SALIÓ. A regañadientes, pero finalmente el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Luis Ernesto Ayala aceptó se incluyera en el paquete de iniciativas de agenda común, la iniciativa de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

LES CUESTA. Aunque usted no lo crea, y pese a que hubo un compromiso público de parte de los diputados de la Junta de Gobierno con los colectivos de mujeres buscadoras, el coordinador panista se resistía ayer a que el tema formará parte de la agenda común.

ORIGEN. La propuesta original presentada por el secretario general Christian Cruz solo incluía la multicitada propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y también las relacionadas con el ámbito electoral.

TODOS A UNA. Uno a uno, en diversos tonos, los otros cuatro integrantes de la Junta, Alejandro Arias, Ernesto Millán, Gerardo Fernández y Dessiré Ángel cuestionaron que el PAN dejara de lado el tema de los desaparecidos cuando se trató de un evento en el que la bancada del PAN mostró apertura y aguantó candela.

CONTEXTO. Fue aquel en el que hubo quejas al por mayor en contra de la Fiscalía en dos tandas y que además permitió exhibir la realidad de los colectivos y sus propias fisuras que hay (madres buscadoras y los que están más vinculados al activismo).

LOS TIEMPOS. Ya se habían dado otros reclamos porque no se había dado un paso al frente para abordar el tema de manera formal y, de no incluirse ese tema en la agenda común, la interpretación inmediata era que la aplanadora azul solo estaba dando atole con el dedo a los colectivos.

MONTÓN. Uno de los argumentos azules es que no había -como en otros temas- iniciativas sobre la mesa para abordar. Al final, el hecho de que los otros cuatro integrantes de la Junta se unificaran para pedir incluir el tema de la búsqueda de personas, dejó sin argumentos al PAN para salirse por la tangente.

CONTRASTES. Nada fácil fue abrir el ostión azul. Se requirió que en bloque -y quizá sin querer queriendo- la oposición insistiera en el tema para llegar a una salida lógica. Si uno revisa solo lo que se dijo en rueda de prensa de la Junta de Gobierno, la imagen que se tiene es la de una bancada mayoritaria receptiva y proclive a una agenda de largo alcance.

RESISTENCIA. Pero si nos metemos a las complicaciones para arribar a este primer acuerdo, se entenderá que la agenda común no se dará en automático, ni con el blanquiazul dejando hacer y dejando pasar. Finalmente, es el PAN el que tiene la sartén por el mango para hacer, deshacer, proponer y echarse para atrás cuando lo crea necesario.

LA DEL ESTRIBO…

Se vio bastante aparatosa y sugerente la visita que tuvo ayer la secretaria de Gobierno Libia Dennise García Muñoz Ledo en su despacho en Palacio.

La fueron a visitar las diputadas de la bancada panista en el Congreso local, acompañadas del coordinador Luis Ernesto Ayala Torres. En el encuentro estuvieron también Raquel Barajas, consejera jurídica del Poder Ejecutivo y Anabel Pulido del Instituto de la Mujer Guanajuatense.

Y podríamos decir que se trató de una visita de rutina como la que ha tenido la secretaria con otros grupos parlamentarios, pero la diferencia es que aquí solo fueron las diputadas y de los varones, solo estuvo el coordinador.

No hay que olvidar que frente a la emergencia de los temas que tienen que ver con la violencia de género, las legisladoras han dado la batalla con iniciativas que no eran causas propias del PAN.

Es decir, no quieren dejar la plaza sola para las adversarias de Morena ni para las de la bancada feminista (Dessiré Ángel, Yulma Rocha y Martha Ortega quienes, por cierto, hace unos días estuvieron con la secretaria y con la propia Pulido).

Que nadie diga que se ponen celosas las diputadas azules. Solo quieren equidad.

LOS PRIETO: EL ASCENSO, A UN AÑO

Hace exactamente un año, Morena no tenía candidato a alcalde en Salamanca mientras que Beatriz Hernández Cruz ya tenía el aval de la autoridad electoral para ser la abanderada del PT en tanto que Isaac Piña era el candidato del PAN a ese municipio que tres años antes, de manera sorpresiva, ganó el ahora partido gobernante en lo federal.

Morena era un auténtico torbellino y un desorden en los registros además de que se libraba una pugna interna de la alcaldesa con licencia Hernández Cruz con los Prieto que hacían sentir su peso en este partido.

Ernesto Prieto Gallardo acababa de ser reinstalado como dirigente de Morena por parte del Instituto Nacional de Elecciones y recuperaba el control del partido de cara a las elecciones.

Salamanca se convirtió en el gran campanazo de Morena en 2018 pues el PAN había mantenido la hegemonía durante los últimos 30 años hasta que la ruptura de Hernández Cruz y la soberbia del blanquiazul propiciaron una derrota dolorosa que parecía, se podía revertir como en León, tres años después del triunfo opositor.

Y la mesa parecía puesta. El pleito de Beatriz Hernández quien no pudo mantener una relación madura con los líderes morenistas, en lo particular con Prieto, quién torpedeó al gobierno sin misericordia.

Parecía que esa guerra interna sería motivo suficiente para que el PAN recuperara la plaza, pero no. César Prieto logró el registro y pudo sobreponerse a la adversidad de enfrentar a quien era la alcaldesa con licencia postulada por otro partido, el desgaste de Morena y los pleitos internos.

Al PAN no le alcanzó con el titular de CODE, Isaac Piña quien creyó que podía recuperar ese municipio para el panismo, pero su campaña no fue efectiva y cayó de manera contundente.

Un punto de inflexión para el grupo afín a Ernesto Prieto porque recuperaba el control del partido justo a la mitad del sexenio, al punto que ahora siente que la familia debe ir por todas las canicas y su papá merece la candidatura a gobernador en 2024.

GOBERNADORES AZULES: PINTANDO RAYA

C uidando al extremo no mandar señales de confrontación innecesarias al gobierno federal, los siete mandatarios estatales emanados de Acción Nacional (GOAN) se reunieron desde la tarde del martes hasta ayer al mediodía en Guanajuato para afinar posturas y volver a mandar mensajes de cohesión que, de pronto, se pierden en el toma y daca con la 4T.

El mensaje central fue el pronunciamiento a favor de las energías limpias y el rechazo a la reforma eléctrica que impulsa el gobierno federal. Sin adjetivos y sin descalificaciones, los gobernadores solo dijeron que México tenía que respetar el contenido de los tratados internacionales y, de manera particular, la relación con su principal socio comercial que es Estados Unidos.

Francisco García Cabeza de Vaca y Mauricio Vila, el primero de ellos, obsesión de la 4T hace unos meses y el segundo, coordinador de GOAN y encartado como suspirante presidencial, fueron los que llevaron la voz cantante en el discurso a favor de las energías limpias.

Los mandatarios azules se cuidaron al extremo de no mostrar las uñas ni los dientes frente al gobierno federal. Incluso ya acordaron estar presentes en una reunión a la que son convocados el lunes próximo para revisar temas de salud, incluido el famoso IMSS Bienestar que entra al quite tras el notorio fracaso del Insabi como la alternativa ante el Seguro Popular que en algunas entidades fue un éxito y en otras, un desastre.

El gobernador Diego Sinhue hasta se dio el lujo de darse un baño de pureza frente a los reporteros porque -según dijo- imaginan mal si creen que se reúnen a grillar en contra de la 4T o, como en este caso, a confabularse en contra de la revocación de mandato que es uno de los temas de la semana.

A final de cuentas, a contrapelo de otros momentos del sexenio en los que los gobernadores panistas sí decidieron ir de frente en contra de algunas estrategias de la 4T, ayer evadieron las confrontaciones con temas relacionados con pugnas políticas.

Nada de hablar de la revocación de mandato ni de ruptura de diálogo con la Federación. En otras palabras, amor y paz, pero pintando raya en temas sustanciales para la vida pública.

Los gobernadores panistas escogen sus batallas y evitan la confrontación estéril. Pero por sobre todas las cosas, saben que ante el evidente fracaso o improductividad de los otros bloques (BajíoCentro-Occidente) y la famosa Alianza Federalista que no le hizo cosquillas al gobierno federal, el frente partidista es el único que les puede dar identidad y algo de fuerza.