Karate y boliche guanajuatenses en los Juegos Centroamericanos

León.- Arturo Quintero y Cinthia de la Rue, dos cartas fuertes de la delegación guanajuatense que participarán en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, se dijeron listos para poner en lo alto el nombre de Guanajuato y México en la justa donde parten como serios aspirantes a conseguir medalla en las disciplinas de Boliche y Karate.

La karateca, Cithia de la Rue, aseguró que llegará a la competencia centroamericana bien preparada y con motivación para iniciar con el proceso olímpico rumbo a Tokio 2020, pues por primera vez su deporte será considerado en la justa olímpica. “La verdad que son niveles muy fuertes, todas ellas ya han competido a nivel panamericano; sin embargo, eso no me resta, me siento muy fuerte y muy bien, me he estado preparando durante mucho tiempo y creo que al final el trabajo duro combinado con el talento y la trayectoria que ya llevamos es lo que nos va ayudar a llegar al pódium; estoy contenta y motivada por formar parte de esto”, dijo de la Rue.

Así mismo, la deportista guanajuatense, aseguró que siempre habrá cosas por mejorar, por lo que a la par de sus entrenadores buscarán pulir detalles en lo físico, por lo que la fuerza, potencia y velocidad serán fundamentales rumbo a los Centroamericanos. “Tengo un entrenador de Tijuana que la CONADE Y la Federación Mexicana de Karate están planeando llevarme previo a los Juegos de Barranquilla, donde queremos pulir los detalles que creemos que son los que me podrían dar la victoria en comparación con mis otras rivales”, añadió.

Finalmente, Cinthia compartió que lo más complicado el proceso fue dar el primer lugar en México después de la preparación que ha tenido, pues la constancia fue fundamental para conseguir el pase con el primer lugar nacional, mismo que se había restringido en los últimos tres años. “Siendo la mejor de México me siento muy orgullosa, sabiendo que somos potencia en karate, entonces vamos con todo por las medallas, sabiendo que soy la mejor en el país y sabemos que podemos dar buenos resultados en Barranquilla”, declaró.

ARTURO QUINTERO DE BOLICHE MOTIVADO POR ASISTIR A BARRANQUILLA

Con 20 años de carrera en el boliche, Quintero asistirá a Barranquilla 2018 como una carta fuerte para México y Guanajuato. El deportista es seleccionado nacional y cuenta en su palmarés con mucha experiencia después de varios torneos recorridos. “Aquí en Guanajuato estoy viendo un cambio, estoy muy contento de representar al país y por el apoyo que se brinda principalmente en mi deporte. Este año se jugó en un Nacional y vamos los mejores seis de ese torneo más una clasificación, esperemos que pueda conseguir medallas”, dijo Arturo.

Así mismo, aseguró que el equipo varonil y femenil van muy fuertes para Barranquilla, por lo que consideró que el boliche mexicano se encuentra a nivel centroamericano en el top tres, pues hay países como Colombia, Venezuela y Puerto Rico, que compiten de tú a tú con México.