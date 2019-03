Juegan ‘chueco’ a exempleado

Tras ganar juicio a Tierra Blanca por despido injustificado, le ofrecen casa, dinero y trabajo, pero lo engañan aprovechándose de su mala vista

David Olvera / Enrique Pérez

Tierra Blanca.- Denuncian que con falsas promesas, autoridades municipales encabezadas por el alcalde panista, Pedro Pueblito Hernández, orillaron a un exempleado municipal, a firmar varios documentos donde expresaba el desistimiento de la demanda laboral interpuesta en contra del Municipio de Tierra Blanca por despido injustificado y de darse por pagado pese a que no recibió ni un solo peso.

Así lo manifestó la licenciada, Vianey Soraya Hernández y su representado, Petronilo de Jesús Mateo, quienes refirieron que la supuesta negociación y firma de documentos ocurrió en febrero, aprovechándose de la necesidad económica del extrabajador ya que es una persona de 60 años de edad y al tener a su esposa enferma requiere del dinero, sin embargo, a más de dos meses no ha recibido dinero, base laboral ni la casa que se le prometió.

La licenciada dijo que el Juzgado de Distrito le notificó que su cliente se había desistido del amparo después de haber recibido todos sus pagos y necesidades de demanda, pero luego de comunicarse con su cliente se enteró de que no había recibido ningún tipo de pago por el despido injustificado en el 2012.

“El señor Mateo vio a la directora del Jurídico y ella le expresó que ya se tenía la posibilidad de llegar a un arreglo y le ofrecieron cien mil pesos que nunca recibió a pesar de haber firmado la documentación, sin saber ni leer ni escribir bien, firmó varios documentos entre ellos algunos en blanco”, indicó la defensora.

La abogada explicó que gracias a su pronta intervención el desistimiento de Don Mateo no se pudo concluir y el caso sigue en proceso.

“Lo que se hizo ya estando en el tribunal fue platicar con la presidencia, con la Secretaría de Acuerdo y platicarle esta situación de que lo forzaron a firmar porque supuestamente le iban a dar dinero. Finalmente no se ratificó y se siguió el expediente… Estuvimos esperando varias semanas pero no se le pagó nada”.

El Municipio ha evitado las formas de pago señalando que se tiene que someter a votación en el Ayuntamiento y que no se ha tratado porque no van incluidas en la orden del día.

Petronilio de Jesús Mateo, confirmó que le ofrecieron una casa y empleo y no le han cumplido “Hasta la fecha el proceso continúa con un amparo, teniendo que esperar hasta el 28 de abril que es cuando se cumple el plazo”.

Por el momento la parte demandante está solicitando la colaboración de instancias estatales para que lo ayuden a resolver su caso ya que no tiene trabajo y su esposa está enferma, “hacemos un llamado al gobernador… Qué pasa con este Municipio. Se aprovechan de la ignorancia de las personas, o sea no se vale, y nosotros estamos por ver si absolutamente no hacen nada, nos vamos ir un poco más arriba para ver si nos escuchan, porque esto de verdad que no se vale, es alarmante que el presidente, síndico y jurídico estén actuando así”, enfatizó Mateo.

Él fue el que incumplió

Guadalupe Pérez Cruz, asesor jurídico del municipio de Tierra Blanca aceptó haber realizado la propuesta de pago de 100 mil pesos, trabajo y una casa para Don Petronilo, pero se justificó diciendo que el demandante no aceptó después de haber platicado con su abogada.

En los documentos firmados por don Petronilo se expresa que ya se habían pagado todas las obligaciones en favor del exempleado municipal, sin embargo, nunca recibió nada y por eso no se realizó el desistimiento.

“En este momento está un amparo, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, en el cual presentó él mismo (Petronilo de Jesús), solicitando se cumpla por parte del Ayuntamiento con el laudo, pero previo a ello, antes de que se dictara la resolución, se llegó a un convenio en el cual se le propuso le podíamos proporcionar una parte de dinero (100 mil pesos), trabajo, y una casa, aceptando el señor Petronilo, a lo cual se efectuó un escrito, y él mismo aceptó”.

Dijo que se firmó el convenio, donde incluso se levantó un acta donde se acordó que se desistiría de la ejecución del amparo, y también de la demanda, sin embargo, al platicar con su abogada, posteriormente se presentó para mencionar que no desistía. “Vamos a esperar a que se resuelva el amparo, siendo el señor Petronilo quien no cumplió con el convenio firmado”.

La historia

Don Petronilo de Jesús Mateo, fue empleado municipal entre los años 2009 al 2012, como operador de una planta tratadora del sistema de Agua potable de Tierra Blanca, pero no se le liquidó.

El 6 de mayo del 2012, derivado de un despido injustificado, se tuvo que proceder con una demanda ante el tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con número de expediente; 128/2012/TCA/CA/IND en contra del Municipio de Tierra Blanca. Se intentó la conciliación pero la parte municipal nunca compareció y se hicieron afectivos los apercibimientos.

Embargos de cuenta

15 de junio del 2016 por la cantidad de $406 017.27 partida presupuestal embargada 1711, estimulo de productividad.

6 de noviembre de 2017 se embargó por la cantidad de $119 464.96 de la partida E0001 H Ayuntamiento.

Embargo en fecha 20 de abril de 2018 por la cantidad de 119 464.96 partida presupuestal embargada E0001 H Ayuntamiento.

En ninguno de los casos el recurso ha sido exhibido.

