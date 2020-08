La ‘Barby’ Juárez incursionará en la comedia

Redacción

Estados Unidos.- Tras conocer la historia de un niño que le salvó la vida a su hermana del ataque de un perro, uno de los organismos más importantes del boxeo lo consagró campeón honorario.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) quién reconoció la valiente actitud que tuvo Bridger Walker, para defender a la su hermana, quien recibió a 90 puntadas luego de soportar el ataque del animal.

“Nos sentimos honrados de nombrar a Bridger Walker, de apenas seis años, como Campeón Honorario del Consejo Mundial de Boxeo, por sus valientes acciones que representan los mejores valores de la humanidad. Bridger, eres un héroe”, expresó el CMB en su cuenta oficial de Twitter.

Por otro lado, según lo informado por ESPN, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dijo que le mandará inmediatamente una réplica del cinturón Verde y Oro junto a regalos para él y su hermana.

La historia de Walker fue compartida por su tía, Nicole, el pasado 9 de julio. El pequeño evitó que su hermana fuera mordida por un perro y como resultado del heroico acto Bridger necesitó más de 90 puntos de sutura. El CMB supo de la historia del niño y decidió otorgarle una réplica del cinturón de campeón mundial, además de darle varios regalos a él y a su hermana.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger "The bravest man on Earth" Walker !

We are so proud of you, dear Bridger; You are a real life hero! pic.twitter.com/9hDUjRohzg

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) July 21, 2020