevar a Rodríguez Vallejo ha sido el secretario más gris de los que han pasado por ahí.

Miguel Márquez estuvo ahí antes de ser nominado como delfín. Éctor Jaime arrancó el sexenio de este último en esa cartera y dejó el cargo vacante para que después arribara Rodríguez Vallejo.

No se ve que este sea el caso para Oviedo Herrera, quien hasta hace unos días era el líder del poder legislativo que en Guanajuato no es contrapeso del ejecutivo, sino su subordinado. Así ha ocurrido desde hace varias legislaturas.

La excepción se dio en el sexenio de Juan Manuel Oliva cuando Fernando Torres Graciano era el dirigente estatal azul y le peleó palmo a palmo al mandatario estatal, protagonismo y espacios de poder.

La llegada de Jesús Oviedo (un político también de bajo perfil) confirma que el actual gobernador no tiene un grupo como en su momento pudieron tenerlo Oliva y Márquez, que ya tenían más camino recorrido en la política.

Uno de los factores que hace que Rodríguez Vallejo sea todavía más impredecible en las decisiones que deberá tomar cuando llegue el momento de perfilar el dedazo en la sucesión 2024.

En este momento, el panorama se percibe nebuloso. La lógica indicaría que están encartados los senadores Erandi Bermúdez y Alejandra Reynoso, y el coordinador de la bancada azul en el Congreso local Luis Ernesto Ayala.

Pero también, los secretarios Daniel Díaz, Libia Dennise García y, si usted gusta, hasta el que acaba de llegar, Jesús Oviedo. ¿Qué es lo que inclinará la balanza a favor de uno de ellos o ellas o habrá espacio para alguien que no aparece ahora en el horizonte?