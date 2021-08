LA NUEVA. La revelación del periodista Raúl Olmos sobre la investigación que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera que solicitó el congelamiento de cuentas del empresario Francisco Isidro González Espejel, quien ha sido vinculado con el Fiscal Carlos Zamarripa, representa la confirmación de una nueva embestida de la 4T en contra de este funcionario que estará en su cargo por otros 9 años para completar casi 2 décadas.

EXTENSIÓN. O quizá se trata de la misma acometida de hace más de un año, mediatizada por el entonces secretario de Seguridad federal Alfonso Durazo y apuntalada por un procedimiento que anunció el Fiscal Federal Alejandro Gertz Manero.

NIVELES. Pero aquel procedimiento que anunció Gertz no se compara con el que ahora instrumenta la UIF porque este, de acuerdo al reporte del periodista guanajuatense integrante de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, aterriza ya en los presuntos vínculos de Zamarripa con este empresario

CON TODO. En otras palabras, la insistencia declarativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Fiscal guanajuatense no era una simple ocurrencia de las últimas mañaneras sino el aviso de que detrás hay una investigación que pone en el ojo del huracán a Zamarripa Aguirre.

A LA YUGULAR. En otras palabras, frente a la resistencia del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez a hacer el cambio, desde Palacio Nacional se quiere forzar la decisión con los vínculos y las relaciones presuntamente incómodas.

POLARIZACIÓN. Y en este tema, tal pareciera como suele ocurrir en nuestra política, solo hay de 2 sopas si se está a favor o en contra de que Zamarripa se mantenga. No debería haber medias tintas según los detractores o defensores.

EN PLATA. Los hechos dicen que Guanajuato sigue en el top de los estados más violentos del país y que pese a la disminución de homicidios dolosos en lo que va de 2021 contra 2020, la entidad sigue sumida en el top indeseable. Y seguramente tardará mucho en salir porque bien se ha dicho que si llegar a esta decadencia nos ha llevado unos 6 o 7 años, la recuperación de una paz razonable nos llevaría otro tanto.

EL NUEVO JUEGO DE VENCIDAS

OTRA VEZ. Lo que hoy se percibe es que en este juego de vencidas, ambos frentes se morirán con la suya y que así como hace un año resistió el gobierno de Diego Sinhue y el propio Zamarripa, hoy lo hará con más tesón.

DIRECTO. Está claro que si la apuesta es a que se releve al Fiscal guanajuatense, el gobierno federal ha buscado por doquier algún elemento para hacerlo tambalear y este caso de la UIF es el arma más poderosa al momento.

TOMA Y DACA. El problema para la 4T es que si vuelven a topar con pared en los afanes de tumbar a Zamarripa, el gobierno de Guanajuato querrá hacerlo víctima. Y entonces, en medio de la colaboración institucional para combatir al crimen actualmente, se da la circunstancia de que en la mesa se sientan los que representan a quienes quieren tumbar a uno de los interlocutores.

ENTORNO. Es una paradoja que la reciente belicosidad del gobierno federal frente a Zamarripa se esté dando cuando el gobernador Diego Sinhue proclamaba el mejor momento de la coordinación para enfrentar el crimen en lo que va del sexenio.

VAYAMOS AL ORIGEN. Estaba claro que la duración en el cargo de Zamarripa sería su mayor lastre porque las cifras duras dicen que el crecimiento exponencial de la violencia se dio a partir del cuarto o quinto año de su gestión.

LOS OTROS. También es cierto que no es el único responsable porque mientras el Fiscal es puesto en el banquillo de los acusados, el secretario de Seguridad del Estado Alvar Cabeza de Vaca pasa inadvertido. Las policías municipales no son tan cuestionadas porque son muchas y de diversa extracción partidista y obvio, el gobierno federal no se hará el harakiri cuestionando las insuficiencias de la FGR, del Ejército o de la Guardia Nacional.

CHOQUE. Pero Zamarripa es hoy el más vulnerable a juicio de la 4T que no ceja en el empeño mientras en Guanajuato donde lo ratificaron, está más empoderado y respaldado que nunca.

LA DEL ESTRIBO…

Mientras los tribunales electorales hacen su trabajo, el alcalde electo de San Miguel de Allende Mauricio Trejo Pureco, se da tiempo para enviar mensajes no tan velados en redes sociales.

En una transmisión en su cuenta de Facebook el lunes narra que recorre las calles de la ciudad que gobernará a partir del 10 de octubre, para checar “los permisos que se siguen dando en materia de construcción vía moche y ya estamos tomando nota para una vez que entremos, pongamos orden en todo eso”.

CELAYA: ESE GRAN PENDIENTE

Desde luego que Celaya vive un momento muy distinto al que padecía hace un año en materia de seguridad justo cuando se dio la detención de El Marro, líder del Cartel de Santa Rosa de Lima.

Pero como suele hacerlo, Sophia Huett en su región de las maravillas, eso de que es ejemplo nacional suena más bien a que no estamos tan peor como otros o que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Ya ve usted que dicen somos uno de los mejores estados en el combate a la impunidad aunque nuestro nivel sea por encima del 70%.

Entre tantas cosas que señala, Huett López entra a los tecnicismos y dice que en realidad el de Santa Rosa de Lima no es cártel. Vaya pues. Como quiera llamarle la funcionaria, ese grupo criminal causó terror durante varios años ante la incapacidad o pasividad de la autoridad, como ningún otro en la historia.

Hace un año, tras la detención del líder de esta agrupación criminal le decía aquí que una de las consecuencias que tendría que haber tras ese hecho, tendría que ser la disminución de la violencia en Celaya.

Y es que hace 2 años, el crimen organizado en Celaya, enviaba un mensaje durísimo a la alcaldesa Elvira Paniagua.

Paniagua había dicho que no tenía registro de denuncias por extorsiones a comerciantes en Celaya y unos días después en una manifestación en Palacio Municipal, los participantes exigían una reunión directamente con ella. No los atendió.

Unas horas después, los criminales asesinaron a 3 personas en uno de los negocios cuyo propietario había participado en la manifestación. La alcaldesa había ofrecido la semana anterior incluso, el acompañamiento de la autoridad para realizar las denuncias.

Justo un día antes, Sophia Huett instaba a la población a confiar en la autoridad y denunciar la extorsión. Que la Fiscalía investigaba de manera exhaustiva y profesional estos asuntos.

“Al crimen le conviene que la gente no confíe en sus autoridades”, dijo en aquel momento la comisionada Sophia Huett.

Todavía hace un año, a diferencia de otros municipios en los que los criminales se mataban entre sí, en este municipio había extorsiones y morían inocentes en las reyertas de criminales.

A mediados del año pasado, un joven empresario celayense fue asesinado porque cometió el “pecado” de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado.

COVID19: LAS DEFUNCIONES Y LAS LETRAS CHIQUITAS

Desde luego que sorprendió la cifra y atrapa la atención mediática. 15 defunciones en el reporte de este martes que sumados a los 10 de los primeros días hacen 25, generan la percepción de que la tercera ola ya empieza a golpear con dureza a Guanajuato.

Pero en la explicación del por qué esta cifra que rompe con lo que había mostrado la pandemia en el corte diario en los últimos 2 meses, la secretaría de Salud aclara que los 15 fallecidos no se registraron en las últimas 24 horas sino que es una actualización que hizo el Seguro Social de defunciones ocurridas en las últimas semanas que no se habían notificado a las autoridades estatales.

Un fenómeno que ya se había presentado en varios momentos de la pandemia.

Luego de que en todo el mes de julio se habían registrado 61 defunciones por Covid19, tan solo en los 3 primeros días de agosto la secretaría de Salud del Estado reportó 25 fallecimientos, 15 de esos este martes. Eso dicen las cifras puras y duras.

Además, con los 271 casos de ayer, el mes que acaba de comenzar ya registra 721 contagios que representan más de la sexta parte de los 4 mil 57 del mes de julio.

Según el corte de ayer de la secretaría de Salud, de las 15 muertes 3 son de personas entre 30 y 39 años de edad (2 mujeres y un hombre) y 2 más entre 40 y 49.

Apenas, este lunes, la secretaría de Salud reportó en un comunicado de prensa que luego de que mayo había registrado 229 muertes por Covid19 y junio 191, en julio la cifra bajó a 61, menos de un tercio del mes anterior.

Respecto a los contagios, los 2 meses anteriores han ido en aumento pues mayo reportó mil 394 y junio 985 mientras que en julio se dispararon a 4 mil 57. Los 721 de ayer, ya están muy cerca de igualar los 985 de todo junio.

El día a día será el mayor impacto para la autoridad estatal de aquí al 30 de agosto, fecha marcada para el regreso a clases presenciales contra viento, marea y tercera ola.