Karla, la primera del Club León femenil en ser llamada a la Selección Mexicana

La oriunda de la Ciudad de México de 18 años de edad recibió la convocatoria para integrarse a las filas del tricolor y representar al país en una gira por Estados Unidos

Pilar Muñoz

León.- Karla Zempoalteca Hernández defensa central de la Fiera es la primera jugadora del Club León femenil que es llamada para formar parte de la Selección Mexicana Sub 20.

Desde hace dos años, ‘Zempo’, como la llaman sus amigas, juega futbol profesional. Ha estado en clubes como Pachuca con quien debutó en la liga y Toluca; pero hace seis meses recibió una invitación para ser parte de las esmeraldas.

El esfuerzo extra, la constancia y los constantes sacrificios como el vivir sola lejos de su familia desde que inició a jugar profesionalmente han rendido frutos: hace una semana fue invitada a ser parte de la Selección Mexicana Sub 20 en su gira por Estados Unidos.

“Fue un poco, no extraño, pero no la gran cosa, el director deportivo de aquí (Club León) me mandó mensaje y me dijo que si tenía en orden mis documentos con el Pasaporte y la Visa, platicamos sobre ese tema y ya después me dijo que estaba en planes un posible llamado a la Selección, fue así como me avisaron y ya después llegó la convocatoria oficial”, relata.

Para Karla significa mucho haber sido convocada porque refleja que las cosas se han estado manejando bien, no solo con ella, sino también en el resto del plantel.

“Estoy muy emocionada, es mi primer llamado a selección y estoy muy contenta, quiere decir que he venido haciendo las cosas bien tanto como en grupo como en individual, de verdad estoy muy emocionada, es una noticia muy grande y especial para mí”, dijo.

Tras la noticia, la defensa central ha recibido apoyo y respaldo tanto como del Club León, como de sus compañeras de juego y sobretodo de su familia.

“Todos estamos muy emocionados porque es un reflejo del trabajo de todos, tanto del cuerpo técnico como grupo, de mis compañeras igual sentí mucho el apoyo y a lo que comentan soy de las primeras llamadas, es muy emotivo, es muy padre, más que marcar diferencia, a que volteen a ver este equipo”, contó.

Algo que la marcó y la impulsó a salir adelante fue que en algún momento de su vida sufrió de discriminación por ser mujer y querer jugar futbol. Después de eso, nada la paró.

“Una vez me pasó que en la secundaria era raro el que una niña jugara futbol; entonces recuerdo mucho que una vez bajé al patio y estaban jugando puros niños, entonces llegué y les dije que si podía jugar y me dijeron que no, entonces mi reacción fue así como de “ah ok, bien”. Y se acercó un chavo y me dijo, no, sí vente, eres de mi equipo. Entonces empiezo a jugar y al ver cómo empiezo a jugar ya cada que iban a jugar me invitaban. Sí fue un poco que se notó de nuevo que muchas veces no siempre tenemos el apoyo de todas las personas, o no todos creen que realmente una mujer puede hacer no lo mismo, pero sí por qué no seguir los mismos sueños de un hombre”, recordó.