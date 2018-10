La afición llega a ser muy exigente: Leonel López

El mediocampista aseguró que los jugadores se sienten mejor jugando en otro estadio que no sea en casa, pues afirma que la presión de los fanáticos de la ‘Fiera’ puede llegar a pesar bastante

León.- La Fiera retomó actividad luego de la goleada en contra donde Puebla se llevó los tres puntos del Estadio León para dificultar el pase a la liguilla al conjunto felino. Leonel López, quien retomó el puesto titular, aseguró que jugar en su casa sí pesa por la exigencia de los aficionados panzas verdes.

El mediocampista que destacara con Toluca apenas el torneo pasado, se sinceró y dijo que se sienten mejor jugando fuera de casa pues la exigencia de la afición impide que ganen en casa.

León no gana en su casa desde la fecha 6 donde derrotaron a las Águilas de América, para después perder ante Pumas, Lobos, Morelia y Puebla en una situación que ocupa y preocupa a todos los elementos de la institución felina, pues la localía debería ser una fortaleza y no una presión para quienes juegan en su Estadio.

“Fue doloroso lo de Puebla, estábamos cerca del objetivo que planeábamos y no queda más que terminar bien el torneo aún con chanza de calificar, la esperanza muere al último. No hay presión; a veces uno se siente mejor jugando fuera de casa porque la afición es muy exigente, es motivante pero luego va en contra”, dijo López.

El futbolista de la Fiera aceptó que los aficionados podrán exigir pues pagan un boleto, por lo que señaló que lo único que le queda a los jugadores del plantel es responderles dentro de la cancha.

“Leo” indicó además que cada jugador deberá ser autocrítico con el bajo rendimiento que han mostrado en el actual toreo, donde le han fallado a la afición, por lo que el contención prometió trabajo para corregir errores.

Luego de su salida de Toluca donde había encajado al sistema de los Diablos con buenas actuaciones y con una semifinal jugada siendo titular indiscutible, Leonel calificó su rendimiento con León muy por debajo de lo que mostró con el conjunto escarlata, por lo que espera retomar el nivel que lo llegó a encumbrar en el fútbol mexicano.

“No he estado como estaba en Toluca, también soy autocrítico y no he hecho las cosas de la mejor manera, no queda más que trabajar. Tenemos esperanzas en los tres Juegos que quedan, ojalá podamos calificar para estar en la liguilla”, añadió.

Así mismo, el mediocampista felino declaró que la falta de contundencia ha pesado en contra para no obtener resultados y aseguró que buscarán motivarse pensando en que están vivos matemáticamente para después esperar combinación de resultados.

Finalmente Leonel López etiquetó de fracaso rotundo si es que el equipo no consigue su pase a la fiesta grande del fútbol mexicano, sabiendo que el armado del equipo fue pensado en estar contendiendo por el título.

