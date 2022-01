KÍNDER Y CLUB CAMPESTRE: CERCA LOS FALLOS

CLARITO. Por cierto, notable el cambio de tono de la evaluación del síndico José Arturo Sánchez Castellanos para evaluar las conclusiones de la Contraloría Municipal del descuento del predial del Club Campestre al tema del kínder en la colonia Refugio del Campestre en su artículo semanal en un diario leonés.

ANTES. El 10 de diciembre lamentó que se había calificado como falta no grave la cometida por Rodolfo Ponce, exdirector de Desarrollo Rural por parte de la Contraloría Municipal en la auditoría al descuento al Club Campestre.

LO TEXTUAL. “Resulta lamentable que para el órgano de fiscalización municipal la presunción de inocencia sea utilizado como un recurso barato que se obsequia con facilidad”

LOS PRESUNTOS CASTIGOS. Y luego, el pasado viernes, en su artículo aborda algunas conclusiones sobre el tema del Kínder. En ellas se advierte que 3 exservidores públicos cometieron presuntas faltas administrativas y podrían hacerse acreedores a sanciones del mismo tipo.

EL MATIZ. “A la población leonesa debe quedarle claro que en esta administración quien la hace la paga y que aquí en nuestra ciudad, a diferencia del nivel federal, los servidores públicos como humanos que son, pueden meter la para pero nunca la mano porque si lo hacen habrá consecuencias”, redactó.

NEGRO Y BLANCO. Es decir, en el caso del descuento al Club Campestre, abucheos y reclamos del síndico y en el del kínder, aplausos y reconocimiento.

LA INCÓGNITA. Queda por ver si entre esos 3 exfuncionarios municipales que podrían ser sancionados está el extesorero Enrique Sosa. Dos funcionarios habían proporcionado información incorrecta al Comité de Adquisiciones y otro más, abusó de sus funciones. La primera falta fue considerada no grave y en el segundo caso, sí.

Y si Bárbara Botello exalcaldesa de León ya se pronunció sobre la consulta ciudadana de la presidenta municipal leonesa Alejandra Gutiérrez Campos en la que se eligió un hospital veterinario como una de las obras más anheladas por los leoneses, el expanista Ricardo Sheffield Padilla también cuestionó el ejercicio aunque se fue más a la forma que al fondo.

“Es penoso como el PAN León recurre a realizar una supuesta votación ciudadana que fue en realidad una movilización del partido, todo para justificar la realización de las obras que quiere la alcaldesa. Ignoraron los mecanismos legales del Consejo de Planeación Municipal y al mismo cabildo que son los órganos democráticos para decidir las obras. Si realmente les interesa impulsar el esquema de presupuesto participativo pueden volver a generar las asambleas de barrio. Ahí los ciudadanos deciden de verdad”, escribió el titular de Profeco en Twitter.

El ahora morenista ejerce su derecho a la crítica aunque en eso de las consultas a modo, ninguno tiene autoridad moral para tirar la primera piedra. Basta recordarle que en Morena ya trabajan brigadas para invitar a ciudadanos a dar el sí a López Obrador.

SÁNCHEZ CASTELLANOS: DE CRÍTICO AFUERA A CRÍTICO ADENTRO

No es fácil hacerle al rebelde en Guanajuato. Ni dentro ni fuera del gobierno panista. Ahí está el caso de José Arturo Sánchez Castellanos quien hace 2 años le tundía con todo al secretario de Seguridad Alvar Cabeza, siempre tan poco acostumbrado a los cuestionamientos frontales.

En una entrevista radiofónica decía que era “surrealismo puro” que se autoelogiara cuando era funcionario del estado más violento del país.

“Según la postura del propio secretario de Seguridad, tenemos al mejor secretario de Seguridad que se autoelogia en el estado más violento de la República Mexicana. Yo creo que eso es surrealismo puro, el mejor secretario en el peor estado, en el más violento, eso por sí solo se cae. Cualquier logro, acción que se quiera autocalificarse se cae por sí sola si no hay resultados, somos el estado más violento en materia de homicidios y muchos otros delitos que también están incrementando. Cómo puede decir alguien que es el más fregón y el que pierde en resultados, eso es”.

Un año después, podríamos decir que también es surrealista que Sánchez Castellanos sea el candidato del PAN a síndico en la planilla de la precandidata, Alejandra Gutiérrez Campos luego de ser tan implacable en su crítica.

Alvar Cabeza de Vaca quizá respondió con virulencia a las críticas del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial leonés un día después.

“Si actuando contra toda manifestación de violencia, se atreve a hablar de colusión, yo creo que se equivoca. Para mí es una aberración y tomando en cuenta la aberración viene de berrear, que es el sonido que produce este animal, grande pesado y lento, que a través de su larga fosa nasal produce, se llama berrear, para mí esto es una aberración que se atreva a sugerir siquiera, aunque no sea directamente que hay colusión”, respondió el funcionario.

Hace un año, Sánchez Castellanos ya formaba parte de la planilla propuesta por Alejandra Gutiérrez Campos y hoy, ya tuvo sus primeros roces con las altas esferas panistas que no ven bien que le dé patadas al pesebre.

COVID19: A UN AÑO DEL MOMENTO MÁS OSCURO DE LA PANDEMIA

“Este es un llamado urgente, un llamado a la conciencia. Hoy estamos viviendo el momento más complicado de la pandemia, con un gran aumento de contagios y fallecimientos, además con el riesgo de saturación hospitalaria. Todas y todos tenemos historias dolorosas de familiares y amigos, historias que ya no queremos vivir más. Como sociedad debemos ser muy conscientes de la realidad y detener todos juntos la cadena de contagios. El aumento de los casos de Covid es el resultado de nuestras propias acciones como sociedad y ya sabemos que problemas extraordinarios requieren soluciones extraordinarias”.

Esa era la declaración emitida hace un año por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez en el momento más oscuro de la pandemia por Covid19 hasta este momento.

Enero 2021 que cerró con 24 mil 432 casos y 2 mil 443 defunciones mostraba una cara sombría que no se había visto antes de la pandemia por Covid19.

La necesidad creciente de oxígeno reflejada en las largas filas para llenar tanques, la especulación inhumana de algunos con esta necesidad y la conclusión automática y lógica de que cada vez más domicilios particulares albergan a pacientes de Covid que tratan de recuperarse y salvar la vida en su hogar.

Drama en las cifras oficiales y más drama fuera de ellas. Había un 50% de ocupación en camas con ventilador. Muchas de ellas no se ocupaban por el temor de los familiares o de los propios afectados por el virus que sabían que una vez intubados, no saben si saldrán vivos y optaban por mantenerse conscientes aunque no oxigenen satisfactoriamente.

La vacuna aún no se apreciaba en el horizonte y hoy es la que hace la diferencia en este momento de enero cuando a falta de una semana para que concluya el mes, se registran 29 mil 804 contagios aunque en fallecimientos, la cifra es de 366.

Este será el mes con más casos positivos. Hasta ahora el promedio es de mil 295 diarios. En el caso de las muertes, el promedio es de 15, algo similar a lo que ocurrió en noviembre del año pasado que cerró con 451.

Ese mes fue uno de los que registró menos fallecimientos el año anterior. La ocupación hospitalaria está al 25%

Un panorama radicalmente opuesto el que ahora se tiene. La autoridad estatal ha resistido estoicamente al incremento exponencial de contagios en las primeras 3 semanas del año con el mantenimiento de las actividades económicas y de entretenimiento.

En casos activos, Guanajuato está en el quinto lugar nacional con 15 mil 42 por debajo de ciudad de México, estado de México, Nuevo León y Tabasco.

León tiene casi la tercera de esa cifra con 4 mil 663, una cifra récord que muestra la capacidad de contagio en este momento.

La ocupación hospitalaria sigue por debajo del 30%, las defunciones no se han disparado y no hay signos de alarma en ningún frente pues justo ahora se aplica la tercera dosis de refuerzo a los de 50-59 e inmediatamente arranca para los de 40 a 49 años.

Nada que ver los saldos de la pandemia hasta este momento con los de enero de 2021. Hoy habrá cambio de semáforo aunque eso poco impacto tendrá en nuevas restricciones. La pregunta es si llegamos ya al pico de la cuarta ola o hay que esperar algunas semanas para una nueva estabilización.