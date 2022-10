Vecinos del lugar y personas de varias zonas de la ciudad disfrutaron de la presentación de la quema de juegos pirotécnicos en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- Contrario a la prohibición de quemar cohetes en Celaya, y a sólo tres días de recordar el 23 Aniversario del Domingo Negro donde murieron 72 personas y 350 resultaron lesionadas, la noche del jueves se hizo una amplia exhibición de juegos pirotécnicos en el Barrio de San Miguel.

Durante los festejos en el Barrio de San Miguel, en donde se celebra al arcángel del mismo nombre, vecinos del lugar y personas de varias zonas de la ciudad, disfrutaron del baile en grande que se hizo en la explanada del templo, así como la verbena. También de la presentación de la quema de juegos pirotécnicos en Celaya.

Foto: Martín Rodríguez

Cabe destacar que durante toda la semana se estuvo tronando cohetes, como parte de las fiestas del barrio. Sin embargo, este jueves por la noche el espectáculo se vivió como no había sucedido después de la tragedia del Domingo Negro, en donde fallecieron 72 personas y hubo 350 lesionados.

No te pierdas: ‘Domingo Negro’: la memoria de una tragedia en Celaya

Respecto a la exhibición de cohetes que hubo la noche del jueves en el Barrio de San Miguel, el Director de Protección Civil, Marco Antonio Villa Corral, dijo que a pesar de que, si hubo rondines de los elementos de la dependencia a su cargo, no se realizaron las quemas durante su presencia.

“No tenemos reporte oficial. Sin embargo, durante el día y parte de la noche estuvimos haciendo recorridos. Nos entrevistamos con los encargados, los organizadores del evento. Estuvieron de acuerdo en que no iba a haber quema de pirotecnia, se les hicieron las recomendaciones de que en caso de haber íbamos a acudir a hacer el decomiso de la misma, durante los recorridos que hicimos no encontramos nada, no hubo detonaciones cuando estuvo ahí el personal de Protección Civil”, señaló.

Foto: Martín Rodríguez

Denuncian quema de ‘cuetitos’

Marco Antonio Villa Corral, destacó que sí tuvieron reportes ciudadanos acerca de que sí había “cuetería” e incluso la escuchaban a lo lejos. No obstante, aseguró que cuando llegaba el personal ya no había nadie tronando cohetes.

“Atendían el servicio, se regresaban de atender el servicio y se retornaban, y en ese inter es cuando la gente hacía las quemas”, dijo.

El funcionario aseguró que sí se hicieron las inspecciones previamente y durante las fiestas del Barrio de San Miguel, que lo hacían en su ausencia de la autoridad.

Foto: Martín Rodríguez

Resaltó que a pesar de que está prohibido pareciera que a la gente ya se le olvidó la tragedia del ‘Domingo Negro’.

“Aquí desgraciadamente nos hace falta mucha conciencia social, a las personas ya se les olvidó el tema que hace años impactó a Celaya. Sin embargo, la tarea de nosotros es seguir sobre la prevención, el respeto a las normas para evitar accidentes”, señaló.

Te puede interesar: A 23 años de la tragedia del ‘Domingo Negro’, Celaya no olvida

Dijo que no hay multas ni sanciones para nadie, porque cuando regresaba el personal de Protección Civil a checar el tema y preguntaban quién fue quien tronó los cohetes, no hubo quien señalara al infractor.

“No teníamos a quien levantar el reporte o hacia quien dirigirnos”, manifestó.

Foto: Martín Rodríguez

Respecto a la propuesta que se ha hecho en la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento, acerca de regular la venta, quema y almacenaje de la pirotecnia, el funcionario dijo que se tiene que analizar lo positivo y negativo de la iniciativa y sobre todo logra un consenso con todos los sectores de la población.

EZM

Lee también: