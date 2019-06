Katy Perry y Taylor Swift retoman su amistad

Tras la publicación de una imagen en Instagram los seguidores de ambas cantantes se sienten confiados en que hayan arreglado sus diferencias

Redacción

México.- Las ‘eternas enemigas’ Katy Perry y Taylor Swift, parece que ya no lo serán más, pues Perry informó con una peculiar fotografía que las diferencias con su colega han quedado atrás.

A través de Instagram, Katy posteó una foto de un plato con galletas que simboliza la buena relación que ahora tiene con Taylor Swift, pues en dicho plato se lee ‘Peace at last’ (‘Al fin la paz’).

Taylor Swift está etiquetada en la publicación que ha generado euforia entre los fans de ambas estrellas, pues aunque ya habían ocurrido acercamientos entre ellas para mejorar la situación, por primera vez se hace público el acuerdo que pone fin a un enfrentamiento que sostienen desde hace años.

Fue durante la gira de 2012 y 2013 de Swift cuando iniciaron los problemas, pues según ella, Perry le robó un par de bailarines, sin embargo, Katy negó dicha situación.

En 2014 las discrepancias se hicieron públicas, cuando Taylor lanzó el tema ‘Bad Blood’ dedicado a una “artista femenina” que intentó “sabotear toda una gira de conciertos en arenas”, según declaró Swift a la revista ‘Rolling Stone’.

Aunque la estrella del country nunca dio nombres, dos exbailarines suyos confirmaron que Katy Perry los convocó para una gira cuando todavía estaban trabajando con ella.

“¡Ni siquiera fue por un chico! Tenía que ver con el trabajo. Básicamente trató de sabotearme una gira entera. Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara. Y sorprendentemente yo no soy una persona conflictiva, no te creerías cuánto odio las disputas. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta”, declaró Swift en la citada revista.

Al día siguiente Perry, quien se dio por aludida, respondió: “Cuidado con la Regina George con piel de cordero”

