La atención está ‘por los suelos’ en el IMSS

La sobredemanda en la clínica de Irapuato provocó que varios pacientes tuvieran que ser atendidos en los pasillos; las fotos fueron compartidas por un usuario en redes sociales como una denuncia al presidente López Obrador

Nayeli García

Irapuato.- Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en su clínica de Irapuato, se encuentran recibiendo atención médica en los pasillos del hospital en donde fueron colocados colchones en el suelo; esto al parecer por una sobredemanda en el servicio durante este fin de semana.

La denuncia fue realizada por el usuario Juan Manuel Cabrera Infante, quién compartió en el perfil del presidente Andrés Manuel López Obrador una fotografía en la que se vea pacientes acostados sobre colchones puestos en el piso de un pasillo, esperando recibir atención médica, superficie que incluso está manchada de sangre.

“Puras justificaciones culpando a quien ya no está, estamos igual o peor, así estamos en el IMSS de Irapuato, suciedad en pasillos donde estamos con “colchones” (esponjas forradas) en el suelo en urgencias, está mancha de sangre tiene mínimo 20 hrs y no la han limpiado, sigo en espera de cirugía, llevo 130 hrs, de que sirven las aportaciones si no se tiene una atención de calidad”, señala la publicación en redes sociales.

Apenas en febrero de este año, Correo dio cuenta de un video de 5:05 minutos de duración que circulaba en redes sociales en donde se aprecia la misma escena: derechohabientes esperando en el suelo a ser atendidos, y algunos, incluso con suero y vendajes a media.

En aquella ocasión, el departamento de Comunicación Social explicó que esta situación era anómala y se derivaba de la remodelación que se estaba realizando en la clínica en el área de camas, pero que en tres semanas la situación volvería a la normalidad.

Ante esta nueva queja, Comunicación Social comentó que este fin de semana, se tuvo un exceso de demanda de servicios por la clínica por lo que se tuvo que recurrir a prestar atención de esa forma. Sin embargo, aseguró que en breve la atención médica volverá a la normalidad.

No obstante, el pasado 28 de mayo, también fue difundida una fotografía en donde se ve una mujer durmiendo en el suelo junto a una silla de ruedas, supuestamente cansada de esperar a recibir atención médica en esta misma clínica.