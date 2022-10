La agrupación ambientalista Just Stop Oil lanzó pasteles a la cara de la figura de cera del Rey Carlos III para exigir el alto al uso del gas

Redacción

Inglaterra.- Dos activistas del grupo ambientalista, Just Stop Oil, le dieron un pastelazo a la figura de cera del Rey Carlos III, que está en el museo de cera Madame Tussaunds, en Londres Inglaterra.

Los ambientalistas lanzaron pasteles en el rostro de la figura de cera de Carlos III como protesta para exigir un alto al uso del petróleo y gas. También pidieron que se suspendan las licencias y permisos a las licencias.

La organización compartió en sus redes sociales varias críticas al monarca por dejar de lado sus planes de asistir y dar un discurso en la próxima COP27 de la ONU, la cual se llevará a cabo del 6 al 18 de noviembre en Sharm El Sheij, Egipto.

“Estamos aquí porque buscamos proteger nuestras libertades y derechos, porque buscamos proteger esta tierra verde y agradable que es herencia de todos nosotros”, publicó la organización ambiental.

Luego de lo ocurrido, la BBC informó que las autoridades detuvieron a los activistas y los acusaron por ‘daños criminales’ contra bienes ajenos, entre otros dos delitos más. Otros medios internacionales mencionaron que el precio de la figura se aproxima en 4 millones 500 mil pesos mexicanos.

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂



👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB