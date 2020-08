Juez califica de legal la detención de ‘El Marro’ y la de los demás imputados

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los diputados federales de Morena, Emmanuel Reyes Carmona y Miguel Ángel Chico Herrera, manifestaron que se debe esperar los resultados de la investigación solicitada por el delegado de Programas Sociales, Mauricio Hernández, para determinar si existe responsabilidad en contra de la subdelegada Arisbeth García Monjarás y de Servidores de la Nación en las denuncias de desvío de recursos del programa ‘La Escuela es Nuestra’ en el noreste del estado.

Ambos legisladores acusaron que detrás de los padres de familia de escuelas de varios municipios del norte del estado, quienes de acuerdo a sus testimonios han sido engañados para despojarlos de los recursos de dicho programa, está “la mano oscura” de actores políticos del PAN quienes han alentado a los padres de familia a hacer estas denuncias, las cuales han sido documentadas por Correo.

El lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los afectados a no dejarse y denunciar a los culpables. Al respecto, Miguel Ángel Chico señaló que es necesario esperar a que se lleve a cabo una investigación y que si de esta resulta responsabilidad de Arisbteh García se tendrá que atender, pero “yo confío en que Arisbeth salga bien”.

En tanto, Emmanuel Reyes Carmona señaló que no se está haciendo caso omiso del tema, por lo que a través de la delegación de Programas Sociales se presentó una denuncia, sin embargo, pidió que destaque la presunción de inocencia de los Servidores de la Nación acusados de desvío de recursos.

“Ninguno de los que hoy estamos aquí podemos dar por culpable a la subdelegada sino que hasta que se demuestre lo contrario y en ese sentido creo que el delegado de programas está cumpliendo con su deber, me parece que está haciendo su trabajo como corresponde. Si hubiese alguna complicidad, él de entrada no hubiera presentado tal denuncia. Hay que destacar como lo había el propio Miguel Ángel Chico, hay que revisar si detrás de este caso no están los intereses oscuros de los panistas”, señaló.

