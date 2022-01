KPMG: empresas no retomarán inversiones, resiliencia el quid y cibercrimen la amenaza

Tras el golpe en 2020 y la falta de medidas contracíclicas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la recuperación se ve lejana.

Como quiera más allá de la incertidumbre y una pandemia que no da tregua, las empresas no descartan cierta mejora en 2022, aunque no darán rienda suelta a sus inversiones.

KPMG que comanda Víctor Esquivel acaba de liberar a sus clientes el ejercicio de la “Perspectivas de Alta Dirección en México 2022”.

Con 1,383 participantes, dado que se levantó en octubre-noviembre, Ómicron aún no aparecía.

Como quiera Ricardo Delfín socio líder de clientes de KPMG señala que el estatus en las empresas pasó de la incertidumbre a la resiliencia. De ahí que 77% espere un rebote de las ventas en el primer semestre.

Entre las claves del año, 84% se dice listo para adaptar la cultura a la disrupción, 29% a crear nuevos modelos de negocios para ampliarse, amén de que 52% ve en la retención de talento y un 45% la amenaza de los ciberataques, como los principales desafíos.

Pese a las dudas macro, 59% espera cierta recuperación económica, pero frente a ello 40% todavía no define cuando retomará los planes de inversión suspendidos y 46% lo hará en 2023-2024.

En consecuencia 64% coloca como el principal reto del país en asegurar la confianza de los inversionistas. También 36% declara que sus planes de inversión se han detenido por las políticas monetarias y fiscales, 16% los ha reducido y 41% mantenido.

Igual se resalta la importancia de atender la inseguridad y combatir la corrupción. En cuanto al trabajo a distancia el modelo llegó para quedarse: 57% ya opera con esquema híbrido y 25% continuará en ese estatus.

Tras las modificaciones hechas a los espacios en 2020-2021 lógico que 46% de la muestra asegure que su estrategia inmobiliaria quedará sin cambios y también congruente con lo sucedido al crédito, el 51% reconoce que no ha empleado financiamiento y quienes sí 77% fue con bancos y 42% para mantener la operación.

Obvio 65% entiende que en el actual entorno la innovación no puede descuidarse: 80% se dice comprometido con el “big data”, la nube, inteligencia artificial, básicos en la competitividad. Así el sentir de las empresas.

DOS VÍAS PARA AMPARO POR “CHOCOLATES” Y HASTA ROBADOS

La industria, ósea AMIA de José Zozaya, AMDA de Guillermo Rosales e INA de Francisco González tiene dos equipos de abogado que evalúan los amparos que se interpondrán vs el de decreto de aprobación de autos chocolates. Aunque en principio se habló de una antigüedad de ocho años, el viernes hubo una fe de erratas en el DOF para levarse a sólo un lustro. Hay enojo no sólo porque Tatiana Clouthier incumplió con las mesas que pedía la IP para puntualizar, sino porque en las reglas que dio a conocer el SAT de Raquel Buenrostro hay salvedades que permitirán introducir incluso autos robados o en malas condiciones. Se calcula se regula[1]rizarán unos 2 millones de coches, lo que rebasará el pico con Vicente Fox en 2006 de un millón 440 mil unidades.

LA CARTA Y EU MUY EN SERIO POR SANCIONES A MÉXICO

Mas claro ni el agua. El fin de semana trascendió una carta dirigida a la Cámara de Representantes suscrita por Gina Raimondo secretaria de Comercio, Katherine Tai del USTR y Jennifer Granholm de Energía. Se explica que las tres dependencias “revisan cuidadosamente” las medidas que implementa el gobierno de México en la parte energética, para evaluar si afectan a exportadores e inversionistas de EU en el contexto del T-MEC. Se menciona la visita de Granholm en donde obvio, se discutió el punto.