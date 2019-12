La alcaldesa mantendrá su salario para el siguiente año

Beatriz Hernández gana menos de lo que recibía el anterior presidente; señaló que el Congreso del Estado realizó una recomendación salarial

Luis Telles

Salamanca.- La alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz, precisó que para el 2020 continuará con el mismo salario mensual; 97 mil 98.81 pesos, 8 mil 949.77 pesos menos de lo que recibía el anterior Presidente Municipal, “yo lo baje y voy a continuar con ese sueldo”, un salario por debajo a los 121 mil 225.69 pesos, que el Congreso del Estado recomienda.

En el caso de los dos síndicos y 12 regidores, dijo que, existe la propuesta, “de ellos mismos”, que se ajuste su salario de acuerdo a lo que el Congreso recomienda; en la actualidad los síndicos tienen un salario de 48 mil 548.80 pesos y si se aprueba la propuesta percibirían 60 mil 612.85 pesos, un 19.9% más, en tanto los regidores tienen un salario de 43 mil 694.52 pesos y llegarían a ganar 54 mil 551.56 pesos, un 24.84% más.

Beatriz Hernández señaló que el Congreso del Estado realizó una recomendación salarial a los 46 Ayuntamientos de la entidad, por el número de población y por la problemática que enfrenta cada uno.

“Por toda esta situación que estamos viviendo y por el trabajo que venimos llevando a cabo, porque al final de cuentas es un trabajo, de que me aumentará el sueldo, pero no lo voy hacer, y no lo voy hacer, porque además coincido con todos los principios y los pilares de nuestro Presidente de la República, en congruencia así estaré trabajando”.

Abundó que, para la mayoría de los trabajadores de la Administración Municipal, existe la propuesta de un aumento del 3.5%, como lo señaló el Congreso del Estado, en tanto para que los trabajadores sindicalizados, principalmente los que ganan menos, el salario aumentaría en mayor porcentaje, “desaparecer el último cargo, pasan al siguiente nivel, mayor salario”.

Finalmente dijo que, también está la propuesta de que el salario a los policías aumente significativamente, con otras prestaciones para que en total lleguen a ganar alrededor de 18 mil pesos mensuales, “todo estos aumentos a los salarios se darán si es aprobado el presupuesto de egresos 2020”.

