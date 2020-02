Jugador de fútbol abandona la cancha luego de que afición lo insultara por su color de piel

Redacción

Portugal.- Un partido de futbol de la liga portuguesa se vio envuelto en polémica luego de que uno de los jugadores recibiera comentarios racistas por parte del público que le hicieron dejar la cancha a manera de protesta.

Esto sucedió en el encuentro entre el F.C. Oporto y el Vitória Guimaraes el pasado domingo. El delantero del primer equipo se hartó de los cánticos e insultos en contra de su persona durante todo lo que duró el partido, a la media hora del segundo tiempo decidió dar por finalizada su participación.

Si bien algunos de sus compañeros trataron de disuadirlo para que se quedara no lograron cambiar su atención, más tarde escribió en su cuenta de Instagram: “Solo me gustaría decirles a estos idiotas que vienen al estadio a hacer gritos racistas… idos a la mierda. Y también agradezco a los árbitros por no defenderme y por darme una tarjeta amarilla porque defiendo el color de mi piel”.

El técnico dijo ante la prensa por su parte: “Me gusta hablar de fútbol, pero hoy no lo puedo hacer a causa de lo que ha pasado. Estamos indignados con lo ocurrido (…) Moussa fue insultado desde el calentamiento. Nosotros somos una familia, independientemente de la nacionalidad y del color de la piel. Nosotros somos una familia, somos humanos, merecemos respeto y lo que ha pasado aquí es lamentable”.

Marega abandona o relvado no D. Afonso Henriques contra a vontade de colegas e equipa técnica#LigaNOS #VSCFCP

🎥⏱ https://t.co/q8tCRvjMxS pic.twitter.com/vRd7LfTtme — VSPORTS (@vsports_pt) February 16, 2020

