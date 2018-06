Justino Arriaga Rojas se compromete a legislar y gestionar recursos

El candidato asegura que legislará atendiendo las necesidades que le plantearon durante los 90 días de campaña; su compromiso, legislar y gestionar recursos para los municipios del Distrito 08 federal

Cuca Domínguez

Salamanca.- Tras 90 días de intensa campaña en busca del voto ciudadano, el candidato panista Justino Arriaga Rojas reitera su compromiso con los habitantes de Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán quienes integran el Distrito 08 federal y asegura que legislará atendiendo las necesidades que le plantearon.

Luego de concluir esta campaña política, Arriaga Rojas destacó que esto le llevó a mantener una cercanía con la ciudadanía, “nos encontramos con liderazgos tanto de colonias, como de comunidades, además escuchamos a todos y la importancia que tuvieron las redes sociales en el desempeño de la campaña y donde la principal demanda en los tres municipios fue la seguridad pública.

“Por ello ahora y desde el Congreso, tendremos que estar empujando leyes más estrictas en contra de los delincuentes, cerrándole la puerta a los reincidentes y seguir trabajando no sólo en las sentencias; se tiene que tener una reforma del Poder Judicial porque algo no está funcionando tanto en los ministerios públicos estatales y federales, ni en el Poder Judicial, donde se tiene que proteger el desempeño de los jueces, para que no les tiemble la mano a la hora de sentenciar”, dijo.

El candidato dijo que su compromiso es legislar y gestionar recursos para los municipios aprovechado la experiencia que tiene de haber sido alcalde, ha dicho que será un diputado federal municipalista y estará trabajando por la causa de los tres municipios a los que representará, que tendrá comunicación permanente con los alcaldes independientemente de los colores partidistas, “trabajaré de la mano con ellos”, reiteró.

Finalmente dijo que se pueden hacer obras regionales como son los rellenos sanitarios y otros más para que sean menos costosos y brinden un mejor servicio a sus ciudadanos, y ahí estará trabajado para contribuir a que se concreten.

MEJZ*