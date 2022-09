Carlos Villagrán, mejor conocido como ‘Kiko’ sacó sus mejores pasos y bailó en un circo de Honduras, el video se hizo viral en redes sociales

México.- Un video en el que aparece el actor Carlos Villagrán, mejor conocido por su personaje de ‘Kiko’ en el ‘Chavo del 8’ se hizo viral, luego de que el artista sacara sus mejores pasos a ritmo de ‘I know you want me’ de Pitbull.

Lo anterior, ocurrió en un show en un circo de Honduras. El video rápidamente se hizo popular en redes sociales y es que a través de Tik Tok se compartió el momento en el que el actor mexicano de 78 de edad baila.

Y aunque en el show el público le aplaudió y hubo mucho vitoreo en apoyo Kiko, en las redes sociales le tundieron los comentarios negativos y críticas.

“Hay que saber cuándo retirarse”, “Y por eso es importante ahorrar para el retiro”, “Y jamás superó al personaje”, “Es gracioso, pero no gracioso de risa…”, “Esta fuerte la necesidad” y “Lo mejor para él sería retirarse”, son algunos de los comentarios en la publicación.

También hubo quien apoyó a Kiko

Pero no todo fue malo, también hay varios fans del actor y humorista mexicano que le mandaron mensajes de apoyo y admiración. En especial porque a su edad no ha ‘perdido la chispa’ para para interpretar al icónico personaje, el cual lo catapultó a la fama y lo convirtió en una de las imágenes más famosas del imaginario colectivo.

Kiko baila en circo de Honduras Foto: especial

“Kiko, el mejor comediante de la vecindad del chavo es una leyenda viviente” y “cuándo amas lo que haces todo lo que haces lo haces súper excelente”, “que hermosos recuerdos, di un retroceso en el tiempo al verlo de nuevo en acción”, compartieron algunos usuarios.

