Jugará el ‘Hobbit’ en la LBM

Redacción

México.- El actual portero de las Águilas del América fue tendencia este miércoles en Twitter luego de que se diera a conocer un clip del jugador platicando de las comparaciones que se le hacen con el ‘yutuber’ Luisito Comunica, en donde lo critica.

Como es conocido Memo Ochoa, tenía varios años viviendo fuera de México, desde el 2011, teniendo parte de su carrera en Europa, y aunque se encontraba lejos, el guardameta manifestó que siempre le llegaban las comparaciones con Luisito Comunica, aunque no lo conocía.

Afirmó que cuando lo conoció se dio cuenta de quien hablaba, pero que realmente no hay punto de comparación.

JAJAJAJAJAJA esto opina Memo Ochoa de la comparación con Luisito Comunica 😂 pic.twitter.com/kh4pZEPg1o — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) July 29, 2020

“Ya llevo para un año que estoy viviendo acá en México. La verdad estando fuera, todo el mundo me decía ‘Luisito Comunica, Luisito Comunica’ y yo ‘¿a chin.. este buey quién es?, No me chin… yo sí le meto al gym, yo sí como bien’”, indicó el guardameta

Aunque le explicaron al deportista que la comparación era simplemente por el pelo, siguió,”ya que vi a Luisito dije ‘no cabr… Ni el bigotito’. Luisito no le echa no ganas a su pelo, con todo respeto”, declaró Ochoa en durante la streaming de videojuegos.

Ni se conocen

El ‘influencer’ dio su punto de vista tras conocer los dichos de Ochoa, manifestó que ni se conocen e indicó que no sabe si es su manera de bromear o andaba de malas.

“Fue todo por cotorreo”

Poco después de que se diera a conocer la historia, el futbolista pidió en su cuenta de Twitter a Luisito que no se enganchara y que todo era puro cotorrreo.

Un abrazo @LuisitoComunica ! No dejes q te enganchen jaja 😂 todo fue en cotorreo en un stream nada serio ; por cierto buen trabajo con Juan pa en el documental y también muy bueno el de Chernóbil 👍🏻🔥 — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 29, 2020

También te puede interesar

Visita Luisito Comunica Guanajuato Capital

RC