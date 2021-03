VIEJOS CONOCIDOS. Más allá de filias y fobias, es evidente que la incursión de Sheffield en la boleta en León le pondrá un ingrediente especial a la contienda para el propio exalcalde y para los panistas que llevan como abanderada por primera vez en la historia, a una mujer, en este caso, a Alejandra Gutiérrez.

AQUELLOS TIEMPOS. El perfil pasional del aun titular de Profeco que llega nuevamente como hace 3 años en el papel de retador del PAN pero de manera particular, los antecedentes de ambos como aliados en el proyecto político que llevó a Sheffield a la alcaldía en 2009, saldrá a relucir en la contienda.

ANTECEDENTE. Gutiérrez Campos fue la Tesorera del entonces primer edil panista y posteriormente diputada federal como parte del bloque que estaba alineado a Sheffield Padilla.

SU VERSIÓN. En un par de conversaciones que tuve con el exalcalde en las últimas semanas recuerda a Gutiérrez Campos más que como una aliada, una subordinada que en su momento le mostró deslealtad porque optó por alinearse al oficialismo panista a partir de que se convirtió en diputada federal.

2 FRENTES. La diputada local con licencia ya trabaja en su proyecto de campaña desde finales del año pasado y tiene definida su planilla. Ya piensa en el registro. Sheffield apenas asimila la designación y tendrá que lidiar con la guerra grupera en Morena, armar su planilla. Ya dijo que invitará a hacerlo a Marcelino Trejo quien fue su ahijado político por más de un año pero también a Luis Ernesto Ruiz, el personaje que le mandaron Ricardo García Oseguera y Antares Vázquez Alatorre para que no se llevara todo el pastel solo en León.

RECOMPENSA. El propio Marcelino Trejo deberá tener una recompensa al tiempo, esfuerzo y dinero invertidos en un año de precampaña de posicionamiento que ahora son poco útiles. Uno de los parámetros para medir el peso de Sheffield en Morena Guanajuato será las candidaturas que obtengan sus afines. Trejo iría por una diputación local.

CEDER PARA NO PERDER. Para garantizar la suma de todas las tribus en Morena, Sheffield tendrá que ceder espacios y no habrá lugares disponibles para los que él quiera. Una de las primeras decisiones que deberá tomar es si él mismo se va a incluir en la planilla lo que implica la posibilidad de ser regidor del Ayuntamiento que encabezará Gutiérrez si no gana la elección.

FUTURO COMPLEJO. No le gustaría de entrada ser la cabeza de la oposición en el Ayuntamiento leonés y desde ahí buscar la gubernatura en caso de perder la contienda municipal. Si da el campanazo se va a los cuernos de la luna pero eso, sabe él mismo que hoy se ve complicado.

EL ARRANQUE. En suma, será una contienda peculiar porque el PAN y su candidata Alejandra Gutiérrez van con una consigna similar a la de hace 3 años: no cometer errores. Habrá que ver los que marcan las encuestas de arranque.

LA DEL ESTRIBO….

Lo dicho, el Distrito León Mx no estaba completo si no incluía en el menú al Estadio León pero resulta increíble que como si se tratara de borrón y cuenta nueva y sin alusión alguna a los errores de quienes no hicieron lo jurídicamente necesario para salvar ese inmueble, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anuncie que se adquirirá el estadio que recientemente ganaron en juicio Héctor González y Roberto Zermeño.

“Esos terrenos no pueden ser destinados a otra cosa que no sea el interés público”, dijo el mandatario anoche en un evento en León.

No habló de los recursos que se van a gastar para recuperar un inmueble que la verborrea oficial por muchos años dijo, era patrimonio de la ciudad. Se habla de más de 500 millones de pesos, una parte de los cuales se liquidarán con predios y el resto con dinero.

Como si hoy, cuando el Estado se queja de los recortes federales, sobrara el dinero para gastarlo en rescates de inmuebles que se perdieron en juicios por errores de funcionarios, señaladamente del actual secretario del Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez. De parte del PAN, a los suyos, perdón y olvido. De no creerse.

GOLPE DE TIMÓN: LAS AUTORIDADES LA LIBRAN

Uno de los asuntos más llamativos del operativo Golpe de Timón echado a andar por autoridades estatales y federales fue que ningún gobernante resultó procesado durante los 17 meses que duró el operativo.

Al día siguiente de que las fuerzas de seguridad ingresaron a Santa Rosa de Lima, Juan Lara, alcalde de Villagrán, municipio en donde se asentaba (o se asienta) el Cartel del mismo nombre, cuestionaba el operativo y se ponía del lado de los habitantes que vieron entrar a las autoridades.

Decía que los ciudadanos habían reaccionado así por su desacuerdo a la forma en que ingresaron Los policías estatales.

Y ese día, tuvo respuesta del gobierno estatal pero no del Fiscal General Carlos Zamarripa, ni del secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca o de la entonces Comisionada Sophia Huett sino del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

“Yo más bien le pido al alcalde que ponga a sus policías a favor de la ciudadanía y no a favor de la delincuencia”, dijo entonces el ejecutivo.

Rodríguez Vallejo respondió al edil de Villagrán Juan Lara que en León había hecho un pronunciamiento bastante peculiar sobre el operativo en Santa Rosa de Lima, lamentando los excesos de (y solo de) las Fuerzas de Seguridad del Estado y hasta reivindicando el derecho a defenderse de los pobladores de esta comunidad ante la forma en que se dieron esos operativos.

Por la noche, el Fiscal General Carlos Zamarripa confirmaría que hay varias carpetas de investigación con evidencias de que la Policía Municipal es omisa ante atenciones de emergencia y de algunas otras circunstancias que colocan a esta corporación en tela de duda sobre su papel en este combate al crimen organizado.

Unos días después, algunos detenidos eran liberados y si bien, muchas capturas se derivaron de aquel operativo, también es cierto que personajes relevantes en las policías municipales no fueron procesados y si bien algunas policías fueron desmanteladas, nunca hubo pruebas que acreditaran el vínculo de funcionarios de alto nivel en actividades ilícitas.

SHEFFIELD: DE LA REBELIÓN EN EL PAN A LA DISCIPLINA MORENISTA EN 3 AÑOS

Quien lo iba a decir. Hace 3 años, Ricardo Sheffield se marchó del PAN, llevando al extremo su rebeldía, víctima de un dedazo implacable hacia Héctor López Santillana que no le dejó más opción que renunciar a un partido que hacía un rato no lo quería y hoy, acepta ser postulado a un cargo que no quería y que le obliga a disciplinarse en el Morena gobernante en el que manda, Andrés Manuel López Obrador.

Hace 3 y 6 años buscó con denuedo ser candidato a la alcaldía del PAN y se estrelló 2 veces contra los dueños del blanquiazul en Guanajuato que le bloquearon y ahora que no quería buscar ese cargo, Morena lo manda a una guerra que no estaba en sus planes y que trunca la ruta que había trazado hacia el 2024.

Ha tenido el expanista muy pocas horas para digerir ese trago amargo. En una charla telefónica anoche con él admite que “definitivamente no estaba en sus planes” y que lo hace por el nivel de degradación que ve de la vida pública en León.

La forma tan atropellada en la que se consuma el dedazo en Morena a favor de Sheffield Padilla, la operación cicatriz que estuvo obligado a hacer con el principal damnificado de su nominación (Marcelino Trejo) y la celebración de sus adversarios internos en Morena (ni se diga los de afuera), dejan con un signo tortuoso el nacimiento de su candidatura.

Hoy por la mañana tendrá su aparición en escena, el diputado federal zacatecano Oscar Novella quien es el delegado de Morena en Guanajuato para hacer la operación cicatriz respectiva y el show de la unidad de los liderazgos de este partido en torno al exalcalde leonés.

Malú Micher, Antares Vázquez, Alma Alcaraz, Ricardo García Oseguera, quizá Ernesto Prieto más los que se acumulen para anunciar que la unidad ha llegado a Morena no solo en León sino en todo el estado.

Lo cierto es que será para la foto porque varios de los que hoy aparezcan, aparecerán con el puño en alto, sabiéndose ganadores porque lograron su cometido de colocar a Sheffield en una posición que el expanista no había considerado en su ruta al 2024.

Y desde luego que en la larga noche de cuchillos largos en Morena, los detractores internos de Sheffield sabrán que rumbo al 2024, el expanista hoy recibe una fuerte zarandeada que sabrá Dios como lo deje después de la elección del 6 de junio.

No les importó en el CEN de Morena, romper el emplazamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus colaboradores para que renunciaran en octubre si aspiraban a un cargo de elección popular.

Casi 5 meses después se va Sheffield y no precisamente con premio mayor.