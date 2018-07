Justifica alcalde falta de comparecencias

Asegura el alcalde de Guanajuato Edgar Castro que no se ha violentado ningún acuerdo de Ayuntamiento, sólo no hubo el tiempo suficiente para llevar a cabo lo requerido en este primer semestre

María Espino

Guanajuato.- Han transcurrido siete meses del presente año y a 78 días de que la actual administración termine, y no se han realizado las comparecencias que el Ayuntamiento acordó se hicieran cada tres meses para que los directivos de las dependencias rindieran un informe de actividades, esto con el objetivo de facilitar la revisión y aprobación de cada informe, o en su defecto hacer observaciones.

“Estamos preparándonos para el tercer y último informe que será en septiembre (…) el material y el contendido que va a tener este es precisamente las acciones, los logros, el trabajo que se realizó durante todo este período de administración. Se hará de conocimiento del órgano de gobierno, no se está violentando ningún acuerdo de gobierno” Edgar Castro, alcalde de Guanajuato

Al respecto, según lo explicó el alcalde Edgar Castro Cerrillo, las dos comparecencias que correspondían hacer del primer semestre del 2018, una en abril y la segunda en julio, pese a que no se realizaron no se ha violentado ningún acuerdo de Ayuntamiento, simplemente no hubo tiempo suficiente, ya que las diferentes áreas ha realizado otras actividades que los ha mantenido ocupados, sin embargo mencionó que la información sobre los logros y el trabajo que se realizó en toda la administración se hará de conocimiento al Cabildo, previo a que se rinda el último informe de actividades, el cual será en septiembre.

Aseguró que a lo largo de los últimos meses, de manera transversal, se han realizado reuniones internas y ahí se les entregó la información de cada dirección a los integrantes del Ayuntamiento y que así seguirán el tiempo que resta de la gestión, afín de compactar en un solo informe todo lo que se realizó en la administración.

Inconformidades

Esto no indica que no vayamos a revisar con lupa e integralmente el documento que se presente (…) la falta de comparecencias periódicas no elimina el riesgo de detectar omisiones demasiado tarde” Samantha Smith, regidora

Al respecto, el síndico Ramón Izaguirre, y los regidores Samantha Smith, Emilio Arellano y Silvia Rocha, coincidieron en que no se violó un acuerdo de Ayuntamiento, simplemente no se dio el debido seguimiento de hacer periódicamente el informe para facilitar el análisis a detalle y aprobación de los reportes, por lo que ahora será más complicada la revisión.

Izaguirre manifestó que el tema de que los directores de área rindieran informe nunca fue bien visto por el alcalde ni por el secretario de Ayuntamiento, Carlos Torres, por lo que no resulta raro que no se haya pugnado para que se hicieran cada tres meses, por ello dijo que Torres deberá dar una explicación al Cabildo, al igual que Edgar Castro, eso sí que la justificación que den deberá ser creíble y no como las que se han dado sobre otros asuntos en los que deja mucho lugar a suspicacias.

Somos el Ayuntamiento de los compromisos no cumplidos (…) las comparecencias es otro de los muchos acuerdos del Ayuntamiento que no se ha cumplido y que no se ha transparentado nada (…) el secretario sin duda es que el que debe de ver que los acuerdos se cumplan” Emilio Arellano, regidor

Por su parte, la regidora Silvia Rocha mencionó que “son necesarias las comparecencias, sin embargo el tiempo se consume rapidísimo y tres años no bastan para estar con guerras internas que quitan tiempo y acción de atender problemas reales”.

*EZM