CLÁSICO. Ya salió el peine de porqué la iniciativa de candidaturas a diputado migrante que presentó la diputada morenista, Hades Aguilar, y que firmó solo su compañero David Martínez, no fue avalada por el resto de los seis integrantes de la bancada morenista.

CONOCIDO. En una muestra más del poco control que tiene el coordinador de la bancada Ernesto Millán Soberanes entre los suyos, la bancada se dividió. Por un lado, Hades y David Martínez presentaron esa iniciativa del diputado 37 que fue diseñada por el exdirigente priiista José Pedroza Cobián y por el otro, el coordinador y algunos más estarían en disposición de armar con Verde, PRI y la de MC, una propuesta.

DE FONDO. Esta propuesta se asemeja en que busca también una curul 37 aunque hay diferencias sustanciales en el modo de hacer campaña, los lugares, las exigencias para el que sea candidato.

LA BARAJA. En otras palabras, habrá una tercer alternativa sobre la mesa para la diputación migrante para animar la diversidad o alimentar las complicaciones para llegar a algún acuerdo.

EN RESUMEN. Está claro que la propuesta es ventajosa porque entregar la primera pluri, de entrada lo excluiría de la generosidad o el sacrificio, como quiera verse, de entregar la posición. En todo caso, al PAN le quita muy poco de lo que ahora tiene en posiciones y a los partidos de oposición, entre más pequeños, les quita más.

EXCESO. Y lo de la obligación a pertenecer a un club migrante, raya en el descaro pues quienes en los hechos tienen el control de esos clubes son ellos como gobierno.

DEBILIDAD. Lo que sí puede presumir el PAN es que su apuesta no le agrega más carga a nuestro de por sí vapuleado presupuesto público lo que sí exige necesariamente la del diputado 37, de las otras dos iniciativas.

COSTUMBRE. Veremos hasta dónde llega la apertura panista para negociar porque aunque se diga lo que se diga, hasta ahora en lo general, el presidente de la Junta ha impuesto su santa voluntad y salvo en momentos muy precisos, no hay mucha disposición para escuchar.

MORENISTAS POR LA LIBRE

SE LA SABEN. A propósito del parlamento local, para no variar, en los acuerdos para reducir la duración de las sesiones, ¿quién cree usted que se ha resistido a moderar y dosificar sus intervenciones en las sesiones del pleno?

BIEN CONTESTADO. La fracción de Morena en realidad no ha bajado mucho su participación como se vio en el pleno del jueves. Ernesto Prieto subió tres veces y Alma Alcaraz, dos. Y aunque a algún panista no le faltaron ganas de atizarle al dirigente morenista cuando mandó al carajo al INE, respetaron en lo general el pacto de no responder a los morenistas.

LIBRES. Desde luego lo del acuerdo es algo que queda en el marco político porque le asiste el derecho a cada legislador y legisladora de subir las veces que crea necesario a la tribuna. Evidentemente, acuerdos de esta naturaleza favorecen al PAN porque la oposición suele subir a cuestionar al gobierno estatal.

PARADOJAS. Lo que vemos en este momento es el mundo de los extremos en la actual legislatura. Por un lado, los panistas, amarrados y sin la libertad de subir a tribuna con un control férreo de su coordinador y del otro, los de Morena que a veces confunden la cantidad de intervenciones con la calidad de las mismas y hacen que su combatividad pierda “punch”.

LA DEL ESTRIBO…

Se veía venir. Luego de que el PAN León abrió las puertas a Carlos Medina Plascencia para hablar ante el autodenominado “Consejo de Sabios” y el exgobernador muy a su estilo, pateó el pesebre azul a placer, “alguien” determinó bajar de la plataforma de Facebook la conferencia del susodicho.

Quien haya sido, dejó claro que hoy la censura en el PAN y el castigo a la disidencia no tiene precedente. Las críticas de Medina las conocieron quienes fueron a escucharlo que fueron unos cuantos. Los medios de comunicación que retomamos el tema lo hicimos extensivo y la censura solo exhibe a quien la instruye.

Y bueno, es consistente con el mensaje que se lanza desde quien manda en el partido. La marca es sagrada y no se critica. Y menos desde adentro.

JORGE VIDEGARAY: EL PRIISMO ‘LIGHT’ SIEMPRE REDITUABLE

Es sin duda una de las figuras empresariales de mayor influencia en León durante las últimas décadas. Con una militancia en el PRI que a veces le ayudó y otra lo hizo trompicar pero que siempre lo colocó como un ave de tempestades.

Hace una década, Jorge Videgaray Verdad dejaba la presidencia del consejo de SAPAL después de cinco años al frente de la paramunicipal más poderosa en León y uno de los organismos de agua potable más solidos financieramente en el país.

“Los ciclos se cumplen y yo creo que hay que saber llegar a los organismos pero también hay que saber salir siempre por la puerta grande, buscando o sintiendo o creyendo que se cumplió con el compromiso que adquirí cuando llegué hace cinco años”, decía Videgaray en su discurso de despedida en el organismo.

Videgaray partía de SAPAL cuando ya estaba anunciado como parte del equipo del entonces candidato del PRI a la gubernatura, Juan Ignacio Torres Landa (qepd), quien lo hubiese querido como candidato a alcalde de León pero tuvo que conformarse con tenerlo como su comandante de campaña tras ser doblegado por el partido Verde que impuso como condición para la alianza en León, que la abanderada fuese Bárbara Botello.

En 2007, Videgaray Verdad había causado furor y pugnas al interior del PAN cuando el hoy también finado Vicente Guerrero Reynoso, su amigo de toda la vida, lo convidó a ser el presidente del consejo de SAPAL.

En sí mismo, arribar a esos dos cargos, era ya un factor que definía las habilidades de un político como Videgaray que pudo ser el factor de discordia que marcó la renuncia de Wintilo Vega a la candidatura del PRI a la gubernatura en 2006; ser la carta fuerte en 2007 del alcalde menos panista de los 24 años de reinado del blanquiazul en León y ser el coordinador de campaña del candidato a gobernador que más cerca estuvo de arrebatarle al PAN, la plaza guanajuatense en 2012.

Y justo hoy a una década, un compañero suyo de Coparmex, su tocayo Jorge Ramírez deja el cargo de presidente de SAPAL aunque este último por haber cumplido ciclo.

Por cierto, a la distancia incluso compañeros suyos han comentado que durante la gestión de Videgaray se le otorgaron a la empresa que operaba la planta de tratamiento, este entorno ampliamente ventajoso para tener la sartén por el mango.

TAXISTAS VERDES: RECLAMOS QUE ENVEJECEN

Tres cosas quedaron claras en el encuentro de diputados de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado con líderes taxistas del estado: la primera, que los taxistas tradicionales no están conformes con el avance alcanzado por las plataformas de taxis ejecutivos en la ley; la segunda, su resistencia a un cambio inevitable; y tres, que entre agrupaciones de taxistas, también están los dinosaurios.

Abundaron las quejas contra el estado de cosas. Hubo quienes lamentaron que se le haya abierto la puerta a los taxis ejecutivos como si eso fuese evitable. Se pidió mayor presupuesto para la Dirección de Transporte que no tiene elementos suficientes para supervisar y exigieron que el servicio ejecutivo solo se preste por plataforma digital y no haya lugar a simulaciones para que se dé vía telefónica o en la vía pública.

Llamó la atención que a casi 20 años de la polémica generada por el tráfico de concesiones de taxis que incluso llevó a algunos líderes a enfrentar problemas legales y a enfrentamientos internos en el Consejo General del Trabajo, líderes de esa agrupación, afín al PAN, reaparecieron públicamente el pasado viernes en una mesa de trabajo con diputados de la Comisión de Seguridad del Congreso local.

Jorge Márquez, a quien Nabor Centeno Castro heredó el cargo de presidente del CGT, estuvo en la reunión en la que los dirigentes se estas agrupaciones solicitaron algunos cambios a la reforma que pretende quitar las restricciones a la operación de taxis ejecutivos, producto de un fallo de un tribunal administrativo.

Cabe recordar que por allá del 2002, tras un desaseado proceso de convocatoria para entregar concesiones de taxis, el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks se vio obligado a suspender la convocatoria tras las quejas de que se estaba dando un tráfico de permisos entre las organizaciones de taxistas.

Márquez fue el que más se vio envuelto en la polémica. Cuando se sentenció la suerte de la primera convocatoria, José Luis Guerrero de Línea Dorada se hizo famoso por su frase: “se desgranó la mazorca” en alusión a la pugna oscura por las concesiones.

La CGT fue la primera evidencia de la mutación del PAN a las prácticas del viejo PRI del corporativismo. Por cierto, el ahora ombudsperson Vicente Esqueda Méndez debe recordar muy bien esa historia oscura porque él fungía como asesor jurídico de esa agrupación.

La convocatoria se suspendió, el secretario de Gobierno era Juan Manuel Oliva y el director de Tránsito y Transporte Juan Segoviano renunció a su cargo.

Ricardo Torres Origel fue designado como relevo de Oliva y meses después volvió a lanzar la convocatoria para entregar las concesiones. Fue un auténtico cochinero del cual muy pocos se acuerdan hoy.

Veremos qué impacto tienen los pataleos de estas organizaciones en el nuevo marco legislativo del servicio de transporte de alquiler. Pero vale la pena la reflexión para decir que acá también hace aire. Los dinosaurios, siguen allí.

