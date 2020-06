Justo en la nostalgia, ‘Animaniacs’ regresa a la TV mexicana

Redacción

México.- Durante un evento en línea el pasado viernes, Sony ofreció un primer vistazo a su más novedosa consola PlayStation 5 y sus videojuegos.

El dispositivo tiene un diseño futurista con líneas curvas y tonalidades entre el blanco y el negro.

En cuanto la PS5 fue mostrada, usuarios de redes sociales no tardaron en mostrar su opinión entre críticas y memes.

Mientras unos ‘gamers’ elogiaron la novedad en el diseño otros dijeron que les gustaba más la versión anterior de PlayStation.

I have been laughing at this for five minutes pic.twitter.com/aS1sAZ57Uz — Aeana (@Aeana) June 12, 2020

Вдруг захотелось показать свой тостер pic.twitter.com/nIuKWU3DRg — кровьтополей (@nvm_lj) June 11, 2020

My room after I buy the PS5 pic.twitter.com/7ZGyAJktB0 — 🌿InkTea🌿 (@ItsInkTea) June 11, 2020

yo pic.twitter.com/hRk3OIClTY — The Most Antibacterial of Clan Rats Kolya (@ImperatorOfPuns) June 12, 2020

the ps5 looks like a new expensive campus performing arts center that replaced three academic arts departments and cost $60 million dollars pic.twitter.com/mLwL921kRs — but then a strange thing happened (@matthiasellis) June 11, 2020

feel like pure shit, just want her back pic.twitter.com/JcySnahw7S — Julia Alexander (@loudmouthjulia) June 11, 2020

Con información de RT Noticias