La academia: años memorables y escandalosos

Romances, polémicas y éxito han rodeado el formato de La academia, la cual también logró cumplir el objetivo de ser semillero de conductores, actores y cantantes que han desarrollado sus carreras dentro y fuera de Azteca

El Universal

Ciudad de México.- Este año TV Azteca cumple 25 años así que el director de programación, Alberto Ciurana, consultó con su director ejecutivo, Benjamín Salinas, cuál era la mejor forma de celebrar.

Todo el equipo estuvo de acuerdo en que era el momento de traer de nueva cuenta La academia, formato que nació el 30 de junio de 2002, creado por Giorgio Aresu y que tuvo 10 generaciones además de una versión infantil, el Desafío de estrellas y Segunda oportunidad.

Jolette, a quien se le recuerda por las devastadoras críticas que recibía, actualmente es conductora, mientras que Cynthia ha desarrollado su carrera en Azteca como actriz y ahora será coconductora de la nueva emisión que comienza hoy.

El actual jurado de La academia está conformado por Arturo López Gavito, Horacio Villalobos, Edwin Luna y Edith Márquez, pero en el pasado, los jueces han sido personajes polémicos como Lola Cortés, que además de su particular manera de vestir era una dura crítica de lo que ocurría en el escenario.

El programa arrancará este 8 de julio a las ocho de la noche por Azteca Uno bajo la conducción de Adal Ramones

“Yo creo que el marco histórico que atraviesa Azteca con sus nuevos ejecutivos, con todos los cambios que han surgido a nivel comunicación, y esta sensación que son las redes sociales el programa es un caldo de cultivo muy importante que me hizo retomar el reto”, dice el director, Héctor Martínez.

Si bien los alumnos generaron situaciones polémicas, el jurado también protagonizó distintos episodios. Lola Cortés fue una de ellas. Sus críticas hacia Jolette (y otros concursantes) son muy recordadas por severas y hasta rudas.

“Yo no entiendo por qué siguen votando por ti, porque no es por talento. Es muy triste pensar que alguien allá afuera en la calle hizo una audición y tú estás ocupando su lugar”, le dijo una vez a Jolette, que se caracterizó por contestarle a los maestros.

En otro momento de esa cuarta generación, Lola tuvo una discusión con Ilse (también juez) que se convirtió en pleito personal. Lola, por ejemplo, opinó sobre Flans, ya que los académicos interpretaron una canción de ese grupo al que perteneció Ilse.

La ex Flans lo tomó como homenaje pero Lola lo volteó al decir que la interpretación no era la mejor y que “las Flans no eran las mejores cantantes ni las mejores bailarinas”.

*EZM