Juan Herrera Marrufo fue campeón mundial del boxeo en peso Mosca, pero a sus 28 años dejó su carrera porque lo estaban estafando

México.- México se ha convertido en un semillero de talentos del boxeo. Sin embargo, varios grandes pugilistas terminan en la ruina, este es el caso de Juan Herrera Marrufo, campeón mundial en peso Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo ( AMB ), al que una estafa dio fin a su carrera.

El exboxeador yucateco, consiguió el título de campeón mundial el 26 de septiembre de 1981, al imponerse por nocaut técnico en el round 11 al panameño, Luis Ibarra. Pero tras la merecida victoria, anunció su terito con tan solo 28 años de edad, luego de descubrir que sus representantes le robaban parte del dinero que ganaba.

Y aunque abandonó su carrera de forma prematura, él considera que fue la decisión correcta, “me retiré a tiempo, lo digo por orgullo, tenía 28 años”. A su corta edad alcanzó un récord de 40 victorias, 26 de ellas por nocaut, 11 derrotas y 1 empate.

Juan Herrera pasó del ring al volante

Lo último que se sabía es que Juan Herrera trabajaba en el Instituto del Deporte de Yucatán, justamente como instructor de boxeo de niños y jóvenes. Aunque el exatleta dijo que no se trata de un empleo.

“Nunca he trabajado, me pagan por hacer lo que me gusta y empecé a entrenar muchachos”, manifestó Juan Herrera Marrufo.

Además de pugilista era taxista por las noches, conducía un Tsuru blanco. Juan Herrera aseguró que si volviera a nacer, volvería a elegir el boxeo como uno de sus grandes amores. Aunque sería con mejores prácticas y otras personas, puesto que llegó a caer en las adicciones gracias a las malas compañías.

“Cuando estamos preparándonos para llegar a donde queremos no hay nada más que el boxeo. Levantarme a correr, ir a trabajar, entrenar y boxear. Después de que nos retiramos hay muchas cosas para divertirse y muchos caemos en ese alcoholismo o drogadicción. Lo bueno es que muchos salimos”, concluyó.

