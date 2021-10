Agencias

Ciudad de México.- Julio Urías está a un paso de entrar al selecto grupo de lanzadores mexicanos que alcanzaron las 20 victorias en las Grandes Ligas, el culichi está entusiasmado de poder alcanzar a la leyenda Fernando Valenzuela.

Desde aquella noche del 27 de octubre del 2020, en la que el culichi obtuvo el out con el que los Dodgers ganaron la Serie Mundial, su carrera ha tenido una regularidad bastante destacada, Urías se consolidó como abridor y de momento es líder de triunfos sobre el montículo con 19 en total.

Ahora la meta del mexicano es ganar su último partido de fase regular para alcanzar la marca anhelada.

“Claro que sí, ganar 20 juegos es algo grandioso, espectacular y como paisano y algo que hizo Fernando, de los tantos que tiene, estar al lado de esos nombres es algo grandioso”, declaró Urías en entrevista para ESPN.

“Son sueños, metas y uno piensa que son difíciles y con trabajo y esfuerzo se logran, pero principalmente mi reto era mantenerme saludable este año”, señaló el pelotero.

Además de Valenzuela, Teodoro Higuera y Esteban Loaiza también llegaron a las 20 victorias.

Pese al gran desempeño del jugador de 25 años de edad, no está entre los principales candidatos a ganar el Cy Young, sin embargo, el que su nombre ya suene entre los destacados, es una bendición para él.

“No era mi meta más grande este año el Cy Young, pero con los números que ponemos ha surgido. Aunque nos tengan ahí de último (de los nominados), ya me siento bendecido”, confesó.

“No, no me molesta. Hay tremendos jugadores en esta liga, tremendo talento y con números increíbles. Lo que salga sería bueno, pero mi gran reto es terminar saludable y si no se da es tomarlo de la mejor forma”, finalizó.