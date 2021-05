¿Jugadores del Irapuato burlándose de su afición? difunden videos incriminatorios

Muy bonitos los memes, el festejo y todo, pero aquí les va un poco de la realidad raza. Claramente se ve como se burlan de la verdadera afición en su propia cara.

La ciudad de Irapuato es futbolera y apoyamos la tradición de la Trinca fresera :strawberry: que ya tiene bastantes años; pero no comparto ni apoyo a esos jugadores y su comportamiento tan reprobable, que no me sorprende, por algo están en 2da y su nivel futbolístico y profesional solo les da para esa división o menos. La vida pone las cosas en su lugar y de mí se acuerdan que la mitad de esa plantilla o hasta más, no seguirán en el equipo porque son unos troncazos.

#Abranlosojosraza #Reflexionen

AFICIÓN DE 1RA, EQUIPO DE 2DA, Y JUGADORES DE MIERDA.