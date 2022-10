Usuarios del parque apuntan que si bien la iluminación es necesaria, La Alameda también requiere una rehabilitación integral

Luz Zárate

Celaya.- Luego de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció que el gobierno estatal aportará un millón de pesos para la instalación de luminarias en La Alameda, los comerciantes, vecinos y quienes acuden de manera regular a este parque coincidieron en que además de que se mejore la iluminación, urge la rehabilitación y reforestación del lugar.

Durante su participación en el primer informe de gobierno del alcalde Javier Mendoza Márquez, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo platicó que antes de acudir al evento acudió a La Alameda a comerse una tostada de cueritos. Ahí los comerciantes le pidieron que se mejore la iluminación del parque, ya que en esa zona está muy oscuro.

“Me pedía la gente que les podamos iluminar el área de los juegos, están muy contentos con la remodelación que se hizo en La Alameda, pero me decían que el área de los juegos quedó muy oscura y que hay una parte del jardín que las luminarias ya no funcionan. Me encargaron que ahora que iba a ver al alcalde le dijera. Déjenme y le pongo lana, te voy a mandar un millón de pesos extras para poder poner las luminarias, te mando un millón, lo que haga falta para el sistema de alumbrado de La Alameda”, dijo el viernes Rodríguez Vallejo.

Fotos: Martín Rodríguez

No solo falta la iluminación en La Alameda

Sin embargo, quienes acuden diario a correr y caminar, los que acuden a pasear o llevan a sus hijos a los juegos infantiles, los que van a degustar los antojitos que hay en el parque, y todos los que hacen uso del parque, coincidieron en que se necesita mantenimiento integral.

Además de la iluminación, se necesita reforestación, mejoramiento de las áreas verdes y de la imagen del parque, mayor limpieza, que se reponga el barandal que se robaron de las jardineras, que se despinte el grafiti que pintaron abajo del kiosco, así como mejorar el área de juegos.

Luego de que se detectó hace meses el robo de varios metros de las rejas y barandal que protege las áreas verdes de La Alameda, la directora de Servicios Municipales, Ivone Torres Moreno, informó que se tiene un proyecto de mejoramiento de este parque. Sin embargo justificó en junio que por falta de presupuesto no se podría reponer la herrería, pero en su lugar se pondrían plantas. De cualquier modo, a la fecha no se ha realizado nada.

Foto: Martín Rodríguez

La Alameda es el parque más grande y visitado de Celaya. Sin embargo en este año no se ha realizado ninguna acción para mejorar su infraestructura, la imagen y el arbolado.

Lo que sí se contempla es retirar 39 árboles que –a decir de las autoridades- ya están secos o enfermos, los cuales se van a sustituir por otros.

Y tampoco se ha realizado alguna acción para que haya pasto, en donde un día hubo áreas verdes.

Hace cinco años se talaron 62 árboles en este parque y no se replantearon otros nuevos. En aquel entonces se dijo que se cortaron por una plaga que los atacó y otros porque estaban secos.

Foto: Martín Rodríguez

Urge reforestar el parque

La Alameda es uno de los parques más grandes que tiene Celaya. Sin embargo no se ha reforestado de manera constante y tampoco es un espacio que sea cuidado de manera especial ni por las autoridades, ni por los usuarios.

En este parque se invirtieron alrededor de 20 millones de pesos hace tres administraciones con el argumento de que se cambiaría la imagen del lugar. Sin embargo no se contempló un proyecto ecológico para revivir los árboles o que se hiciera una nueva plantación.

Y aunque hay muchas personas preocupadas por las condiciones en que lucen las áreas verdes de La Alameda, también hay personas que entran a los prados, juegan futbol, llevan a correr a sus mascotas, se acuestan a descansar, realizan diferentes actividades en el interior de las áreas verdes, lo que ha ido desgastando el pasto.

En Celaya el déficit de árboles es alarmante, pues sólo se tiene un millón de árboles para una ciudad de más de 500 mil habitantes. Actualmente en Celaya se tienen 1.42 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando lo óptimo es que sean 15 metros cuadrados.

Foto: Martín Rodríguez

