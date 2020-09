¡Kunno regresa! Solo duró una semana fuera de sus redes sociales.

México.- La semana pasada, el creador de la Kunno Caminata se estaba despidiendo de las redes sociales como si fuera a desaparecer por un largo tiempo, debido a todas las críticas, incluyendo amenazas de muerte por el hecho de cobrar saludos a mil 200 pesos.

“Cada cosa que hago, cada cosa que pongo me destruyen. Nunca he querido el mal para nadie. Se salió de control todo y siempre en redes debo mostrar a esa persona fuerte, y ya no puedo más”, explicó.

Después de una semana de su anuncio, “Papi Kunno” volvió a publicar contenido en su cuenta de Instagram, con un mensaje de reflexión.

“Renací. Aunque fue poco tiempo para mí fue suficiente. Conecté conmigo. Reencontré mi propósito: brillar y ayudar a otros a salir de la oscuridad”, escribió.

También subió una historia en donde dedica un mensaje a todas las personas que lo criticaron en todo momento.

En su cuenta de TikTok, subió un video en el que muestra su clásico sentido del humor. “Papi Kunno”, parece estar listo para regresar a su personaje como tiktoker.

*Con información de Telehit.

AC