Jugador de basquetbol logra detener una canasta… ¡con un solo dedo!

Redacción

Portugal.- La estrella de la Juventus, Cristiano Ronaldo marcó sus goles 100 y 101 con la camiseta de Portugal en el partido contra Suecia en la Liga de Naciones, acercándose al récord absoluto de tantos con la selección nacional que tiene el iraní Ali Daei (109).

El cinco veces Balón de Oro, de 35 años, marcó el 1-0 de falta en el minuto 45.

El duelo contra Suecia fue el primero de Ronaldo desde principios de agosto y la eliminación de la Juventus por parte del Lyon en octavos de la Champions League.

También te puede interesar: Mexicano se une a los entrenamientos del Arsenal de la Premier Leage

En la presente convocatoria de Portugal sufrió una infección en el pie derecho y recibió antibióticos, lo que le impidió jugar el sábado ante Croacia, en la primera jornada de la Liga de Naciones, partido que su equipo ganó 4-1 a pesar de la ausencia de su capitán y referente.

Precisamente fue ante Suecia, en 2013, cuando Ronaldo igualó el récord de goles en la selección portuguesa de Pauleta (47), en la vuelta de la repesca para el Mundial 2014, para el que clasificó a su equipo con un triplete aquel día.

Ronaldo marcó su primer gol con la selección el 12 de junio de 2004, en el partido de inauguración de la Eurocopa, ante Grecia, a la postre vencedor. Tenía 19 años.

🇵🇹 @Cristiano has done it – and with a golazo! The @selecaoportugal No7 becomes the 2nd man in history to score 100 international goals 💯 pic.twitter.com/A5lnFwW7o9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 8, 2020