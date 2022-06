A través de la nave New Shepard de la compañía Blue Origin, Katya Echazarreta completó su primer viaje al espacio

Estados Unidos.- Luego de cuatro semanas de que fuera anunciado que la misión “NS-21” de Blue Origin despegaría desde la superficie terrestre para alcanzar la frontera espacial, este sábado se realizó el viaje con la primera mujer mexicana astronauta dentro de la tripulación. forma parte de la tripulación. Se trata de Katya Echazarreta, una joven de 26 años con una historia de lucha y éxito que la ha llevado hasta aquí.

La nave despegó a las 08:26 horas, desde el oeste de Texas y la cápsula que transportaba a los seis pasajeros, aterrizó suavemente a las 8:46 horas, en una vasta llanura árida bañada por la luz del sol. Antes, en julio del año pasado, Jeff Bezos, dueño de Blue Origin, y personas cercanas a él participaron en el primer vuelo de Blue Origin. Esa fue la primera ocasión que una de esas naves alcanzó la Línea de Kármán, donde termina la atmósfera interior y comienza la atmósfera exterior de nuestro planeta.

Tras ese primer viaje, Bezos y su empresa han logrado que 50 personas experimenten un viaje en cohete espacial. En esta ocasión, seis astronautas viajaron al espacio en la nave New Shepard, que en una extensión de 18 metros, ha formado parte de múltiples despegues espaciales desde 2015, año en que tuvo lugar su viaje inicial.

45 minutos antes del despegue, la tripulación ingresó a la cápsula de “NS-21”. Los pasajeros son la ingeniera eléctrica y exlíder de pruebas de la NASA, Katya Echazarreta; el inversionista y astronauta NS-19 Evan Dick; el piloto de jet privado y presidente de Action Aviation, Hamish Harding; el ingeniero civil de producción Víctor Correa Hespanha; el aventurero y cofundador de Dream Variation Ventures, Jaison Robinson; y el explorador y cofundador de la firma de capital privado Insight Equity, Victor Vescovo, comandante retirado.

Dos días antes del despegue, Katya y los otros cinco turistas espaciales tuvieron un taller de preparación en Astronaut Village, en Texas. Es ahí donde Blue Origin recibe a cada tripulación para asesorarlos con respecto a la forma correcta de actuar dentro de la nave. Si bien el viaje es corto, de una duración de 10 minutos aproximadamente, la y los pasajeros podrían experimentar el Efecto Perspectiva, denominación que se creo después de los primeros turistas espaciales presentaran un cambio cognitivo de la conciencia tras observar la Tierra por primera vez desde su órbita.

